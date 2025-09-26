В «Салавате Юлаеве» сразу четыре новичка! Новые трансферы помогут Уфе?

Переход Александра Хмелевски в «Ак Барс» — это не только потеря в плане мастерства для уфимцев, но и необходимость учитывать регламент КХЛ, касающийся пола зарплат. Да и в целом Уфе при всех её нынешних проблемах явно не помешало бы хоть какое-нибудь усиление состава. Причём как в защите, так и в нападении. Нужен сплав опыта и мастерства за небольшие деньги.

«Правительство Республики Башкортостан приняло решение о помощи клубу. План, о котором мы говорили ещё летом, начинает реализовываться, в команде, возможно, появятся ресурсы, чтобы подписать до дедлайна игроков», — говорил гендиректор уфимцев Ринат Баширов.

Приплюсуйте сюда компенсацию (поговаривают, что это 230 млн рублей) от «Ак Барса» за Хмелевски, и станет ясно: небольшие траты клуб себе действительно может позволить. Небольшие, так как, помимо трансферов, «Салавату» нужно погашать многочисленные долги.

В результате уфимцы не только приняли на себя обязательства по контракту защитника Уайтта Калинюка, ставшего частью сделки по Хмелевски, но и подписали контракт с россиянином Евгением Куликом. Не очень понятно, почему этот крепкий и опытный игрок так долго оставался без работы. В прошлом сезоне он отлично проявил себя в «Авангарде».

Что касается Калинюка, то в Казани он себя так и не нашёл, однако в Уфе наверняка проявит себя лучше. Главный тренер юлаевцев Виктор Козлов известен умением находить подход к легионерам, поэтому в столице Башкирии ждут от канадца существенной пользы. Тем более что контракт у Уайтта по меркам нынешней Уфы приличный: порядка 40 млн рублей.

Виктор Козлов Фото: РИА Новости

А накануне в клубе объявили о заключении пробных соглашений с двумя форвардами: Александром Хохлачёвым и Антоном Берлёвым. То бишь сейчас уфимцы ничем не рискуют — тренерский штаб сможет спокойно подержать обоих хоккеистов в своих руках, посмотреть, вписываются ли они в коллектив, подходят ли под командные схемы.

Хохлачёв — опытный мастер, фееривший в «Спартаке», но скисший после обмена в «Амур». У Александра отличное исполнительское мастерство, хорошие руки, нужно лишь взяться за голову и выйти на прежний высокий уровень. Да, в Тольятти не получилось, однако в Уфе этот крайний нападающий вполне может заиграть. В том числе в спецбригаде большинства.

Берлёв долгое время выступал за «Адмирал», пройдя серьёзную школу Леонида Тамбиева. Затем нападающий успел поиграть за «Торпедо» (всего один матч в КХЛ) и «Сибирь». Это был неудачный опыт практически без набранных очков (лишь один – за передачу в Новосибирске), но, опять же, Уфа сейчас ничем не рискует. Кто знает, может, у Козлова этот форвард раскроется? В любом случае глубина состава «Салавату Юлаеву» очень нужна.

Сейчас у команды серия из пяти поражений и последнее место в Восточной конференции. Непопадание в плей-офф станет ударом для болельщиков, поэтому даже при серьёзных финансовых проблемах надо стараться работать на максимум и делать всё от тебя зависящее. Это касается как руководства, так и тренерского штаба с хоккеистами.

Здорово, что в Уфе не сидят сложа руки и стараются найти выход из кризиса. Лиге очень нужен сильный «Салават Юлаев». Ведь чем выше конкуренция, тем сильнее и зрелищнее весь турнир.