Хмелевски не хочет играть за «Ак Барс»? Эпопея с громким трансфером в КХЛ продолжается

Ещё в понедельник, 22 сентября, ничто не предвещало, что сделка по обмену Александра Хмелевски из «Салавата Юлаева» в «Авангард» перерастёт в настоящую эпопею. Но, похоже, у нынешнего руководства уфимцев по-другому не бывает. Помните историю с Джошем Ливо, буквально отчисленным из команды? Она в итоге благополучно разрешилась, и игрок оказался в «Тракторе», а юлаевцы «скинули» с себя тяжёлый контракт канадца.

С американцем Хмелевски всё иначе. Саша прекрасно понимал, что сегодняшнее финансовое состояние башкирского клуба требует попадания в пол зарплат и банального выживания, а сам игрок является главным активом команды, и за него можно выручить очень приличные деньги, в том числе для покрытия долгов.

Однако уже, по сути, договорившись с «Авангардом» обо всех нюансах грядущего трансфера, уфимцы резко вышли из сделки и ударили по рукам с вступившим в переговоры «Ак Барсом». Поговаривают, что за обмен прав юлаевцы получили 230 млн рублей, плюс им перепал защитник Уайатт Калинюк. При этом в омском клубе выступили с официальной позицией и в целом объяснили, как всё происходило.

«Финально мы предложили больше, чем Казань. Решение было за «Салаватом». Они приняли решение, которое нас огорчило. Каждый день нас учит чему-то новому. Сегодня не исключение. Данная ситуация будет учтена в будущем», — заявил нам генменеджер «ястребов» Алексей Сопин.

В Казани тоже выступили с комментарием, но он получился менее фактурным и более общим. Речь велась о сильных качествах хоккеиста, его навыках и умениях, однако ни слова не было сказано об интересующих всех нюансах переговорного процесса. Хотя это не рядовой обмен в КХЛ, а громкое событие, заинтересовавшее широкую общественность.

Больше всего вопросов к руководству «Салавата Юлаева», однако там просто решили отмолчаться и не отвечать на звонки журналистов, а также не выступать с объяснениями через официальные ресурсы клуба. Странно? Более чем. Понятно, что имиджевая история уфимцев с каждым днём становится всё хуже: денег нет, долги растут, состав уровня ВХЛ, турнирные перспективы туманные, но разобраться и получить разъяснения всё же хотелось бы. В том числе и многочисленным уфимским болельщикам.

Интересно, что в Омске чётко дали понять: их итоговое финансовое предложение по Хмелевски было солидным и значительно улучшенным (и даже выше казанского), а сам хоккеист хотел выступать под руководством Ги Буше, который давно мечтает заполучить качественного центрфорварда (тем более что история с Маклаудом не двигается с места). Как уместить под потолок зарплат Сашу, в «Авангарде» тоже бы решили.

Александр Хмелевски Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Почему же всё так стремительно изменилось, кто и каким образом на это повлиял и будет ли Александр теперь выступать за «Ак Барс» либо же окажется в статусе «конфликт» и, например, поедет в Европу или Северную Америку, как это в своё время сделал Михал Криштоф из «Сочи»? Именно ответы на эти вопросы хотелось бы услышать от боссов уфимского клуба и представителей хоккеиста.

Но терять большие деньги по последнему году контракта стороне Хмелевски явно невыгодно, поэтому не будем исключать вариант, что игрок через дальнейшие обмены и договорённости всё же доедет до Омска и подпишет с «ястребами» долгосрочное соглашение либо же примет предложение «Ак Барса». Хотя, конечно, вся эта история уже войдёт в историю лиги, став ярким продолжением безумного межсезонья.