Хмелевски всё-таки приехал в Казань. Но если ставка не сыграет — нас ждёт новый «Ак Барс»

Сага с переходом нападающего Александра Хмелевски из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс» подошла к концу. Хоккеист всё-таки смирился с неизбежным и, несмотря на желание играть за «Авангард», прилетел в Казань и подписал контракт с татарстанским клубом на два сезона.

Другое дело, что трансфер изначально выглядел как панический ход от Марата Валиуллина. Понимая, что команда катится под откос, он поставил всё на эту сделку, не особо даже раздумывая, насколько игрок в действительности необходим клубу. И теперь у истории два исхода – либо Хмелевски оперативно встраивают в систему Гатиятулина, а клуб выходит из пике, либо уже в ближайшее время в клубе могут задуматься о кардинальных переменах.

Александр Хмелевски в матче с «Ак Барсом» Фото: РИА Новости

Трудно сказать однозначно, что побудило Уфу отказаться от первоначальных договорённостей с Омском, но факт есть факт – Александра Хмелевски вместо Ги Буше отправили играть под руководством Анвара Гатиятулина. С учётом того, в каком сейчас состоянии находится «Ак Барс», нетрудно понять, почему у игрока это вызвало недовольство, к тому же «Салават Юлаев» поступил со своей звездой некрасиво, поменяв адресата по сделке в последний момент. И хотя юридически Ринат Баширов имел на это полное право, на практике с ребятами уровня Хмелевски так не поступают. Вот и агент Саши ответил той же монетой. По закону отказаться играть за «Ак Барс» русский американец не мог, но и казанцам для юридической чистоты сделки нужна была добрая воля Хмелевски. Ведь его уфимский контракт никак не поместился бы под потолком зарплат, даже с учётом обмена Уайатта Калинюка и травмы Альберта Яруллина.

Разговоры про возможный отъезд в «Сан-Хосе», понятное дело, были блефом. Едва ли он пробился бы в состав даже «акул», а в АХЛ ему делать нечего, по крайней мере, в финансовом плане. В качестве альтернативы могла быть разве что Швейцария, однако и там по деньгам он проиграл бы в сравнении с окладами в КХЛ. Да и за годы в Уфе Александр заметно обрусел, завёл семью – дёргаться не было никакого смысла. Разве что стоять до последнего и настаивать на вторичном обмене, на этот раз уже в «Авангард». Но, к счастью для менеджмента «Ак Барса», им удалось унять пыл Хмелевски. Возможно, включил свои связи Зинэтула Билялетдинов, всё-таки делами Александра заправляет не кто иной, как Станислав Романов, зять заслуженного тренера и легенды клуба, до сих пор имеющего определённое влияние на команду.

Зинэтула Билялетдинов (справа) Фото: ak-bars.ru

Правда, выдыхать точно рано. Детали, которыми сопровождался трансфер, подняли градус ставок для Марата Валиуллина до невероятно высоких. Скорее всего – предельных. В «Татнефти» и так недовольны тем, в каком состоянии их главное спортивное детище. Нет ни спортивных результатов, ни имиджевых. Летом Валиуллин упустил сразу нескольких игроков экстра-класса, причём — небывалое дело — Казань предлагала оклады даже выше, чем конкуренты, однако договориться всё равно не получалось. И если желание нидерландца Даниэля Спронга жить в Москве и играть за ЦСКА Игоря Никитина ещё вполне объяснимо, то как Джош Ливо променял Татарстан на Челябинск, понять трудно. Годами «Ак Барс» перебивал предложения соперников по Восточной конференции связкой из финансовых возможностей, географического положения, кубковых перспектив, развитой инфраструктуры и бытовых условий. Давайте честно, жить на санаторной базе в двух шагах от Казанки приятнее, чем на том же ЧТЗ.

Однако теперь многое изменилось. Хоккеисты отказывают один за другим, и чем это не явный сигнал к тому, что что-то в организации изменилось, причём точно не в лучшую сторону. Предсезонные опасения вроде бы сгладил неплохой старт, к тому же пошли первые удачные переходы. Завершилась эпопея с Григорием Денисенко, из СКА перехватили Владимира Алистрова и Илью Карпухина. Команда Гатиятулина в Магнитогорске выглядела пусть не яркой, но работоспособной и контролируемой. Однако стоило вернуться домой, как эта иллюзия испарилась. Не может быть у команды с таким подбором хоккеистов четыре поражения в пяти домашних встречах, три из которых — разгром по всем фронтам. Пересмотрите концовку матча с «Авангардом», казанцы просто бросили играть, и омичи забивали голы на любой вкус и цвет без какого-либо сопротивления.

При этом и на радикальные шаги, такие как смена тренерского штаба, идти никто не готов. Потому что следом за Гатиятулиным первым, кто пошёл бы искать новое место работы, мог бы быть генеральный менеджер Валиуллин. Ведь именно он и подобрал клубу Анвара Рафаиловича, он выдал ему карт-бланш на перестройку команды с отказом от всех прежних лидеров. Все же видят, как сейчас играет Александр Радулов, списанный в утиль после вылета от «Автомобилиста»? На первых ролях второй сезон в Минске и «медленный» Вадим Шипачёв. Летняя трансферная кампания «Ак Барса», где в погоне за Шелдоном Ремпалом и Владимиром Ткачёвым клуб довольствовался только Брендоном Биро и Уайаттом Калинюком — как вишенка на торте всей этой истории. Поэтому, когда стало известно, что «Салават Юлаев» продаёт Хмелевски, Валиуллин мог влезть в омскую сделку не потому, что так нуждался в Александре. Возможно, он увидел в этом свой последний шанс?

Марат Валиуллин Фото: ak-bars.ru

Перехватить нападающего такого уровня, о котором грезил Буше – после такого ему могли бы простить все летние огрехи. К тому же и от Калинюка удалось избавиться без весомых трудностей — бинго! Но вот только если Алексей Сопин тщательно подбирал кандидатуру и видел Хмелевски в определённой роли в «Авангарде», то в Казани решили взять хоккеиста просто потому, что могли. Нет, определённо Александр лишним в «Ак Барсе» не будет. Даже переизбыток центральных нападающих не проблема, тот же Артём Галимов спокойно уйдёт на фланг, Биро не будет играть выше третьего звена. Лучше больше, чем меньше. Хмелевски добавит креатива атаке, наверняка с ним наладится большинство, может, даже Галимов вновь начнёт забивать. Только вот проблемы гораздо глубже, и панацеей от них он точно не станет.

По слухам, время на исправление ситуации — три матча, причём из-за затянувшихся переговоров в первом из них Хмелевски уже не сыграет, вероятно появится только во встрече с «Металлургом». Отсчёт пошёл: либо «Ак Барс» возвращается из уральского выездного турне на щите, либо в Казани мы увидим уже совсем другую команду. Час Х настал.