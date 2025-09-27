«Конец для лучшего снайпера всех времён». Чего Америка ожидает от Овечкина в новом сезоне

В начале октября Александр Овечкин начнёт свой 21-й сезон в НХЛ. Нападающему уже исполнилось 40 лет, но он всё ещё играет на довольно высоком уровне, являясь капитаном и лидером «Вашингтона» — одной из лучших команд прошлой регулярки.

Впрочем, несмотря на 44 гола и 73 очка в сезоне-2024/2025 и статус лучшего голеадора в истории лиги, не совсем понятно, чего ожидать от Ови в грядущем чемпионате. Вступает в силу последний год его пятилетнего контракта, а дальнейшее будущее пока, кажется, неизвестно даже самому хоккеисту.

Сезон-2025/2026 может стать кульминацией карьеры Овечкина. Так что новый чемпионат явит собой сплав возрастных сложностей, эмоциональности из-за близости, вероятно, последней главы нападающего в НХЛ, а также огромного списка его достижений и, конечно же, влияния на наш любимый вид спорта. Поэтому сейчас, пока регулярка ещё не стартовала, интересно прикинуть, чего вообще стоит ожидать от Алекса.

Мы собрали самые яркие комментарии североамериканской прессы о Великой восьмёрке и предлагаем вам узнать, что наши заокеанские коллеги думают о выступлении Ови в будущем сезоне.

«Ови практически избежал цепких лап Отца Времени»

Журналисты The Athletic высказали мнение, что Овечкин постепенно регрессирует, а «Вашингтон» в нынешнее межсезонье не сумел заполнить дыры в составе, чтобы побороться за Кубок Стэнли.

«В первом звене у «Кэпиталз» лучший снайпер НХЛ всех времён. Это, конечно, всё ещё что-то значит, однако в целом игра Алекса Овечкина пошла на спад, оставив клуб с довольно вопиющей дырой в верхних звеньях. У команды в распоряжении много ценных игроков на эти позиции, но не таких по-настоящему высококлассных, каких можно было бы ожидать от настоящего претендента на Кубок Стэнли, особенно если Коннора Макмайкла передвинут в центр.

Однако «Вашингтону» может помочь ещё один отличный сезон Тома Уилсона. «Столичным» также не помешал бы ещё один крайний нападающий, особенно после ухода Эндрю Манджапане», — говорится в статье.

Обозревательница Russian Machine Never Breaks Кэти Адлер отметила, что Ови достиг вершины карьеры именно в прошлом сезоне и теперь будет сдавать.

«Всего через день после своего 40-летия Алекс Овечкин вернулся на лёд, чтобы провести 21-й тренировочный сбор в своей карьере в НХЛ. Мало кому удавалось продержаться так долго, как Ови — в этом сезоне он станет третьим действующим игроком лиги по возрасту, — и ещё меньше тех, кто сумел поддерживать его уровень результативности, что делает его редкостью в спорте, где он уже доказал свою исключительность.

Хотя Алекс неоднократно уклонялся от ответов на вопросы о своём будущем, он, несомненно, находится на закате своей карьеры, даже если решит подписать новый контракт с «Вашингтоном» по истечении его нынешнего соглашения следующим летом. Но тем, кто играл вместе с ним, трудно представить «Кэпиталз» без Овечкина.

Если судить только по количеству голов, Алекс практически избежал цепких лап Отца Времени. В прошлом сезоне он забросил 44 шайбы, что является третьим результатом в лиге, и, вероятно, провёл бы свою 10-ю регулярку с 50+ голами, если бы не перелом малоберцовой кости, из-за которого он пропустил 16 встреч.

