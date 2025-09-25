Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Каролина — Флорида — 2:4, 47 сейвов Тарасова, три пропущенных гола с семи бросков Мифтахова, видео

Преемник Бобровского? Тарасов провёл фееричный матч за «Флориду» с 47 сейвами
Максим Макаров
Тарасов провёл фееричный матч за «Флориду»
Аудио-версия:
Комментарии
А вот Амир Мифтахов ужасно дебютировал за «Каролину» — три пропущенные шайбы после семи бросков.

Предсезонка НХЛ продолжается, и сегодня встретились команды, которые ещё совсем недавно сражались за выход в финал – «Каролина» и «Флорида». Правда, кроме вывески, мало что напоминало о майских матчах финала восточной конференции – в ростере «пантер» не было ни одного игрока, кто выиграл Кубок Стэнли летом, а состав «ураганов» был наполовину перемешан новичками.

НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2025, четверг. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Судзуки (Райлли, Лабанк) – 10:07 (5x5)     2:0 Котканиеми (Свечников, Робинсон) – 16:20 (5x5)     2:1 Харпур (Беннинг) – 43:56 (5x5)     2:2 Грегор (Савчин) – 56:03 (5x5)     2:3 Беннинг – 57:17 (5x5)     2:4 Студничка (Харпур) – 59:22 (en)    

«Харрикейнз», в составе которых на площадке сегодня были Ахо, Элерс, Джарвис, Свечников и ещё некоторые игроки основы, логично владели инициативой на протяжении всего матча. Где-то преимущество парней Бринадамора было подавляющим, но один фактор, имя которому Даниил Тарасов, помешал «ураганам» запастись комфортным преимуществом.

Тарасов, который летом из «Коламбуса» перешёл во «Флориду», будет стопроцентным вторым номером, но и на этот статус необходимо наиграть.

После двух пропущенных шайб в первом периоде россиянин собрался и больше не пропускал. Хотя голевые моменты «Харрикейнз» во втором периоде были ещё острее. Возможно, ключевым моментом стали два сейва, которые провернул Даниил после бросков Элерса и Джарвиса – во втором случае Тарасов вытащил мёртвую шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде, когда «Флорида» отыграла один гол, российский вратарь вытащил бросок Надо после размашистой атаки «ураганов», не дав сопернику вернуть преимущество в две шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но, когда у одного российского вратаря всё было замечательно, второй провёл один из худших матчей в своей карьере. Речь об Амире Мифтахове, который летом подписал контракт с «Каролиной». Уроженец Казани вышел на третий период при счёте 2:0, заменив опытного Андерсена, и не совладал с нервами, пропустив три шайбы при семи бросках.

Плох даже не сам факт пропущенных шайб, а то, как они были забиты. Сначала голкипер вышел за ворота и потерял там шайбу, после чего Грегор «расстрелял» пустые ворота и сравнял счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем за три минуты до конца после броска Беннинга шайба перевалилась через щиток Мифтахова и вползла за ленточку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вот такой диссонансный матч: пока один сделал заявку на то, чтобы стать преемником Бобровского, второй провалил дебют за «Каролину». Остаётся надеяться, что сильно это по Мифтахову не ударит. Особенно ментально.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android