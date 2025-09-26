Скидки
Результаты матчей КХЛ за 26 сентября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь, обмены

Чемпион лиги продлил победную серию, «Лада» терпит настоящее крушение. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 26 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Минское «Динамо» добилось успеха на домашнем льду, а «Барыс» подписал иностранного защитника.

26 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей и рассказываем о других важных событиях из мира российского хоккея.

«Шанхайские Драконы» в гостях обыграли «Ладу», у тольяттинцев седьмое поражение подряд

В Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 4
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Куинни, Кленденинг) – 01:28 (5x4)     0:2 Куинни (Кленденинг, Спунер) – 02:08 (5x4)     0:3 Куинни (Спунер, Рендулич) – 33:07 (5x4)     1:3 Чивилёв (Кугрышев, Романов) – 53:15 (5x5)     1:4 Фу (Саттер, Сомерби) – 56:39 (en)    

На второй минуте нападающий Ник Меркли забил первый гол и вывел «драконов» вперёд. На третьей минуте защитник Адам Кленденинг удвоил преимущество гостей. На 34-й минуте нападающий Гейдж Куинни забросил третью шайбу в ворота хозяев. На 54-й минуте форвард «Лады» Андрей Чивилёв сократил отставание. На 57-й минуте нападающий Спенсер Фу забил четвёртый гол «драконов», установив окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла восемь матчей, в которых набрала три очка, и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 10 очками после восьми встреч располагаются на четвёртой строчке Запада.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд, обыграв «Автомобилист» в овертайме

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 А. Радулов (Елесин, Сурин) – 21:55 (5x5)     1:1 Бывальцев (Каштанов, Буше) – 42:43 (5x5)     2:1 Сурин (Иванов, Елесин) – 49:05 (5x5)     2:2 Горбунов (Кизимов, Шаров) – 56:07 (5x4)     3:2 Гернат (Шалунов, Каюмов) – 60:22 (3x3)    

На 22-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил первый гол в матче. На 43-й минуте форвард «Автомобилиста» Алексей Бывальцев сравнял счёт. На 50-й минуте нападающий Егор Сурин вывел хозяев вперёд. На 57-й минуте форвард Роман Горбунов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал защитник «Локомотива» Мартин Гернат, отличившийся на первой минуте овертайма.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, в которых набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Эта победа стала для действующего чемпиона КХЛ пятой кряду. «Автомобилист» с девятью очками после девяти встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.

Дубль Шипачёва принёс минскому «Динамо» победу над «Северсталью»

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Танков (Абросимов, Камалов) – 11:03 (5x5)     1:1 Хэмилтон (Бориков, Липский) – 27:30 (5x5)     2:1 Шипачёв (Мороз, Смит) – 29:24 (5x4)     2:2 Калдис (Аймурзин, Ильин) – 37:24 (5x5)     3:2 Шипачёв (Мороз, Галиев) – 38:08 (5x5)     4:2 Пинчук – 58:21 (en)    

В составе минчан отличились Роб Хэмилтон, Вадим Шипачёв (дважды) и Виталий Пинчук. За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Кирилл Танков и Иоаннис Калдис.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Минское «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло восемь матчей, в которых набрало 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с восемью очками после девяти встреч располагается на девятой строчке Запада.

«Барыс» заключил контракт с канадским защитником Тайлером Уозерспуном

«Барыс» заключил односторонний контракт с канадским защитником Тайлером Уозерспуном. Соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

32-летний игрок обороны провёл в АХЛ 688 матчей, также в его статистике числятся 36 встреч в Национальной хоккейной лиге. В 2022 году Уозерспун выступил в составе сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине. В прошлом сезоне Тайлер защищал цвета фарм-клуба «Монреаль Канадиенс» «Лаваль Рокет». За 79 игр он отметился двумя голами и 16 результативными передачами. Всего в АХЛ на его счету 230 (39+191) очков. В НХЛ Тайлер отметился пятью результативными передачами.

Матчи на 27 сентября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
