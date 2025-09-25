«Не думал, что мне снова позвонят из «Авангарда». Очень сильно удивился». Интервью с Фьоре

23 сентября «Авангард» продлил свою победную серию до шести матчей, обыграв в Санкт-Петербурге СКА. Автором решающей шайбы стал Семён Чистяков, а голевой пас ему отдал канадец Джованни Фьоре.

Вскоре после встречи нападающий пообщался с корреспондентом «Чемпионата». В эксклюзивном интервью Фьоре поделился секретом успеха омичей на старте сезона, рассказал о реакции на предложение «Авангарда» о продлении контракта, а также восхитился Никитой Серебряковым.

«Играть в «Авангарде» просто здорово»

– Игра со СКА получилась отличной, увлекательно быть частью такой игры и для хоккеистов, и для болельщиков.

– Ради таких матчей люди и смотрят хоккей. Мы сильно начали, затем отдали инициативу во втором периоде. СКА был быстрее, но мы держались. Удалось победить.

– Вы отдали пас на победный гол. Как этот эпизод выглядел с вашей стороны?

– Шайба прыгала и оказалась у меня. Я увидел открытого Семёна Чистякова и отдал ему шайбу, а сам поехал в сторону ворот. И он забросил. Мы играли так все 60 минут, этот момент не пришёл из ниоткуда.

– «Авангард» непобедим на протяжении шести матчей. Что позволяет выигрывать раз за разом?

– Как я и сказал, мы играем все 60 минут, придерживаемся нашего стиля – сильно, быстро, жёстко. У нас отличная атмосфера в раздевалке, сложился замечательный коллектив. Когда играем так, как нам говорят, нас сложно победить. Если сможем действовать так весь сезон – добьёмся успеха.

– Никита Серебряков провёл отличный матч. Что думаете о его игре?

– Он невероятен в каждом матче. Никита важная часть нашей команды. Здорово, что он у нас есть. Отличный парень, а как вратарь ещё лучше.

– Вы недолго выступали с ним в «Адмирале». Он всё тот же, каким вы его помните по игре во Владивостоке?

– Да. Мы очень весело проводили и проводим время. Он настоящий боец, постоянно пашет на тренировках. Никогда не сдаётся и не упускает из виду шайбу. Нас это тоже толкает вперёд – мы видим, как он работает, и у нас не остаётся другого выбора, кроме как соответствовать его высокому уровню. Он невероятный лидер.

– У «Авангарда» была очень большая поддержка, хоть вы и играли на выезде.

– Да, мы как раз обсуждали это в раздевалке. Наши болельщики такие крутые, это невероятно! Играть в этом клубе просто здорово. Я так благодарен, это было восхитительно. После игры нас встретили невероятно громким рёвом. Фантастика!

«Уход Буше и Ткачёва удивил. Но это в прошлом, а мы смотрим в будущее»

– Вы пропустили почти всю предсезонку. Сейчас уже полностью набрали форму?

– Думаю, всё в порядке. Есть вещи, над которыми я всё ещё работаю – например, игра с шайбой. Но это нормально, я пропустил месяц предсезонки. Не пытаюсь куда-то торопиться или слишком сильно задумываться об этом, просто хочу выходить и отдавать всего себя на каждой тренировке и игре. Верю, что это окупится.

– Приходилось снова адаптироваться к команде? Летом в «Авангарде» многое поменялось.

– Да, это новая команда. Но я как играл с Игги [Иваном Игумновым] и Марти [Игорем Мартыновым] в плей-офф, так с ними сейчас и играю. Это здорово. Мы хорошо знаем систему, она не поменялась с прошлого сезона, поэтому я понимал, что от меня требуется. Не приходилось так уж сильно адаптироваться. Практически тот же состав, лишь пара новых ребят, новые свитера – а так вернулся в ту же команду, из которой уходил.

– Удивлены, что «Авангард» расстался с Ридом Буше и Владимиром Ткачёвым?

– Да, меня это удивило. Но это уже в прошлом, а мы смотрим в будущее. У нас отличный состав сейчас, здорово быть частью такой команды. Ги Буше и его тренерский штаб тоже невероятны.

«Общался с клубами из КХЛ. Но сразу же согласился на предложение «Авангарда»

– Расскажите, что произошло с продлением вашего контракта. В апреле говорили, что это почти решённое дело, а потом…

– Да, действительно, мы почти заключили сделку. Но это хоккей. Клуб передумал. Однако самое важное, что сейчас я здесь. Более чем доволен этим фактом. Хочу работать на благо команды. Невероятно благодарен за возможность играть здесь.

Джованни Фьоре Фото: hawk.ru

– Звонок от «Авангарда» в конце лета стал для вас неожиданностью?

– Да, я был очень удивлён. И сразу согласился. Я знал Ги, тренерский штаб, ребят в команде. Это одна из лучших организаций в мире, если не лучшая. Я невероятно благодарен каждый день. Счастлив выходить на лёд в свитере «Авангарда».

– То есть вы надеялись на звонок из Омска?

– Да. Но не думал, что он состоится, если честно. Мы общались с некоторыми другими клубами, однако как только я получил предложение от «Авангарда», то согласился не раздумывая. Мы быстро заключили сделку.

– Другие клубы тоже были из КХЛ?

– Да. Но не хотел бы называть их.

– При определённых условиях вы могли бы – и всё ещё можете – быть одним из шести легионеров в «Авангарде». Вас устраивает такое?

– Не обращаю внимания на это. Фокусируюсь на сегодняшнем дне, иду день за днём. Посмотрим, что произойдёт дальше. Таков бизнес. Я лишь фокусируюсь на своей работе. Это всё, что могу сделать в этой ситуации.