«Нефтехимик» Гришина — главное открытие старта сезона. «Спартаку» стоило дать шанс тренеру

Перед стартом сезона в успех Игоря Гришина в Татарстане верилось слабо. Тренер проповедовал яркую игру в реалиях ВХЛ, используя все возможные ресурсы, но неизбежно вставал вопрос: как он проявит себя в скромном по меркам КХЛ клубе? Тем более что мимолётный опыт работы Игоря Владимировича в «Спартаке» оставил смешанные впечатления.

Однако сентябрь «Нефтехимик» Гришина проходит ударно. Откровенно неудачным можно назвать только первый матч с «Северсталью», дальше команда если и уступала, то неизменно в борьбе. При том что календарь выглядел далеко не самым простым: по два раза нижнекамцы встречались с «Трактором» и «Автомобилистом», а также были матчи с «Локомотивом», «Ак Барсом» и минским «Динамо». За счёт чего преобразились «волки» и насколько хватит их запала?

Игорь Гришин и его тренерский штаб в «Нефтехимике» Фото: hcnh.ru

Вторая подряд уверенная победа «Нефтехимика» во встрече с «Автомобилистом» Николая Заварухина свидетельствует как о проблемах Екатеринбурга, так и о крутой форме нижнекамцев. Об уральцах как-нибудь потом, сейчас сконцентрируемся на ребятах Игоря Гришина. Когда Игоря Владимировича утверждали на должность главного тренера команды, он обещал поставить яркий атакующий хоккей, причём без ущерба для спортивного результата. Только вот, глядя на те кадры, которые были у него на руках, представить себе успешную реализацию подобной идеи было трудно. Но что мы видим – защитник-домосед Лука Профака оформляет дубль, выше графика «очко за матч» идёт Евгений Митякин, которого, кстати, в Екатеринбурге в своё время списали в утиль. И главное удивление – Дамир Жафяров, забросивший за весь прошлый регулярный чемпионат только одну шайбу, на старте этого сезона отличился уже четыре раза.

Для тех хоккейных принципов, которые ставит во главу угла Гришин, нужны исполнители совсем иного класса, однако сейчас «Нефтехимику» удаётся плести кружева в чужой зоне даже с составом, наполовину собранным в ВХЛ и едва дотягивающим до пола зарплат. Причём сам тренер учится на своих ошибках и готовит команду к разным сценариям игры. «Волки» могут с самого начала пойти в давление и обеспечить результат бодрым стартом (что показали против «Автомобилиста»). Способны на мощные камбэки: с 0:3 в матче с минским «Динамо» или с 1:3 во встрече с «Локомотивом», что говорит о правильной психологии и атмосфере в раздевалке. И когда нужно отказаться от избытка креатива и лишних передач в чужой зоне в пользу прагматичного стиля, как, например, в выездной игре с «Ак Барсом», то и тут «Нефтехимик» не теряется. Движение, контроль шайбы, умение держать удар – всё при парнях с низовья Камы.

Хоккеисты «Нефтехимика» празднуют гол в ворота «Локомотива» Фото: hcnh.ru

Сам Гришин вполне резонно смотрит на ситуацию со сдержанным оптимизмом и предлагает судить о результате весной. Конечно, историй, когда аутсайдеры бодро стартуют, а уже в декабре их лидеры выбирают путёвки в Дубай, в КХЛ было изрядно, но есть ощущение, что это не тот случай. По крайней мере, нет видимых причин для того, чтобы «Нефтехимик» резко посыпался. Где-то команде везёт, но это везение нижнекамцы на 100% по-хоккейному заслуживает. Да и кое-где своих очков они даже не добрали. В обоих матчах с «Трактором» уступили с разницей всего лишь в одну шайбу, причём дома смогли спастись со счёта 1:3, а решающий гол пропустили за 50 секунд до завершения третьего периода. Ближе к концовке встречи победную шайбу команда Бенуа Гру забросила и в Челябинске.

Загадкой остаются только стартовые 0:5 во встрече с «Северсталью» и невнятная предсезонка, но Гришин с самого начала предупреждал, что команде нужно будет дать время на адаптацию к его игровой модели. Изначально он даже думал, что притирка закончится только к октябрю, так что в каком-то смысле его подопечные идут с опережением графика. Да и своего потолка этот «Нефтехимик» не достиг. Ещё одна важная точка для роста – травмированные игроки. Скорости и энергии наверняка добавит белорус Максим Сушко, а Никита Хоружев, вероятно, готов сделать ещё один качественный рывок и стать настоящей звездой лиги. Хотя бы потому, что в команде Гришина у него куда больше возможностей проявить свои лучшие качества. При всём уважении к Олегу Леонтьеву, его хоккей был куда более строгим и прямолинейным.

Олег Леонтьев Фото: hcnh.ru

И всё же главное, что изменил Гришин – это подход к общению с хоккеистами. Экс-наставник нижнекамцев Леонтьев – тренер старой закалки. Он по-своему выстраивал контакт с игроками, периодически намеренно выводя их на эмоции, возможно, даже сталкивая друг с другом, психологически тонко подкручивая гайки в нужный момент. Такой подход имеет место быть, но на четвёртый год работы команда устала. Особенно чётко это было видно по легионерам, которые и так неохотно едут в Нижнекамск, а с таким подходом и вовсе захандрили. Поэтому появление Гришина раздевалка приняла с большим энтузиазмом. Игорь Владимирович намеренно стирает грань субординации и встаёт на один уровень с командой, не противопоставляя себя коллективу. У него нет любимцев, нет изгоев, ко всем одинаковый человеческий подход, основанный на уважении и доверии.

Раньше был популярным стереотип, что подобный стиль красиво звучит только на словах, а на деле без муштры спортсмены быстро расслабятся, и тренер потеряет контроль над ситуацией. Но, во-первых, когда действительно необходимо, Гришин способен стукнуть по столу и напомнить, кто всё-таки здесь главный. А во-вторых, тренеров новой формации всё больше, и они всё чаще добиваются успехов. Сам же Гришин многое уже доказал своей работой в «Химике» и петербургском «Динамо». После возвращения в КХЛ видно, как специалист вырос со времён короткого отрезка работы со «Спартаком». Красно-белые дали ему шанс в первой команде, глядя на успешную работу в Воскресенске. И он не подвёл: восемь побед в стартовых девяти матчах – это клубный рекорд и один из лучших дебютов в истории лиги. То, что в итоге москвичи не попали в плей-офф, не вина Гришина. Во всяком случае, не его одного.