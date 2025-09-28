Российские игроки рвутся в НХЛ! Пять человек впервые забили на предсезонке

Минувшей ночью в Северной Америке состоялось девять матчей в ходе предсезонки в Национальной хоккейной лиге. Особое внимание было приковано к встрече в Питтсбурге, где местные «Пингвинз» принимали «Коламбус Блю Джекетс». В том матче с профессиональным хоккеем официально попрощался легендарный голкипер Марк-Андре Флёри. Перед началом третьего периода 40-летний вратарь заменил россиянина Сергея Мурашова.

Канадский голкипер отыграл свой отрезок «на ноль» и на красивой ноте покинул НХЛ. Возможно, в будущем Марк-Андре ещё и вернётся в лигу, но только уже в другом качестве. В нашем материале можно прочитать, как фанаты «Питтсбурга» провожали легенду клуба и лиги.

А как проявили себя российские игроки в других матчах? Российский нападающий Матвей Мичков продолжает зажигать на предсезонке. В начале недели он отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Сегодня 20-летний форвард начал раздавать результативные передачи партнёрам. Во встрече с «Бостон Брюинз» (3:4) Мичков оформил ассистентский дубль, в том числе сумев помочь отличиться Никите Гребёнкину, который открыл счёт своим голам в предсезонке.

В середине второго периода статусный новичок «лётчиков» Тревор Зеграс доставил шайбу на пятачок, где Мичков навязал сопротивление сопернику: из борьбы шайба выскочила на другую штангу, которую и замкнул Гребёнкин. Российский форвард «Брюинз» Марат Хуснутдинов пытался помешать соотечественнику, но не успел.

Спустя шесть минут Мичков ассистировал Зеграсу при игре в большинстве, благодаря чему «Флайерз» вышли вперёд. Однако в дальнейшем забивали только хоккеисты «Брюинз», сумевшие добыть волевую победу. В эпизоде с третьим голом «мишек» результативной передачей отметился Георгий Меркулов.

Для новичка «Колорадо Эвеланш» Захара Бардакова сегодняшний гол в ворота «Даллас Старз» (4:1) и вовсе стал первым в его заокеанском этапе карьеры. 24-летний форвард интенсивным образом проводит текущую предсезонку, показывая тренерскому штабу «лавин» все грани своего таланта.

В предыдущей встрече с «Ютой Мамонт» россиянин набрал семь минут штрафного времени, приняв участие в кулачном поединке. Такие навыки точно будут не лишними для человека, пытающегося закрепиться в североамериканском хоккее. Минувшей ночью Захар пошёл дальше и забил довольно фирменный для себя гол.

Бардаков сначала затащил шайбу в зону «Далласа». Белорусский защитник «звёзд» Владислав Колячонок вроде бы уже совершил отбор, однако следом совершил неточную передачу, которую перехватил Арттури Лехконен. Один из лучших финских форвардов моментально сориентировался в ситуации, выдав стремительную передачу на пятак, куда как раз и открылся Бардаков. Захар принял передачу и с ближней дистанции переиграл голкипера «Старз». Стоит заметить, что с такой игрой у россиянина должны быть хорошие шансы начать сезон в основном составе «Колорадо».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В других матчах первые голы в текущей предсезонке НХЛ также забили защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков, нападающий «Калгари Флэймз» Матвей Гридин, а также форвард «Виннипег Джетс» Никита Чибриков. Среди перечисленных хоккеистов лишь Минтюков является твёрдым игроком основы «уток». Для Гридина и Чибрикова сегодняшние голы стали куда более важными моментами. Форвард «Джетс» ещё и отметился результативной передачей в большинстве.

Звёздный форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не принял участия в матче с «Нэшвилл Предаторз», что не помешало «молниям» отпраздновать уверенную победу со счётом 4:1. В составе «Тампы» забивали Даррен Рэддиш, Митчелл Чаффи, Брэндон Хагель и Гейдж Гонсалвес. Единственную шайбу за «Нэшвилл» забросил Оззи Висблатт. Российский нападающий Фёдор Свечков отметился результативной передачей, приняв участие в единственном голе «хищников».