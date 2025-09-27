Никакой НХЛ! Кузнецов остаётся в КХЛ и будет играть за «Металлург»

В последние дни всё внимание на трансферном рынке КХЛ было приковано к громкому обмену Александра Хмелевски из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс». Ну а теперь, кажется, близка к завершению и главная сага, тянувшаяся всё межсезонье – Евгений Кузнецов вот-вот подпишет контракт с новым клубом.

В последнее время нападающего можно было частенько увидеть на матчах родного «Трактора». Один из них – с «Нефтехимиком» – он даже должен был прокомментировать, однако что-то пошло не так.

Присутствовал Кузнецов и на игре «медведей» с «Авангардом», а спустя пару дней стало известно, что опытный форвард заключит соглашение с клубом из Челябинской области. Но тут не всё так просто.

Да-да, в НХЛ Евгений не отправится, хотя ещё на днях агент игрока Шуми Бабаев в очередной раз заверил, что контракт его клиент собирается подписать исключительно в главной североамериканской лиге. Однако от Челябинска Кузнецов уедет примерно на 300 км – по информации «Чемпионата», в этом сезоне нападающий будет защищать цвета магнитогорского «Металлурга».

Сенсационным итоговое решение Евгения остаться в КХЛ назвать не получится – сомнения в том, что в услугах 33-летнего форварда будут заинтересованы в Северной Америке, возникли ещё на моменте первого заявления Шуми Бабаева о намерении Кузнецова вернуться за океан. Со временем эти сомнения только крепли, пусть агент и старательно не отходил от намеченного курса в комментариях прессе до последнего. При этом варианты в НХЛ действительно были и рассматривались, но серьёзного предложения из-за океана Евгений так и не получил.

А вот в том, что нападающий без проблем найдёт себе работу в России, абсолютно никаких сомнений не возникало. Даже при всех своих трудностях в повторной адаптации к отечественному хоккею, о которых так часто на пресс-конференциях упоминал экс-наставник Евгения в СКА Роман Ротенберг (да и сам игрок об этом тоже говорил), Кузнецов набрал 37 очков в 39 встречах регулярки и ещё три – в шести играх плей-офф. Как ни крути, такой результативностью может похвастаться далеко не каждый.

Вопрос был исключительно в том, кто же всё-таки подберёт форварда. И вроде как в самом «Металлурге» ещё месяц назад возможность подписания Евгения категорически отвергали: «Это были просто гости, это ни о чём не говорит, ни к чему не обязывает. Развею все слухи и домыслы. У нас есть интерес ко многим, но есть и потолок зарплат, и наши игроки, на которых мы рассчитываем», – так прокомментировал появление Кузнецова на матче магнитогорцев во время турнира Ромазана спортивный директор «сталеваров» Евгений Бирюков.

При этом стороны постоянно находились в контакте друг с другом на протяжении сезона, а Евгений встречался с руководством клуба и звёздным форвардом Владимиром Ткачёвым.

В Магнитогорске поняли, что без опытного центра в сезоне им не обойтись. У «Металлурга» после ухода Дениса Зернова был дефицит центральных нападающих: Исхаков и Канцеров не являются профильными центрфорвардами, поэтому было необходимо усиление. Это пожелание главного тренера Андрея Разина.

За «Металлургом» же следить теперь будет ещё интереснее. После восьми матчей команда и так обладает самым результативным нападением в лиге (у «Локомотива» на одну шайбу больше при девяти проведённых играх), а с приобретением Кузнецова вариативность в атаке у Андрея Разина становится ещё больше.

Вот только как сам специалист управится с таким новичком? Ещё один статусный игрок, пополнивший состав «сталеваров» летом – экс-одноклубник Евгения Сергей Толчинский – пока что испытывает проблемы с адаптацией. В атаке понадобились новые эмоции, опытные и технически обученные люди, так как сейчас «Металлург» тащит в основном молодёжь: Козлов, Фёдоров и другие молодые ребята.

Место под потолком у магнитогорцев есть, поэтому с подписанием Кузнецова проблем возникнуть не должно. Каким оно окажется для «Металлурга» — узнаем уже в ближайшее время.