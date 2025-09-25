Преемник Бобровского? Тарасов провёл фееричный матч за «Флориду» с 47 сейвами

А вот Амир Мифтахов ужасно дебютировал за «Каролину» — три пропущенные шайбы после семи бросков.

Предсезонка НХЛ продолжается, и сегодня встретились команды, которые ещё совсем недавно сражались за выход в финал – «Каролина» и «Флорида». Правда, кроме вывески, мало что напоминало о майских матчах финала восточной конференции – в ростере «пантер» не было ни одного игрока, кто выиграл Кубок Стэнли летом, а состав «ураганов» был наполовину перемешан новичками.

«Харрикейнз», в составе которых на площадке сегодня были Ахо, Элерс, Джарвис, Свечников и ещё некоторые игроки основы, логично владели инициативой на протяжении всего матча. Где-то преимущество парней Бринадамора было подавляющим, но один фактор, имя которому Даниил Тарасов, помешал «ураганам» запастись комфортным преимуществом.

Тарасов, который летом из «Коламбуса» перешёл во «Флориду», будет стопроцентным вторым номером, но и на этот статус необходимо наиграть.

После двух пропущенных шайб в первом периоде россиянин собрался и больше не пропускал. Хотя голевые моменты «Харрикейнз» во втором периоде были ещё острее. Возможно, ключевым моментом стали два сейва, которые провернул Даниил после бросков Элерса и Джарвиса – во втором случае Тарасов вытащил мёртвую шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде, когда «Флорида» отыграла один гол, российский вратарь вытащил бросок Надо после размашистой атаки «ураганов», не дав сопернику вернуть преимущество в две шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но, когда у одного российского вратаря всё было замечательно, второй провёл один из худших матчей в своей карьере. Речь об Амире Мифтахове, который летом подписал контракт с «Каролиной». Уроженец Казани вышел на третий период при счёте 2:0, заменив опытного Андерсена, и не совладал с нервами, пропустив три шайбы при семи бросках.

Плох даже не сам факт пропущенных шайб, а то, как они были забиты. Сначала голкипер вышел за ворота и потерял там шайбу, после чего Грегор «расстрелял» пустые ворота и сравнял счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем за три минуты до конца после броска Беннинга шайба перевалилась через щиток Мифтахова и вползла за ленточку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вот такой диссонансный матч: пока один сделал заявку на то, чтобы стать преемником Бобровского, второй провалил дебют за «Каролину». Остаётся надеяться, что сильно это по Мифтахову не ударит. Особенно ментально.