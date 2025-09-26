«Как Овечкин в ранние годы!» Мирошниченко забил сумасшедший гол после сольного прохода

«Вашингтон» сегодня провёл необычный предсезонный матч. От остальных он отличался, во-первых, тем, что прошёл не на «Кэпитал Уан-Арене», а в Херши – городе, где играет фарм-клуб «столичных», и который хорошо знаком многим членам команды. Например, главный тренер Спенсер Карбери провёл в «Херши» три года, и у него остались прекрасные воспоминания: «Классно вернуться сюда, зайти на забитую битком арену, да даже когда на автобусе ехали, и то были мурашки. Мы вернулись сюда и так здорово сыграли, я горжусь ребятами», — сказал он после матча.

Для «Вашингтона» это всего лишь третий матч в истории в «Джайантс Центре», до этого они играли там на предсезонке в 2005 и 2006 годах. В первом принимал участие и Александр Овечкин – ещё в качестве новичка команды, перед стартом своего дебютного сезона.

Сегодня Ови в составе не было – он до сих пор залечивает небольшую травму нижней части тела и пока катается отдельно от команды. Зато были сразу две пары братьев — Дилан и Мэттью Строумы, а также Алексей и Илья Протасы. По предсезонке НХЛ не ведёт подобной статистики, но в регулярном чемпионате НХЛ последнее такое событие датировано 2002 годом, когда Павел и Валерий Буре, а также Брэд и Джефф Нортоны вместе вышли на лёд в матче за «Флориду».

Сама игра сложилась для «Вашингтона» лучше некуда. В первом периоде счёт открыл 20-летний Эндрю Кристалл голом в большинстве под перекладину. В середине второго игрового отрезка Иван Мирошниченко забил сумасшедший гол после сольного прохода, заслужив восхищение в соцсетях.

«Это микс мастерства, скорости и мощи», — написал обозреватель Тарик Эль-Башир.

«Мчится, как грузовой поезд», — отметили в соцсетях «Херши».

«Как винтажный Овечкин в ранние годы!» — заключил автор сайта RMNB Иан Оланд.

21-летний Мирошниченко уже третий год выступает в системе «Вашингтона», постоянное место в основе он пока не заслужил, но ещё летом генменеджер клуба Крис Патрик говорил, что у него есть хорошие шансы в этом году, главное – воспользоваться ими: «Он должен показать тренерам, что готов сделать следующий шаг. Когда у него появляется шанс забить гол, нанести хороший бросок по воротам, ему надо показать свою игру, не промахиваться. Он должен показывать 100% в каждом матче, на каждой тренировке, чтобы у Карбери не было мыслей убрать его из состава».

На этой предсезонке россиянин стабильно набирает очки: пас в матче с «Бостоном», гол — сегодня. Будем надеяться, его игра убедит Карбери, что Иван уже готов к НХЛ на постоянной основе, а не только к периодическим вызовам из фарм-клуба.

Материалы по теме Мирошниченко — второй в рейтинге лучших проспектов «Вашингтона» по версии сайта НХЛ

Вторую половину встречи «Вашингтон» не давал «Филадельфии» поднять голову (за третий период «лётчики» нанесли всего один бросок по воротам). Сонни Милано сделал дубль, ещё одну шайбу забросил Коннор Макмайкл, а Хендрикс Лапьер оформил ассистентский хет-трик. «Филадельфия» смогла ответить только голом Джейкоба Гоше – поездка в Херши «столичным» более чем удалась! Следующий матч они сыграют в гостях с «Нью-Джерси» 28 сентября (вечером по Москве).