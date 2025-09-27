Кошмар российского вратаря в НХЛ. Карьера Мифтахова в Америке идёт по худшему сценарию

Амир получил шанс после фиаско в матче с «Флоридой», но в этот раз пропустил в два раза больше.

Когда летом Амир Мифтахов подписал контракт с «Каролиной», специалисты начали задавать логичные вопросы: «А зачем?» У уроженца Казани было всё хорошо в «Ак Барсе»: он сыграл 30 матчей в регулярном чемпионате и имел хорошие шансы стать первым в следующем сезоне. Если посмотреть на игру Тимура Билялова в этом сезоне, то можно вполне в этом убедиться. Да и потенциальную конкуренцию с Андерсеном и Кочетковым ещё надо попробовать выдержать.

Дебютировал за «Каролину» Мифтахов два дня назад, выйдя на третий период матча с «Флоридой». Игра не удалась Амиру настолько, насколько это вообще возможно – три пропущенные шайбы с семи бросков, две из которых на совести голкипера, и упущенная победа с 2:0. Явно не об этом мечтал голкипер, решив попробовать силы за океаном.

Несмотря на это фиаско, Бриндамор дал полноценный шанс российскому голкиперу в матче с другой южной командой – «Тампой».

Первые три пропущенные Мифтаховым шайбы остались больше на совести защитников, так как Амира давали «расстреливать» с пятака. Но сказывался тут и класс – всё-таки у «молний» было больше игроков основы в составе, нежели у «ураганов».

А вот в начале третьего периода с неприятной стороны вновь удивил Мифтахов. Причём сначала голкипер потащил выход «два в ноль», но затем странно завалился на спину, оставив шайбу на ленточке, а Максим Грошев был рад такому нежданному подарку. Может быть, у Амира свело ногу, конечно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Буквально через 30 секунд забил другой россиянин – Глеб Трикозов замкнул передачу Джастина Робидаса на дальнюю штангу и отметился первой шайбой в предсезонке.

Как только «Каролина» дважды подобралась вплотную к «Тампе», так сразу же подопечные Купера врубали скрытый ресурс и забивали – одно очко набрал и Никита Кучеров, который ассистировал партнёру при игре в большинстве.

6:5 «Тампа» в фестивальном матче переиграла «Каролину», а Амир Мифтахов провёл очередной кошмарный матч – шесть пропущенных шайб с 28 бросков, процент отражённых бросков — 78,6%. Да и команда вновь уступила. Пока карьера казанского вратаря в НХЛ складывается по самому худшему сценарию – после такого полноценного шанса на игру в регулярке можно и не получить. Особенно держа в голове факт переговоров «Харрикейнз» с Картером Хартом.