Казанская школа физиогномики, похоже, приговорила Гатиятулина. По делу ли?

Казанские медиа планомерно ведут главного тренера Анвара Гатиятулина на эшафот. Несмотря на действующий статус, в каналах и медиа, посвящённых «Ак Барсу», уже вовсю идут обсуждения, кто же станет новым главным тренером. По неофициальной, однако уже принятой как единственно верной версии, наставнику после серии чувствительных домашних поражений на старте дали три матча на исправление ситуации. Инсайдеры рисуют плюс-минус такой расклад: если пике продолжится, то Гатиятулина у руля сменит ассистент Денис Ячменёв, но вроде как в качестве временной фигуры, а на горизонте маячит фигура иностранного специалиста.

Тяжёлая вчерашняя победа над «Барысом» тональность не изменила ни на йоту, если не усугубила. Мне особо не с чем сравнивать, так как послематчевые пресс-конференции КХЛ смотрел считаное число раз, однако после прочтения текстовой версии выступления Гатиятулина сверился с видео, и именно, скажем так, лёгкий шок от увиденного, собственно, и отправил с утра пораньше на изучение казанских медиа и пабликов. И вот на этом этапе уже сформировалось полное впечатление, что направленность мнений колеблется от умеренного негатива до откровенного мочилова.

На этом моменте подчеркну, что давно знаком с тренером и с большим уважением отношусь к Анвару Гатиятулину. Но и без этого факта не склонен считать серию пусть даже провальных матчей (безотносительно происходившему на льду, три раза по шесть пропущенных за пять домашних игр действительно выглядят больно) поводом для казни. При этом отчасти понимаю эмоции хоккейного Татарстана. «Ак Барс» — их команда, их жизнь, но всё-таки выставлю против этого на медиаристалище ряд альтернативных конструкций.

Анвар Гатиятулин Фото: ak-bars.ru

Начну с пресс-конференций, по которым знаменитая казанская школа физиогномики продолжает строить свои теории. Почему продолжает? В прошлом сезоне уже была ситуация, ставшая телеграм-мемом даже в хоккейных каналах, назовём их, федерального уровня, когда на отрезке из трёх поражений «Ак Барса» обладатели этого тайного знания ставили диагнозы ситуации в команде по скриншотам выражения лица Гатиятулина из телетрансляций.

Было время, когда я работал пресс-атташе молодёжной сборной и был свидетелем, как на одном из публичных выступлений после в целом удачного матча вечно энергичный и позитивный главный тренер сборной Швейцарии был мрачнее тучи. Поинтересовался у швейцарского коллеги, с которым были приятельские отношения, мол, что у вас за упаднические настроения пошли, вроде же не так плохо играете. Оказалось, у наставника просто болел живот.

Понятно, что пример гротескный, однако пристальное внимание к послематчевым высказываниям, возведённое в российской хоккейной медиасреде чуть ли не на институциональный уровень, меня, не побоюсь этого слова, вымораживает. Каждый из нас, что ли, может через 20 минут после двух с лишним часов стресса идеально формулировать свои мысли перед теми, кто эти же два с лишним часа выискивал самые проблемные точки, чтобы на них надавить? Сильно сомневаюсь, что даже каждый профессиональный спикер осилит эту задачу.

Я и сам когда-то был хоккейным репортёром, понимаю значение послематчевых мероприятий, но имею видение и из-за другой стороны баррикад. Тренеры такие же люди, со своими коммуникативными особенностями и перепадами настроения. Был такой турнир «Кубок Алроса» с участием олимпийской (второй) сборной России. Май, солнечный Питер, разгром соперника с очень приличным счётом, начинаю пресс-конференцию главного тренера Олега Браташа, и летят вопросы: «А почему здесь игроки ошиблись?», «Назовите причину двух удалений во втором периоде?». По завершении Олег Владимирович обращается ко мне: «Чего-то я не понял. Мы что, 0:5 в финале чемпионата мира проиграли? Одни уколы».

Не беру на себя миссию менторским тоном учить казанских журналистов работе, но, когда они вчера после тяжелейшей победы буром на пресс-конференции пёрли на Гатиятулина, тыкая сплошь в неудачные моменты, атмосфера походила на улицу с односторонним движением. Возможно, есть какая-то предыстория, но обычная сдержанность тренера в публичном пространстве вроде бы как отметает такую версию.

Да, это не Кубок Алроса, победа с виду неказистая, ошибок у Казани хватало с лихвой, однако она одержана на настоящих мужицких хоккейных качествах – блокированные броски, способность костьми лечь, но не пропустить в решающие моменты, проявленный характер, игра за себя и за партнёра. Вот и Гатиятулин, допустим, на вопрос о большом количестве удалений ответил, что в текущей ситуации каждый отрезок в меньшинстве даёт команде прирост уверенности в своих силах. Если кто из читателей в курсе, как лавка встречает каждую спецбригаду по ликвидации последствий удаления после удачной смены и какой это дает впрыск в двигатели коллектива, то понимает, о чём я.

