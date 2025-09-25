«Торпедо» впервые проиграло в основное время, «Салават» упустил победу без Хмелевски.

«Локомотив» — лидер Запада, «Нефтехимик» поражает всех. Итоги дня в КХЛ

24 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Представляем обзор всех игр.

В составе «Салавата Юлаева» шайбы на свой счёт записали Максим Кузнецов и Джек Родевальд. У новосибирского клуба голы забили Алексей Яковлев и Владимир Ткачёв. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты «Сибири». Победный бросок на счету Скотта Уилсона. Для уфимского клуба это поражение стало пятым подряд.

В составе победителей голы забили Ноэль Хёфенмайер, Артур Тянулин, Марк Верба и Жан-Кристоф Боден. В составе «Лады» голы на свой счёт записали Джошуа Лоуренс, Райли Савчук (дубль), Иван Романов. В серии буллитов сильнее оказались гости. Для тольяттинского клуба это поражение стало шестым подряд. У «Лады» одна победа в сезоне — над «Автомобилистом» (4:3).

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На шестой минуте второго периода Никита Кирьянов с передач Александра Волкова и Алексея Береглазова открыл счёт во встрече. На 13-й минуте третьего периода Илья Иванцов с передач Григория Ващенко восстановил равенство в счёте. Чуть более чем через минуту Егор Сурин с передач Дениса Алексеева и Рушана Рафикова вновь вывел хозяев вперёд.

У нижнекамского клуба голы на свой счёт записали Евгений Митякин (дубль), Лука Профака (дубль) и Дамир Жафяров. В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Джесси Блэкер и Максим Денежкин. После победы «Нефтехимик» поднялся на третье место Востока.

В составе «Динамо» хет-трик на свой счёт записал форвард Виталий Пинчук, забросив на восьмой, 30-й и 37-й минутах встречи. У «Торпедо» отличились Михаил Абрамов и Никита Шавин. Впервые в сезоне «Торпедо» не набрало ни одного очка в матче.

В первом периоде было заброшено сразу четыре шайбы: у «Динамо» отличились Седрик Пакетт и Дилан Сикура. В составе китайского клуба голы забили Нейт Сюсиз и Владимир Кузнецов. В овертайме победу хозяевам принёс Джордан Уил.

