«Как Овечкин в ранние годы!» Мирошниченко забил сумасшедший гол после сольного прохода

«Вашингтон» сегодня провёл необычный предсезонный матч. От остальных он отличался, во-первых, тем, что прошёл не на «Кэпитал Уан-Арене», а в Херши – городе, где играет фарм-клуб «столичных», и который хорошо знаком многим членам команды. Например, главный тренер Спенсер Карбери провёл в «Херши» три года, и у него остались прекрасные воспоминания: «Классно вернуться сюда, зайти на забитую битком арену, да даже когда на автобусе ехали, и то были мурашки. Мы вернулись сюда и так здорово сыграли, я горжусь ребятами», — сказал он после матча.
Для «Вашингтона» это всего лишь третий матч в истории в «Джайантс Центре», до этого они играли там на предсезонке в 2005 и 2006 годах. В первом принимал участие и Александр Овечкин – ещё в качестве новичка команды, перед стартом своего дебютного сезона.
Сегодня Ови в составе не было – он до сих пор залечивает небольшую травму нижней части тела и пока катается отдельно от команды. Зато были сразу две пары братьев — Дилан и Мэттью Строумы, а также Алексей и Илья Протасы. По предсезонке НХЛ не ведёт подобной статистики, но в регулярном чемпионате НХЛ последнее такое событие датировано 2002 годом, когда Павел и Валерий Буре, а также Брэд и Джефф Нортоны вместе вышли на лёд в матче за «Флориду».
Сама игра сложилась для «Вашингтона» лучше некуда. В первом периоде счёт открыл 20-летний Эндрю Кристалл голом в большинстве под перекладину. В середине второго игрового отрезка Иван Мирошниченко забил сумасшедший гол после сольного прохода, заслужив восхищение в соцсетях.
«Это микс мастерства, скорости и мощи», — написал обозреватель Тарик Эль-Башир.
«Мчится, как грузовой поезд», — отметили в соцсетях «Херши».
«Как винтажный Овечкин в ранние годы!» — заключил автор сайта RMNB Иан Оланд.
21-летний Мирошниченко уже третий год выступает в системе «Вашингтона», постоянное место в основе он пока не заслужил, но ещё летом генменеджер клуба Крис Патрик говорил, что у него есть хорошие шансы в этом году, главное – воспользоваться ими: «Он должен показать тренерам, что готов сделать следующий шаг. Когда у него появляется шанс забить гол, нанести хороший бросок по воротам, ему надо показать свою игру, не промахиваться. Он должен показывать 100% в каждом матче, на каждой тренировке, чтобы у Карбери не было мыслей убрать его из состава».
На этой предсезонке россиянин стабильно набирает очки: пас в матче с «Бостоном», гол — сегодня. Будем надеяться, его игра убедит Карбери, что Иван уже готов к НХЛ на постоянной основе, а не только к периодическим вызовам из фарм-клуба.
Вторую половину встречи «Вашингтон» не давал «Филадельфии» поднять голову (за третий период «лётчики» нанесли всего один бросок по воротам). Сонни Милано сделал дубль, ещё одну шайбу забросил Коннор Макмайкл, а Хендрикс Лапьер оформил ассистентский хет-трик. «Филадельфия» смогла ответить только голом Джейкоба Гоше – поездка в Херши «столичным» более чем удалась! Следующий матч они сыграют в гостях с «Нью-Джерси» 28 сентября (вечером по Москве).