Лидер «Флориды» получил нелепую травму на первой тренировке. Барков пропустит весь сезон?

«Флорида» в прошедшем игровом дне предсезонки НХЛ участия не принимала, но, пожалуй, главная новость последних суток из-за океана пришла именно из стана действующих обладателей Кубка Стэнли. К сожалению для болельщиков «Пантерз» – да и, наверное, для всех любителей хоккея, новость эта с негативным окрасом.

Вслед за нападающим Мэттью Ткачуком чемпионы могут на долгое время могут лишиться ещё одного ключевого игрока – своего капитана Александра Баркова. Американский форвард, напомним, в межсезонье перенёс операцию и выбыл из строя как минимум до декабря.

Сколько пропустит Барков, пока неизвестно, но в стане «пантер» есть опасения, что всё может быть очень серьёзно. При этом своё повреждение Александр получил крайне нелепым образом – во время тренировки нападающий пытался обыграть защитника Нико Микколу, однако неудачно подвернул ногу и врезался в соотечественника.

Ситуацию усугубил тот факт, что Миккола ещё и упал на капитана «Флориды» – помимо того, что нога Баркова застряла в неестественном положении, защитник собственным весом определённо добавил нагрузку на нападающего.

Покинуть площадку самостоятельно Александр не смог – какое-то время на льду он провёл в окружении персонала «Пантерз» и отправился в раздевалку только с их помощью. При этом одного человека для сопровождения Баркова не хватило – форварда с катка уводили вдвоём.

Для Александра, как и для многих лидеров «Флориды», это была лишь первая тренировка на льду после завоевания второго подряд Кубка Стэнли – он, а также Сэм Райнхарт, Сергей Бобровский, Аарон Экблад, Брэд Маршан и ещё несколько игроков получили наиболее продолжительный отдых.

Главный тренер «пантер» Пол Морис рассказал, что Баркову предстоит пройти обследование и пока рано ставить какой-либо диагноз, но, по сообщениям прессы, в клубе всерьёз опасаются, что их капитан получил травму передней крестообразной связки коленного сустава на правой ноге. А это может вывести Александра из строя на очень продолжительный срок – вплоть до целого сезона.

При этом наставник «Флориды» во время общения с журналистами сохранял спокойствие: «Это вне нашего контроля. Нам нужно научиться выигрывать матчи без хороших игроков. И если это те самые беды или испытания, которые нам предстоит пройти в этом году, то мы сделаем это. Я не доктор. Какими бы ни были новости, это не повлияет на то, как мы справимся со следующим днём. Если его не будет в составе на первый матч сезона, или если он пропустит предсезонную игру, или если он выбыл надолго, это никак не повлияет на тот день. Нам нужно победить в матче. Мы должны к нему готовиться. Вот и всё».

Конечно, хочется верить, что травма окажется несерьёзной. Барков является одним из украшений НХЛ – недаром он два года подряд признавался лучшим нападающим оборонительного плана в лиге. Вклад Александра в успехи «Флориды» сложно переоценить – «пантеры» обладают невероятно боеспособным составом и без своего капитана, однако справиться с его потерей будет сложно.

Вероятно, в случае длительного отсутствия Баркова шанс выйти на новый уровень получит Антон Лунделль – молодой финский форвард, которого с первого же сезона в НХЛ называли преемником Александра. С большой долей вероятности именно он станет заменой капитану, если таковая потребуется. Но в первую очередь нужно дождаться результатов обследования.