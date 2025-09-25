«Трактор» остановил победное шествие «Авангарда»! Ливо забил броском от своих ворот

К встрече в Челябинске две восточные команды подошли с разным багажом. Недавно у «Трактора» была победная серия, но в предыдущем матче команда Бенуа Гру не смогла дожать «Спартак», хотя и отыгралась с 0:2 и повела в счёте, однако тут же за полминуты сдала все отвоёванные позиции.

«Авангард» же после поражения в стартовой встрече с «Ак Барсом» дальше шёл без осечек, одержав шесть побед подряд. Омичам всё было нипочём – и травмы лидеров (Якупова и Чеккони), и сорвавшаяся сделка года по переходу Александра Хмелевски из «Салавата Юлаева» (американец сегодня всё-таки подписал контракт с «Ак Барсом» на два года).

«Авангард» мощно начал игру, но пропустил после первой же контратаки хозяев, которая завершилась блистательным голом Александра Рыкова. 20-летний нападающий получил передачу на входе в зону и в окружении трёх соперников упал на колени, встал, сблизился с Никитой Серебряковым и с неудобной послал шайбу в ближний угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

После гола «Трактор» окончательно разыгрался, провёл классную затяжную атаку, в которой мог забивать сначала Горюнов-Рольгизер, а затем и Светлаков. Однако второй гол пришёл вновь из быстрого контрвыпада – «Авангард» не успел вернуться в оборону всей пятёркой, Рыков выдал передачу подключившемуся Григорию Дронову, и тот послал шайбу под перекладину. Для защитника это уже четвёртый гол в трёх матчах – ранее была шайба в ворота «Нефтехимика» и дубль во встрече со «Спартаком».

Концовка первого периода прошла под диктовку «Трактора», Рольгизер мог забивать ещё, но его выход «в ноль» подтащил Серебряков. Во втором периоде «Авангард» начал выправлять ситуацию, Мыльникову часто приходилось вступать в бой, и он со всем справлялся. Одно из его спасений при выходе омичей «два в одного» в итоге привело к контратаке и третьему голу «Трактора». Дер-Аргучинцев долго выцеливал наброс, который на пятачке подправил Егор Коршков.

Расколдовать Мыльникова «Авангард» смог только ближе к середине третьего периода. Шайба после борьбы у лицевого борта улетела на дальний пятачок к Семёну Чистякову, который точным броском возродил интригу.

«Трактор» продержался до финального навала, который Ги Буше начал почти за пять минут до финальной сирены, отправив Серебрякова на скамейку. Вшестером «Авангард» чуть не забил, однако Джош Ливо потушил их огонь голом в пустые от своих ворот, а позже оформил дубль. 5:1 – «Трактор» прервал победное шествие «Авангарда» и не пустил его на вершину турнирной таблицы.

