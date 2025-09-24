У КХЛ есть очень большая проблема: она касается менеджеров клубов

В российском хоккее не хватает квалифицированных тренеров для клубов КХЛ. Эта мысль уже не нова и не раз обсуждалась: тренерский лифт как будто бы сломался, а многие перспективные кандидаты последних лет упускали шансы, которые им давала судьба. Зато на старте сезона самым успешным новичком стал Алексей Исаков, у которого каких-то три года назад было лишь несколько недель опыта в качестве главного тренера (в качестве и. о.).

Только в КХЛ есть и другая проблема, не менее важная — не хватает качественных кадров среди тех, кто тренеров назначает. Речь о менеджерах, у которых в разных командах разные «титулы», но функция по подбору состава остаётся одной и той же. Относительно недавно их жизнь была простой, ведь спонсоры давали огромные бюджеты на реализацию любых желаний. Однако в условиях новой КХЛ надо работать ещё и с умом: пусть даже многие ограничения регламента можно обойти, однако не все.

Подсветим эту историю на одном простом примере. На старте сезона из-за травмы Владислава Подъяпольского вторым вратарём «Динамо» стал юный Владимир Селиванов, которому 17 лет исполнилось лишь этим летом. Его дебют в матче с «Авангардом» стал историей красивой, но вызывающей много вопросов к «Динамо»: неужели у клуба с таким бюджетом и существующим партнёрским договором с питерским «Динамо» нет возможности найти третьего вратаря с опытом игры на взрослом уровне?

И ведь он вроде бы есть: в конце июля «Динамо» приобрело у «Спартака» Дмитрия Куликова, который выигрывал с «Химиком» ВХЛ и был в Воскресенске первым номером. Рассказывают, план был простой. Согласно регламенту КХЛ, зарплата командированных игроков на двусторонних контрактах в возрасте от 21 до 23 лет учитывается в потолке только в те дни, когда они находятся в основном составе команды. Это было крайне важно с учётом жёстких проблем бело-голубых с потолком. Только вот Куликову в мае исполнилось 24 года; кстати, отправленному в «Спартак» Никите Буруянову — 22, он под этот пункт подпадает. В результате оказывается, что в топ-клубе КХЛ не могут внимательно прочитать регламент.

Дмитрий Куликов Фото: ХК «Динамо»

Понятно, что НХЛ с её разветвлёнными родственными кланами сложно назвать эталонной в этом плане лигой, но там есть хотя бы примерное представление о том, как строится карьера управленца. Если ты легенда, то у тебя путь покороче, ты годика три-четыре варишься на должностях советника/вице-президента, не принимая единоличных решений. Если клюшку в руках не держал или держал в лиге Восточного побережья, то из скаутов через менеджеры АХЛ и помощники лет через 15 до вершины, может быть, и допрыгнешь. Упомянутые выше сыновья знаменитых отцов (типа Дэвида Пойла или Чака Флетчера) проходили довольно длинный путь к своей работе боссами.

Кроме того, понятно, за что вылетают с должностей менеджеры НХЛ. В последнее время генменеджеры мастерски научились перекладывать ответственность на главных тренеров, чей «срок жизни» рухнул до антирекордных значений. Однако если ты довёл ситуацию до полного развала, то с большой вероятностью пост покинешь, а если будешь работать хорошо, то свой пост сохранишь. Даже если твоя команда не выиграет Кубок Стэнли, поступательное развитие обеспечивает десятилетие спокойной работы. Подковёрные схватки в НХЛ тоже есть, но всё-таки в приоритете результат: если его нет, то тут даже собачья верность владельцу клуба уже не поможет.

А что в КХЛ? Путь менеджера наверх может быть абсолютно загадочным — хоть даже из комсомольских вожаков. Ни о каком поступательном карьерном движении вверх речи чаще всего не идёт, потому что в половине клубов о селекционных службах слыхом не слыхивали. Персональная ответственность менеджера за результат вообще мало ощущается. Вот Алексей Сопин из «Динамо» ушёл разве из-за того, что плохо руководил? Вообще нет, но это «Динамо», вы же понимаете. Клуб впервые за долгое время выиграл медали, однако собиравший этот состав менеджер формально был уже в «Авангарде»: а ведь именно Сопин отстоял будущего героя плей-офф Макса Комтуа, чудовищно плохо начавшего в России. Ну а какие-то руководители, годами заваливавшие сезоны, могут спокойно сохранять свою должность.

Кстати, наступила ли для менеджеров «Салавата Юлаева» какая-то ответственность за то, что они несколько лет фактически жили в долг и не по средствам, а теперь вынуждены распродавать почти всё, чтобы только эти долги закрыть? Кто спросит с менеджеров «Авангарда» за бесконечную череду расторжений и трансферов с большими компенсациями? А если сейчас Саша Хмелевски вдруг реально откажется ехать в «Ак Барс», то кто спросит с Марата Валиуллина за неподготовленный обмен и череду якобы сорвавшихся в Казань трансферов? Зато тренеру, как мы уже видели, хватает для отставки трёх неудачных матчей: а потом мы слышим рассуждения про жестокий бизнес, который оказывается жестоким почему-то не для всех.

Саша Хмелевски — герой заголовков сегодняшнего дня Фото: РИА Новости

Кроме того, зачастую менеджеры в КХЛ начинают свой путь из тренеров, но в плане подбора состава две эти профессии вступают между собой в прямой конфликт. Менеджеру надо думать о завтра, о платёжной ведомости, о балансе состава — а тренеру надо побеждать уже сегодня, и ему удобнее работать со знакомым костяком, нежели получать игроков подешевле, которых он в руках не держал. Именно из-за этого в Северной Америке отказались от практики совмещения позиций тренера и генменеджера, потому что она часто заводила клубы в тупик.

Поэтому и получается, что вчера тебе игрок нужен — а сегодня уже не нужен, тебя же никто не накажет рублём за раннее расторжение. Поэтому большинство клубов будет против запрета на переподписание контрактов: ведь им не будут давать исправлять собственные ошибки, которые случаются из-за плохого принятия решений. Оно, в свою очередь, происходит из-за недостаточной квалификации. Потихоньку эта квалификация в КХЛ растёт — но пока недостаточными темпами.

И сама лига не может найти 20 крутых менеджеров – для каждого клуба лиги, она может только установить правила игры. В НХЛ эти правила игры тоже годами испытывали на прочность (вспомните 15-летние контракты из нулевых и недавние трюки со списком травмированных), а КХЛ фактически только последние лет пять пытается установить какие-то реальные рамки. Однако лига не может запретить менеджерам делать непродуманные шаги.