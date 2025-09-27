Эффект Хмелевски? «Ак Барс» сотворил невероятный камбэк в Магнитогорске!

Теперь уже точно не узнать, хотел ли Саша Хмелевски переезжать в Омск: даже если хотел, то никаких регламентных возможностей для осуществления этого желания не было. После небольшого ожидания уже бывший лидер «Салавата» появился в расположении «Ак Барса» и дал протокольный комментарий про силу команды и мощь её возможностей. Оставалось только признаться в любви к дешёвым столовым на улице Баумана.

Однако, кроме шуток, у Анвара Гатиятулина на бумаге были прекрасные ресурсы. Отлично показавшие себя ещё год назад Барабанов и Семёнов в первом звене, которых дополнял белорусская зажигалка Алистров, задержавшиеся в КХЛ Сафонов и Галимов выходили уже в третьем звене, а Хмелевски становился центром второго звена, получив на края Денисенко и Яшкина. В теории это отличная топ-9, которую дополняли боевое четвёртое звено и глубокая защита.

Однако в реальности «Ак Барс» пока предстаёт командой, которую выбивали из колеи любые удачные действия соперника. Даже во встречах, где казанский клуб действовал неплохо (первая половина игры с «Автомобилистом»), один гол соперника мог обрушить всё и привести к тотальному развалу. И «Металлург», и «Авангард» на казанском льду выдавали отрезки с несколькими голами за короткое время. Даже в Астане в матче с «Барысом», у которого пока выходит множество необстрелянных игроков из казахстанской лиги, «Ак Барс» еле унёс ноги.

Волей составителей календаря «Металлург» и «Ак Барс» уже трижды играли за один месяц, и оба прошлых раза побеждала команда Андрея Разина. Первый раз — нервозно, чуть не отдав преимущество в две шайбы, второй раз — максимально спокойно, фактически уже в дебюте встречи обеспечив победу. Ну и «Магнитка» после некоторой пробуксовки свою игру стала потихоньку находить. Прямо сейчас даже непонятно, зачем этой команде Евгений Кузнецов, если креативить там и так есть кому.

В начале матча в отдельных сменах гости пользовались преимуществом в габаритах и поддавливали «Магнитку» в зоне, однако главным словом было «отдельных». Бо́льшую часть периода звёздный новичок казанского клуба не был особенно заметен, отметившись одним броском в большинстве — однако это же можно было сказать и про всю атаку казанцев в целом. Ну а ближе к перерыву 19-летний защитник Александр Сиряцкий обокрал Яшкина и самостоятельно организовал атаку, в которой отметился первым голом в КХЛ.

Во втором периоде атака «Ак Барса» растворилась ещё сильнее, хотя конкретно звено Хмелевски отметилось парой ярких смен. Правда, они произошли уже при счёте 0:3. Сначала Владимир Ткачёв классно раскидал оппонентов и выдал пас Дмитрию Силантьеву на почти идеальную позицию, а ещё через пару минут Роман Канцеров выиграл борьбу на пятаке у Михаила Фисенко и забросил с метра в пустые. Камеры ловили главного тренера и генерального менеджера «Ак Барса» с мрачнейшими выражениями лица.

Однако не стоило забывать, что фирменный плохой знак команд Разина — «антикамбэки», когда они отпускают матчи с большим преимуществом. В концовке второго периода хозяева пропустили контратаку, где Александр Барабанов за счёт флангового прорыва создал гол Владимиру Алистрову, а уже в концовке периода в меньшинстве казанцы простили «Металлург», когда начали искать лишний пас при контратаке. Однако такие моменты никак не отрезвили «Металлург», который консервативно действовал на старте третьего периода, а «Ак Барс» начал действовать опасно учащающимися вспышками.

Гол Ильи Карпухина от синей линии хозяев как будто бы разбудил, они перевели игру в чужую зону, однако мало из этого создавали — в том числе и в большинстве. Расплата наступила быстро: сначала хозяева не смогли нормально вывести шайбу из зоны, и несколькими оплошностями подряд воспользовался Григорий Денисенко. Уже через минуту нервничавший «Металлург» удалился, и Денисенко оформил дубль — первую передачу в новом клубе сделал Хмелевски. Отметим и Гатиятулина, который оживил игру тем, что поменял Галимова и Яшкина местами.

Даже если абстрагироваться от слухов про перестановки внутри «Ак Барса», эта победа имеет важнейшее психологическое значение для команды, которая на старте сезона абсолютно не держала удар. Это сейчас даже нужнее, чем поиск игровых схем, которые у казанского клуба неплохо воплощались совсем недавно — а вот уверенности в себе не было. Появится ли она теперь, перед не менее сложным выездом в Екатеринбург?