Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 27 сентября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Салават» терпит поражение за поражением, «Нефтехимик» продлевает сказку. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 27 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
СКА обеспечил результат за один период, а «Металлург» упустил победу с 3:0.

27 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев», у уфимцев шестое поражение подряд

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Шарипзянов, Чистяков) – 15:55 (5x5)     0:2 Войнов (Рашевский, Игумнов) – 16:30 (5x5)     0:3 Чистяков (Шарипзянов, Прохоркин) – 18:59 (5x5)     1:3 Жаровский (Алалыкин, Панин) – 25:57 (5x5)     1:4 Потуральски (Лажуа, Волков) – 31:32 (5x5)     1:5 Окулов (Лажуа, Шарипзянов) – 37:17 (5x4)     2:5 Ефремов (Жаровский) – 42:55 (5x4)    

В составе «Салавата Юлаева» отличились Александр Жаровский и Владислав Ефремов. За «Авангард» заброшенными шайбами отметились Александр Волков, Вячеслав Войнов, Семён Чистяков, Эндрю Потуральски и Константин Окулов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Сегодняшнее поражение стало для команды Виктора Козлова шестым подряд. «Авангард» с 14 очками после девяти встреч располагается на первой строчке Востока.

Материалы по теме
Козлов: смотрю в таблицу, но понимаю, какой процесс идёт в «Салавате». Мы не играем плохо

«Ак Барс» одержал победу над «Металлургом», отыгравшись с 0:3

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Победу во встрече, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Сиряцкий – 18:53 (5x5)     2:0 Силантьев (Ткачёв, Маклюков) – 30:15 (5x5)     3:0 Канцеров (Силантьев, Минулин) – 31:26 (5x5)     3:1 Алистров (Барабанов) – 35:20 (5x5)     3:2 Карпухин (Марченко, Яшкин) – 48:03 (5x5)     3:3 Денисенко (Галимов, Миллер) – 52:11 (5x5)     3:4 Денисенко (Хмелевски, Миллер) – 55:07 (5x4)    

На 19-й минуте защитник Александр Сиряцкий забил первый гол и вывел «Металлург» вперёд. На 31-й минуте нападающий Дмитрий Силантьев удвоил преимущество хозяев. На 32-й минуте форвард Роман Канцеров забил третий гол в ворота казанцев. На 36-й минуте нападающий Владимир Алистров отыграл одну шайбу. На 49-й минуте защитник Илья Карпухин забил второй гол «Ак Барса». На 53-й минуте форвард Григорий Денисенко сравнял счёт. На 56-й минуте Денисенко оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, в которых набрал 14 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с девятью очками после девяти встреч располагается на пятой строчке Востока.

Материалы по теме
Эффект Хмелевски? «Ак Барс» сотворил невероятный камбэк в Магнитогорске!
Видео
Эффект Хмелевски? «Ак Барс» сотворил невероятный камбэк в Магнитогорске!

«Барыс» дома победил «Сибирь» в матче с 10 шайбами

В Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 6:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Калиниченко (Неколенко, Гордеев) – 05:04 (5x5)     0:2 Уилсон – 05:38 (5x5)     1:2 Симонов (Савицкий, Масси) – 08:12 (5x5)     2:2 Бреус – 22:40 (5x5)     2:3 Сошников (Ткачёв) – 23:37 (5x5)     2:4 Кара (Першаков, Приски) – 27:28 (5x5)     3:4 Масси (Волков, Логвин) – 30:56 (5x5)     4:4 Симонов (Уолш, Бекетаев) – 37:46 (5x5)     5:4 Маккошен – 48:10 (5x5)     6:4 Морелли – 59:44 (en)    

В составе «Барыса» отличились Семён Симонов (дважды), Дмитрий Бреус, Джейк Масси, Иэн Маккошен и Мэйсон Морелли. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Роман Калиниченко, Скотт Уилсон, Никита Сошников и Владислав Кара.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, набрал девять очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с восемью очками после восьми встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Материалы по теме
«Шансы отыграться были». Главный тренер «Сибири» Епанчинцев — о поражении от «Барыса»

«Торпедо» потерпело третье подряд поражение в сезоне, проиграв «Нефтехимику»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Юртайкин (Белозёров, Хафизуллин) – 09:28 (5x5)     0:2 Шафигуллин (Жафяров, Барулин) – 28:57 (5x5)     1:2 Гончарук (Alexei Kruchinin, Артамонов) – 36:21 (5x5)    

На 10-й минуте нападающий Данил Юртайкин забил первый гол и вывел «Нефтехимик» вперёд. На 29-й минуте форвард Булат Шафигуллин удвоил преимущество гостей. На 37-й минуте нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук отыграл одну шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло девять матчей, в которых набрало 13 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 12 очками после девяти встреч располагается на третьей строчке Восточной конференции. «Волки» одержали шестую победу в последних семи играх.

Материалы по теме
«Нефтехимик» Гришина — главное открытие старта сезона. «Спартаку» стоило дать шанс тренеру
«Нефтехимик» Гришина — главное открытие старта сезона. «Спартаку» стоило дать шанс тренеру

СКА одержал победу над «Сочи» в гостевом матче

В Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Мёрфи, Выдренков) – 29:26 (5x5)     0:2 Локтионов (Голдобин, Плотников) – 30:22 (5x5)     0:3 Менелл (Зыков, Хайруллин) – 32:13 (5x5)     0:4 Бландизи (Голдобин, Гримальди) – 39:44 (5x4)     1:4 Тянулин (Боден, Попов) – 57:13 (5x4)     2:4 Венгрыжановский (Хафизов, Попов) – 59:19 (5x5)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рокко Гримальди, Андрей Локтионов, Бреннан Менелл и Джозеф Бландизи. Все голы СКА состоялись во втором периоде. За южный клуб в заключительном отрезке отличились Артур Тянулин и Тимур Хафизов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал семь очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 11 очками после восьми встреч располагается на четвёртой строчке Запада.

Матчи на 28 сентября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android