Тем не менее возраст начал сказываться и в других аспектах его игры. По катанию, которое и так ослабло во второй половине карьеры, был нанесён новый удар. Ови регулярно пропускал тренировки для отдыха между матчами. Хотя он по-прежнему числится левым крайним нападающим первого звена, Алекс провёл на льду меньше времени, чем многие его более молодые одноклубники.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Овечкин также достиг, пожалуй, вершины своей карьеры в минувшей регулярке, когда он побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за всю историю НХЛ. После достижения этого рубежа, за которым он шёл десятилетиями, мало кто осудил бы его, если бы он решил завершить карьеру по окончании прошлого сезона. Однако Карбери не сомневается, что желание Овечкина выиграть кубок всё ещё сильно», — написала Адлер.

К слову, вот что думает сам главный тренер «столичных»: «То, насколько результативным Алекс был в 38 и 39 лет, противоречит всем нормам и прогнозам. Так что я не сомневаюсь, что и в 40 лет он вернётся на лёд и будет готов снова взяться за дело».

«Если голы Алекса иссякнут, берегитесь»

Журналист Шон Гентайлл напомнил о невзрачной игре нападающего в серии с «Каролиной», однако в целом оказался довольно позитивно настроен относительно состояния Александра.

«Овечкин только что совершил один из самых замечательных прорывов в истории спорта. В 39 лет, сломав левую малоберцовую кость в середине сезона, он забросил 27 шайб в 43 матчах и побил рекорд НХЛ по количеству голов. Он, очевидно, всё ещё умеет забивать.

Тем не менее в серии с «Каролиной» Овечкин ничего не показал. Если Алекс всё же в тот момент выдохся, пусть так и будет — сломанная малоберцовая кость, погоня за рекордом, которая случается раз в поколение, и так далее. У него были веские оправдания. Однако, если это станет нормой, у «Вашингтона» возникнут довольно серьёзные проблемы.

Карбери заслуживает огромной похвалы за то, что он создал для Овечкина условия, позволяющие побить рекорд Уэйна Гретцки и при этом помогать команде в ходе сезона. Тем не менее если голы Алекса иссякнут, берегитесь», — отметил обозреватель.

Обозреватели ESPN, делясь ожиданиями от нового сезона «Кэпиталз», также упомянули Ови.

«Алекс Овечкин начинает сезон-2025/2026 в качестве рекордсмена НХЛ по количеству голов. Но «Кэпс» не будут просто снабжать его шайбами весь сезон. Команда надеется пройти дальше второго раунда, возможно, пополнив список претендентов на Кубок Стэнли», — отмечается в статье.

Официальный сайт НХЛ дал свои прогнозы относительно того, сколько очков наберут звёзды лиги. Так, журналисты ожидают, что Овечкин занесёт в свой актив 64 результативных балла.

«Возвращение в Россию может стать для него лебединой песней»

Журналисты The Athletic представили список лучших хоккеистов НХЛ в преддверии нового сезона, разделив их на категории. Овечкин оказался в последней из пяти категорий — «Поддержка», где находятся игроки топ-150 НХЛ. Те, кто окажет мощную поддержку команде, которая претендует на кубок, однако, не будут её неотъемлемой частью.

«Прошлым летом было сложно найти эксперта, который считал бы, что Овечкин должен быть в этом списке. Мы отнесли его к пятому уровню [«Поддержка»] в основном из уважения к нему. На этот раз несколько экспертов задались вопросом, не слишком ли низко он опустился. Забавно, что может сделать рекордный сезон с 44 голами», — отмечается в статье.

Журналист Джеймс Миртл оценил перспективы 39-летнего нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после выхода на рынок свободных агентов в 2026 году.

«Вероятно, это конец для лучшего снайпера НХЛ всех времён, но нельзя ничего исключать, если учитывать, каким нестареющим чудом был Овечкин на протяжении всей своей карьеры. Осенью ему исполнилось 40 лет, и он заработал больше всех денег в истории лиги, так что есть над чем задуматься. К тому же возвращение в Россию может стать для него лебединой песней в КХЛ, как это происходило с другими российскими звёздами в прошлом. Может быть, Ови и там побьёт рекорд по количеству забитых голов за всю историю?» — написал Миртл.

