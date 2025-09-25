Скидки
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 24 сентября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание

«Локомотив» — лидер Запада, «Нефтехимик» поражает всех. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 24 сентября 2025 года
Аудио-версия:
«Торпедо» впервые проиграло в основное время, «Салават» упустил победу без Хмелевски.

24 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кузнецов (Алалыкин, Василевский) – 13:12 (5x5)     0:2 Родевальд (Сучков, Ян) – 37:40 (5x5)     1:2 Яковлев (Ахияров) – 41:34 (5x5)     2:2 Ткачёв (Аланов, Приски) – 44:30 (5x5)     3:2 Уилсон – 65:00    

В составе «Салавата Юлаева» шайбы на свой счёт записали Максим Кузнецов и Джек Родевальд. У новосибирского клуба голы забили Алексей Яковлев и Владимир Ткачёв. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты «Сибири». Победный бросок на счету Скотта Уилсона. Для уфимского клуба это поражение стало пятым подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 5
Б
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хёфенмайер (Гуськов, Орлов) – 00:44 (5x5)     1:1 Лоуренс (Дюфур) – 11:55 (5x5)     1:2 Тянулин (Боден) – 23:20 (5x5)     1:3 Верба (Бикмуллин, Мачулин) – 28:08 (5x5)     2:3 Савчук (Кугрышев) – 35:31 (5x5)     2:4 Боден (Тянулин, Гуськов) – 49:38 (5x4)     3:4 Савчук (Чивилёв) – 57:15 (5x5)     4:4 Романов (Сёмин, Кугрышев) – 58:59 (5x5)     4:5 Джозефс – 65:00    

В составе победителей голы забили Ноэль Хёфенмайер, Артур Тянулин, Марк Верба и Жан-Кристоф Боден. В составе «Лады» голы на свой счёт записали Джошуа Лоуренс, Райли Савчук (дубль), Иван Романов. В серии буллитов сильнее оказались гости. Для тольяттинского клуба это поражение стало шестым подряд. У «Лады» одна победа в сезоне — над «Автомобилистом» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Кирьянов (Волков, Береглазов) – 25:52 (5x5)     1:1 Иванцов (Ващенко) – 52:12 (4x5)     2:1 Сурин (Алексеев, Рафиков) – 53:37 (5x4)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На шестой минуте второго периода Никита Кирьянов с передач Александра Волкова и Алексея Береглазова открыл счёт во встрече. На 13-й минуте третьего периода Илья Иванцов с передач Григория Ващенко восстановил равенство в счёте. Чуть более чем через минуту Егор Сурин с передач Дениса Алексеева и Рушана Рафикова вновь вывел хозяев вперёд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Митякин (Белозёров) – 05:38 (5x5)     2:0 Митякин (Юртайкин, Белозёров) – 12:58 (5x5)     3:0 Профака – 29:13 (5x5)     4:0 Профака (Надворный, Квартальнов) – 39:12 (5x5)     4:1 Блэкер (Буше) – 44:51 (5x4)     5:1 Жафяров (Шафигуллин, Хлыстов) – 48:23 (5x5)     5:2 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 59:38 (5x5)    

У нижнекамского клуба голы на свой счёт записали Евгений Митякин (дубль), Лука Профака (дубль) и Дамир Жафяров. В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Джесси Блэкер и Максим Денежкин. После победы «Нефтехимик» поднялся на третье место Востока.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пинчук (Энас, Улле) – 07:06 (5x4)     1:1 Абрамов (Бойков, Рожков) – 28:17 (5x5)     2:1 Пинчук (Энас, Лимож) – 29:05 (5x5)     2:2 Шавин (Воронин, Белевич) – 33:04 (5x5)     3:2 Пинчук (Лимож, Улле) – 36:14 (5x4)    

В составе «Динамо» хет-трик на свой счёт записал форвард Виталий Пинчук, забросив на восьмой, 30-й и 37-й минутах встречи. У «Торпедо» отличились Михаил Абрамов и Никита Шавин. Впервые в сезоне «Торпедо» не набрало ни одного очка в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Пакетт (Сикура, Сергеев) – 10:27 (5x5)     1:1 Сюсиз (Кленденинг, Попугаев) – 12:20 (5x4)     1:2 Кузнецов (Райлли, Сюсиз) – 13:13 (5x5)     2:2 Сикура (Гусев, Пыленков) – 16:20 (5x3)     3:2 Уил (Гусев) – 61:08 (3x3)    

В первом периоде было заброшено сразу четыре шайбы: у «Динамо» отличились Седрик Пакетт и Дилан Сикура. В составе китайского клуба голы забили Нейт Сюсиз и Владимир Кузнецов. В овертайме победу хозяевам принёс Джордан Уил.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 25 сентября

