Чемпион лиги продлил победную серию, «Лада» терпит настоящее крушение. Итоги дня КХЛ

Минское «Динамо» добилось успеха на домашнем льду, а «Барыс» подписал иностранного защитника.

26 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей и рассказываем о других важных событиях из мира российского хоккея.

«Шанхайские Драконы» в гостях обыграли «Ладу», у тольяттинцев седьмое поражение подряд

В Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

На второй минуте нападающий Ник Меркли забил первый гол и вывел «драконов» вперёд. На третьей минуте защитник Адам Кленденинг удвоил преимущество гостей. На 34-й минуте нападающий Гейдж Куинни забросил третью шайбу в ворота хозяев. На 54-й минуте форвард «Лады» Андрей Чивилёв сократил отставание. На 57-й минуте нападающий Спенсер Фу забил четвёртый гол «драконов», установив окончательный счёт в матче.

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла восемь матчей, в которых набрала три очка, и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 10 очками после восьми встреч располагаются на четвёртой строчке Запада.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд, обыграв «Автомобилист» в овертайме

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

На 22-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил первый гол в матче. На 43-й минуте форвард «Автомобилиста» Алексей Бывальцев сравнял счёт. На 50-й минуте нападающий Егор Сурин вывел хозяев вперёд. На 57-й минуте форвард Роман Горбунов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал защитник «Локомотива» Мартин Гернат, отличившийся на первой минуте овертайма.

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, в которых набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Эта победа стала для действующего чемпиона КХЛ пятой кряду. «Автомобилист» с девятью очками после девяти встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.

Дубль Шипачёва принёс минскому «Динамо» победу над «Северсталью»

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

В составе минчан отличились Роб Хэмилтон, Вадим Шипачёв (дважды) и Виталий Пинчук. За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Кирилл Танков и Иоаннис Калдис.

Минское «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло восемь матчей, в которых набрало 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с восемью очками после девяти встреч располагается на девятой строчке Запада.

«Барыс» заключил контракт с канадским защитником Тайлером Уозерспуном

«Барыс» заключил односторонний контракт с канадским защитником Тайлером Уозерспуном. Соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

32-летний игрок обороны провёл в АХЛ 688 матчей, также в его статистике числятся 36 встреч в Национальной хоккейной лиге. В 2022 году Уозерспун выступил в составе сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине. В прошлом сезоне Тайлер защищал цвета фарм-клуба «Монреаль Канадиенс» «Лаваль Рокет». За 79 игр он отметился двумя голами и 16 результативными передачами. Всего в АХЛ на его счету 230 (39+191) очков. В НХЛ Тайлер отметился пятью результативными передачами.

Матчи на 27 сентября:

