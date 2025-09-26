Скидки
Локомотив — Автомобилист. Прямая трансляция

18:30 Мск
18:30 Мск
Капитан Флориды Александр Барков получил травму на тренировке перед началом сезона НХЛ, что известно, сколько пропустит

Лидер «Флориды» получил нелепую травму на первой тренировке. Барков пропустит весь сезон?
Дмитрий Сторожев
Лидер «Флориды» получил нелепую травму
Аудио-версия:
Комментарии
В клубе опасаются, что повреждение может быть очень серьёзным.

«Флорида» в прошедшем игровом дне предсезонки НХЛ участия не принимала, но, пожалуй, главная новость последних суток из-за океана пришла именно из стана действующих обладателей Кубка Стэнли. К сожалению для болельщиков «Пантерз» – да и, наверное, для всех любителей хоккея, новость эта с негативным окрасом.

Вслед за нападающим Мэттью Ткачуком чемпионы могут на долгое время могут лишиться ещё одного ключевого игрока – своего капитана Александра Баркова. Американский форвард, напомним, в межсезонье перенёс операцию и выбыл из строя как минимум до декабря.

Сколько пропустит Барков, пока неизвестно, но в стане «пантер» есть опасения, что всё может быть очень серьёзно. При этом своё повреждение Александр получил крайне нелепым образом – во время тренировки нападающий пытался обыграть защитника Нико Микколу, однако неудачно подвернул ногу и врезался в соотечественника.

Ситуацию усугубил тот факт, что Миккола ещё и упал на капитана «Флориды» – помимо того, что нога Баркова застряла в неестественном положении, защитник собственным весом определённо добавил нагрузку на нападающего.

Покинуть площадку самостоятельно Александр не смог – какое-то время на льду он провёл в окружении персонала «Пантерз» и отправился в раздевалку только с их помощью. При этом одного человека для сопровождения Баркова не хватило – форварда с катка уводили вдвоём.

Для Александра, как и для многих лидеров «Флориды», это была лишь первая тренировка на льду после завоевания второго подряд Кубка Стэнли – он, а также Сэм Райнхарт, Сергей Бобровский, Аарон Экблад, Брэд Маршан и ещё несколько игроков получили наиболее продолжительный отдых.

Главный тренер «пантер» Пол Морис рассказал, что Баркову предстоит пройти обследование и пока рано ставить какой-либо диагноз, но, по сообщениям прессы, в клубе всерьёз опасаются, что их капитан получил травму передней крестообразной связки коленного сустава на правой ноге. А это может вывести Александра из строя на очень продолжительный срок – вплоть до целого сезона.

При этом наставник «Флориды» во время общения с журналистами сохранял спокойствие: «Это вне нашего контроля. Нам нужно научиться выигрывать матчи без хороших игроков. И если это те самые беды или испытания, которые нам предстоит пройти в этом году, то мы сделаем это. Я не доктор. Какими бы ни были новости, это не повлияет на то, как мы справимся со следующим днём. Если его не будет в составе на первый матч сезона, или если он пропустит предсезонную игру, или если он выбыл надолго, это никак не повлияет на тот день. Нам нужно победить в матче. Мы должны к нему готовиться. Вот и всё».

Александр – в десятке лучших игроков НХЛ:
Кучеров и Капризов — в списке «лучших из лучших» игроков НХЛ по версии The Athletic

Конечно, хочется верить, что травма окажется несерьёзной. Барков является одним из украшений НХЛ – недаром он два года подряд признавался лучшим нападающим оборонительного плана в лиге. Вклад Александра в успехи «Флориды» сложно переоценить – «пантеры» обладают невероятно боеспособным составом и без своего капитана, однако справиться с его потерей будет сложно.

Вероятно, в случае длительного отсутствия Баркова шанс выйти на новый уровень получит Антон Лунделль – молодой финский форвард, которого с первого же сезона в НХЛ называли преемником Александра. С большой долей вероятности именно он станет заменой капитану, если таковая потребуется. Но в первую очередь нужно дождаться результатов обследования.