Уверен, наберётся достаточно тех, кто возразит: ну отстояли семь раз меньшинство с «Барысом», подумаешь, великое достижение для топ-клуба. Если придерживаться теории, что «Ак Барс» планировал навести лоск в своём построенном в том сезоне четвертьфинальном доме, а теперь вынужден бороться с неожиданным наводнением в подвале, которое грозит всей конструкции, выходит, да. Здесь любой позитивный даже, казалось бы, микромомент может развернуть ситуацию так, что снежный ком проблем начнёт таять. Вот взять спасения Билялова. В ходе пресловутой домашней серии что давали команде вратари, кроме ощущения тотальной безнадёги на фоне Аликина, Долганова и Серебрякова? Тогда сейчас вот, наоборот, вера в последний рубеж должна по логике окрепнуть. И это уже при продолжении ого-го какой системообразующий элемент, а не какой-то там поиск позитива на фоне неудач.

Раз тема пресс-конференций идёт у нас связующей сюжетной нитью повествования, то выделю ещё фрагмент. После поражения от «Нефтехимика» Гатиятулин, говоря об опыте прошлых кризисов, вспомнил МЧМ-2015 и спокойствие Валерия Брагина после стартовых неудач, которое передалось команде и впечатлило совсем ещё молодого тогда нынешнего главкома казанцев.

На этот счёт теорий строить не собираюсь. Слишком давно было, да и молодёжный чемпионат мира по своей психологической составляющей сложно сравнивать с КХЛ в силу хотя бы возраста участников и краткосрочности турнира. Зарисовка чуть про другое. Давно мечтаю вывести Брагина в публичное пространство, так как считаю, что всяких занятных баек и историй от легенды МЧМ ещё не озвучено великое множество. Уверен, болельщикам точно зайдёт, особенно на фоне ностальгии из-за отрыва от любимого новогоднего зрелища. Валерий Николаевич все предложения обрубает: «Да хорош тебе. Кому эти воспоминания нужны?». Вот я и отправил ему цитату Гатиятулина как очередное подтверждение, что это вечная тема, которая никогда не потеряет актуальности.

Раз созвонились, то заговорили и про «Ак Барс». Брагин не взялся оценивать ситуацию в клубе по хайлайтам, но запланировал два ближайших матча (с «Салаватом», и «Авангардом») «посмотреть внимательно». После 1:6 от Омска услышать его оценку стало очень интересно.

Прямых цитат давать не уполномочен, однако никакой категоричности по поводу разгрома не было и в помине. По разнице в игре вратарей и так всем понятно, а в остальном Брагину по крайней мере было видно, как и за счёт чего Гатиятулин был намерен выиграть, что всё решили стандартные ситуации (два гола «Авангарда» со вбрасываний, два – с набросов), и 1:6 никакого тотального доминирования не отражает. Только по счёту. Но главной причиной такого счёта, да и вообще нестабильных выступлений «Ак Барса» Валерий Камбэкович определил именно характер. Мол, играли здорово, но до первых трудностей. Потом потухли.

Теперь уже без Брагина вернёмся в прошлый сезон. Разве не такими примерно словами можно описать ситуацию в серии с «Динамо»? Забрали две встречи на выезде, не смогли взять третью дома, хотя шансы были хорошие, и отдали инициативу. И разве не об этой системной проблеме говорил на наших любимых пресс-конференциях Гатиятулин?

Конечно, я не настолько наивен и не свожу логический ряд к тому, что семь раз отстоять в ворота в меньшинстве равно исчезновению всех проблем «Ак Барса». Веду к тому, что такие неудачные отрезки были есть и будут у любой команды в разные этапы чемпионата. У Казани пришёлся на начало, но повод ли это для всепропальщицких настроений? Возможно. Но точно не оголтелых, когда ораторы на площадях рвут на себе рубаху в праведном гневе.

Анвар Гатиятулин Фото: ak-bars.ru

Мы и в прошлом году видели «Ак Барс», который получает 0:5 от минского «Динамо» и «Торпедо», однако деклассирует, к примеру, СКА и «Автомобилист» 8:3 и 7:2. Такими казанцы и были: лихая атакующая удаль, когда команда летит, но в тяжёлые моменты своё забирали с переменным успехом.

Понятно, что в дальнейшем руководство и болельщики клуба рассчитывали получить от команды Гатиятулина больше постоянства и стабильности. Сейчас листаю ленты новостей по реакциям боссов «барсов» и вижу, к примеру: глава Татарстана Рустам Минниханов после уже упомянутых 7:2 с «Авто» в плей-офф оставил пост в своём канале: «Вот так всегда надо играть», а перед сезоном выразил полное доверие тренеру с явной надеждой, что эти «так всегда» будут множиться.

Разбиваются ли эти надежды о текущие результаты? Да бросьте. В хоккее были тысячи примеров, когда команда из кризисного отрезка выходила очистившийся.

И, боже упаси, я не призываю дать возможность Гатиятулину править вечно или давать бессчётное количество времени на антикризисные меры. Речь совсем не о том. Может, вообще завтра после матча с «Металлургом» любой прочитавший просто рассмеётся мне в лицо: «Ну и что ты там расписывал?». Я утрусь, но останусь при мнении, что важно и другое: не каждый тренер может выпустить в медиапространство десятки «отбеливающих» экспертов по любому поводу для правильного фона. Безотносительно степени влияния этого самого «фона» на результаты команды.