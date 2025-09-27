Скидки
Главная Хоккей Статьи

Тампа-Бэй – Каролина – 6:5, Мифтахов пропустил шесть шайб с 28 бросков, голы Грошева и Трикозова, видео

Кошмар российского вратаря в НХЛ. Карьера Мифтахова в Америке идёт по худшему сценарию
Максим Макаров
Амир Мифтахов
Аудио-версия:
Амир получил шанс после фиаско в матче с «Флоридой», но в этот раз пропустил в два раза больше.

Когда летом Амир Мифтахов подписал контракт с «Каролиной», специалисты начали задавать логичные вопросы: «А зачем?» У уроженца Казани было всё хорошо в «Ак Барсе»: он сыграл 30 матчей в регулярном чемпионате и имел хорошие шансы стать первым в следующем сезоне. Если посмотреть на игру Тимура Билялова в этом сезоне, то можно вполне в этом убедиться. Да и потенциальную конкуренцию с Андерсеном и Кочетковым ещё надо попробовать выдержать.

Дебютировал за «Каролину» Мифтахов два дня назад, выйдя на третий период матча с «Флоридой». Игра не удалась Амиру настолько, насколько это вообще возможно – три пропущенные шайбы с семи бросков, две из которых на совести голкипера, и упущенная победа с 2:0. Явно не об этом мечтал голкипер, решив попробовать силы за океаном.

Несмотря на это фиаско, Бриндамор дал полноценный шанс российскому голкиперу в матче с другой южной командой – «Тампой».

НХЛ — предсезонные матчи
27 сентября 2025, суббота. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гиргенсонс (Бьёркстранд, Стаховяк) – 05:03 (5x5)     2:0 Гиргенсонс (Хедман) – 11:30 (5x5)     2:1 Смит (Лабанк, Судзуки) – 14:46 (5x5)     3:1 Стаховяк (Готье) – 39:05 (5x4)     4:1 Грошев (Джеймс, Дюк) – 43:07 (5x5)     4:2 Трикозов (Робида) – 43:25 (5x5)     4:3 Котканиеми (Надо) – 44:15 (5x5)     5:3 Стаховяк (Мозер, Лундмарк) – 48:55 (5x5)     5:4 Гунлер (Нюстрём, Робида) – 50:00 (5x5)     6:4 Бьёркстранд (Гюнцель, Кучеров) – 52:27 (5x4)     6:5 Надо (Смит) – 59:48 (6x5)    

Первые три пропущенные Мифтаховым шайбы остались больше на совести защитников, так как Амира давали «расстреливать» с пятака. Но сказывался тут и класс – всё-таки у «молний» было больше игроков основы в составе, нежели у «ураганов».

А вот в начале третьего периода с неприятной стороны вновь удивил Мифтахов. Причём сначала голкипер потащил выход «два в ноль», но затем странно завалился на спину, оставив шайбу на ленточке, а Максим Грошев был рад такому нежданному подарку. Может быть, у Амира свело ногу, конечно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Буквально через 30 секунд забил другой россиянин – Глеб Трикозов замкнул передачу Джастина Робидаса на дальнюю штангу и отметился первой шайбой в предсезонке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Как только «Каролина» дважды подобралась вплотную к «Тампе», так сразу же подопечные Купера врубали скрытый ресурс и забивали – одно очко набрал и Никита Кучеров, который ассистировал партнёру при игре в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

6:5 «Тампа» в фестивальном матче переиграла «Каролину», а Амир Мифтахов провёл очередной кошмарный матч – шесть пропущенных шайб с 28 бросков, процент отражённых бросков — 78,6%. Да и команда вновь уступила. Пока карьера казанского вратаря в НХЛ складывается по самому худшему сценарию – после такого полноценного шанса на игру в регулярке можно и не получить. Особенно держа в голове факт переговоров «Харрикейнз» с Картером Хартом.

Больше мнений и эксклюзивов автора – в его личном телеграм-канале «Пиетет Макарова».
