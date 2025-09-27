«Салават» терпит поражение за поражением, «Нефтехимик» продлевает сказку. Итоги дня КХЛ

СКА обеспечил результат за один период, а «Металлург» упустил победу с 3:0.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

27 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев», у уфимцев шестое поражение подряд

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

В составе «Салавата Юлаева» отличились Александр Жаровский и Владислав Ефремов. За «Авангард» заброшенными шайбами отметились Александр Волков, Вячеслав Войнов, Семён Чистяков, Эндрю Потуральски и Константин Окулов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Сегодняшнее поражение стало для команды Виктора Козлова шестым подряд. «Авангард» с 14 очками после девяти встреч располагается на первой строчке Востока.

«Ак Барс» одержал победу над «Металлургом», отыгравшись с 0:3

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Победу во встрече, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали гости со счётом 4:3.

На 19-й минуте защитник Александр Сиряцкий забил первый гол и вывел «Металлург» вперёд. На 31-й минуте нападающий Дмитрий Силантьев удвоил преимущество хозяев. На 32-й минуте форвард Роман Канцеров забил третий гол в ворота казанцев. На 36-й минуте нападающий Владимир Алистров отыграл одну шайбу. На 49-й минуте защитник Илья Карпухин забил второй гол «Ак Барса». На 53-й минуте форвард Григорий Денисенко сравнял счёт. На 56-й минуте Денисенко оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, в которых набрал 14 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с девятью очками после девяти встреч располагается на пятой строчке Востока.

«Барыс» дома победил «Сибирь» в матче с 10 шайбами

В Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 6:4.

В составе «Барыса» отличились Семён Симонов (дважды), Дмитрий Бреус, Джейк Масси, Иэн Маккошен и Мэйсон Морелли. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Роман Калиниченко, Скотт Уилсон, Никита Сошников и Владислав Кара.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, набрал девять очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с восемью очками после восьми встреч располагается на 10-й строчке Востока.

«Торпедо» потерпело третье подряд поражение в сезоне, проиграв «Нефтехимику»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 2:1.

На 10-й минуте нападающий Данил Юртайкин забил первый гол и вывел «Нефтехимик» вперёд. На 29-й минуте форвард Булат Шафигуллин удвоил преимущество гостей. На 37-й минуте нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук отыграл одну шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло девять матчей, в которых набрало 13 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 12 очками после девяти встреч располагается на третьей строчке Восточной конференции. «Волки» одержали шестую победу в последних семи играх.

СКА одержал победу над «Сочи» в гостевом матче

В Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рокко Гримальди, Андрей Локтионов, Бреннан Менелл и Джозеф Бландизи. Все голы СКА состоялись во втором периоде. За южный клуб в заключительном отрезке отличились Артур Тянулин и Тимур Хафизов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал семь очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 11 очками после восьми встреч располагается на четвёртой строчке Запада.

Матчи на 28 сентября:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Спартак Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2