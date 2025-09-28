«Это было, как в старые добрые». Флёри завершил карьеру в «Питтсбурге»

Голкипер вышел на третий период матча с «Коламбусом» и отстоял «на ноль», а фанаты «пингвинов» были в восторге.

Две недели назад «Питтсбург» подписал пробный контракт с легендой клуба Марком-Андре Флёри, чтобы дать тому закончить карьеру в родном месте.

«Для всей организации «Пингвинз» большая честь приветствовать Марка-Андре Флёри снова на льду Питтсбурга. В прошлом году все были свидетелями того, как Марк любим и уважаем в хоккее, но это восхищение выходит за рамки его заслуг и карьеры. Марк так много значит для нашей команды, наших болельщиков и города Питтсбурга благодаря своей личности. «Пингвинз» считают, что он и его семья больше всего заслуживают этой возможности отпраздновать этот момент возвращения туда, где всё начиналось, перед верными болельщиками чёрно-золотой команды», — приводит слова генменеджера клуба Кайла Дубаса пресс-служба.

Марк-Андре почти сразу же дал комментарий, в котором сказал:

«Я завершил карьеру. Пару раз потренируюсь с «Питтсбургом» и сыграю один период в выставочном матче с «Коламбусом». В моём возрасте этого достаточно. Мне не хочется говорить, что я завершаю карьеру игроком «Пингвинз». Не хочу проявлять неуважение к «Миннесоте». За «Уайлд» я сыграл свой последний матч (официальный в НХЛ. – Прим. «Чемпионата»). Я подписал свой последний контракт именно с ними. Этот клуб много для меня сделал.

Но я хотел вернуться туда, где всё начиналось. Я воспринимаю это как отсылку к прошлому. Надену свитер «Питтсбурга» в последний раз и снова увижу старых друзей. Это такой способ замкнуть круг. Идея исходила от Кайла Дубаса. Он заговорил со мной об этом, когда мы были в сборной на ЧМ вместе с Сидом. Я не ожидал, что будет такое предложение. К концу сезона у меня ныло всё тело. Нужно было время, чтобы всё обдумать. У меня есть гордость, и хочется хорошо сыграть».

И вот день матча с «Коламбусом», о котором говорил Флёри настал. Марк, как и обговаривалось, вышел в третьем периоде. На тот момент «Питтсбург» вёл со счётом 2:1 благодаря шайбам Кросби и Ракелля.

Болельщики тоже подготовились к выходу Флёри на лёд. Много кто подготовил красивые плакаты, а как только Марк-Андре попал в поле зрения фанатов «Питтсбурга» арена взорвалась. И ликование расходилось при каждом сейве голкипера, которых за 20 минут набралось восемь.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Да, может быть, особо запоминающихся спасений и не было, но отстоять «на ноль» в прощальном матче – особо здорово.

Но на этом матч не закончился, «Питтсбург» и «Коламбус» провели ещё серию буллитов, где победа уже осталась за «жакетами» — не помогли даже два спасения Флёри.

Марк-Андре сразу после матча прокомментировал момент: «Это было, как в старые добрые времена. Было здорово. Последние пару дней всё вызывало у меня эмоции: персонал, СМИ. Я благодарен, что мне выпала возможность вернуться ещё раз».

Эмоционален был и близкий приятель Флёри Сидни Кросби: «Приём был невероятным. Заслуженным. Отдадим должное нашим фанатам за то, что они пришли, поддержали и проявили любовь, которую он заслуживает».

Не скупился на слова и Брайан Раст: «Флёри – человек, которого очень уважают в организации и городе. Не думаю, что он жаждет внимания, но он точно его ценит. Как и мы его».

Болельщики МАФа Фото: Justin Berl/Getty Images

Марк-Андре Флёри официально завершил карьеру и сделал это в клубе, в котором и начиналась его профессиональная карьера. За время, проведённое в «Питтсбурге», голкипер выиграл три Кубка Стэнли – можно ли было мечтать о большем?

Также Марк-Андре в 2010 году выиграл Олимпиаду, правда, на льду тогда голкипер не появился.

Флёри провёл поистине великую карьеру, став важной частью «Питтсбурга», который в XXI веке себя может считать одной из самой успешной организацией. При этом канадец не потерял себя в других клубах – с «Вегасом» Марк-Андре сыграл в финале, выведя туда организацию в первый год существования, а в «Миннесоте» стал проводником опыта и веселья. Прогресс шведского вратаря Густавссона надо связать и с нахождением в клубе Флёри.