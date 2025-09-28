Скидки
Предсезонные матчи НХЛ, тренировочный лагерь, как дела у россиян, Мичков, Гребёнкин, Минтюков, Бардаков, Меркулов, видео

Российские игроки рвутся в НХЛ! Пять человек впервые забили на предсезонке
Сергей Емельянов
Аудио-версия:
Матвей Мичков оформил ассистентский дубль, а «Тампа» одержала победу без Никиты Кучерова.

Минувшей ночью в Северной Америке состоялось девять матчей в ходе предсезонки в Национальной хоккейной лиге. Особое внимание было приковано к встрече в Питтсбурге, где местные «Пингвинз» принимали «Коламбус Блю Джекетс». В том матче с профессиональным хоккеем официально попрощался легендарный голкипер Марк-Андре Флёри. Перед началом третьего периода 40-летний вратарь заменил россиянина Сергея Мурашова.

Канадский голкипер отыграл свой отрезок «на ноль» и на красивой ноте покинул НХЛ. Возможно, в будущем Марк-Андре ещё и вернётся в лигу, но только уже в другом качестве. В нашем материале можно прочитать, как фанаты «Питтсбурга» провожали легенду клуба и лиги.

Марк-Андре провёл последний матч в НХЛ
«Это было как в старые добрые». Флёри завершил карьеру в «Питтсбурге»
А как проявили себя российские игроки в других матчах? Российский нападающий Матвей Мичков продолжает зажигать на предсезонке. В начале недели он отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Сегодня 20-летний форвард начал раздавать результативные передачи партнёрам. Во встрече с «Бостон Брюинз» (3:4) Мичков оформил ассистентский дубль, в том числе сумев помочь отличиться Никите Гребёнкину, который открыл счёт своим голам в предсезонке.

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Санхайм (Дворак, Кутюрье) – 08:57 (5x4)     1:1 Бичер – 19:59 (5x5)     1:2 Бэнкрофт (Лорей, Линдхольм) – 23:57 (5x4)     2:2 Гребёнкин (Мичков, Зеграс) – 27:12 (5x5)     3:2 Зеграс (Мичков, Типпетт) – 33:04 (5x4)     3:3 Бэнкрофт (Меркулов, Брюнет) – 35:58 (5x5)     3:4 Вьель (Браун, Йокихарью) – 53:45 (5x5)    

В середине второго периода статусный новичок «лётчиков» Тревор Зеграс доставил шайбу на пятачок, где Мичков навязал сопротивление сопернику: из борьбы шайба выскочила на другую штангу, которую и замкнул Гребёнкин. Российский форвард «Брюинз» Марат Хуснутдинов пытался помешать соотечественнику, но не успел.

Спустя шесть минут Мичков ассистировал Зеграсу при игре в большинстве, благодаря чему «Флайерз» вышли вперёд. Однако в дальнейшем забивали только хоккеисты «Брюинз», сумевшие добыть волевую победу. В эпизоде с третьим голом «мишек» результативной передачей отметился Георгий Меркулов.

Матвей начал штамповать очки в первого матча предсезонки
Мичков готов разрывать НХЛ! Забил спасительный гол и чудесно реализовал буллит
Для новичка «Колорадо Эвеланш» Захара Бардакова сегодняшний гол в ворота «Даллас Старз» (4:1) и вовсе стал первым в его заокеанском этапе карьеры. 24-летний форвард интенсивным образом проводит текущую предсезонку, показывая тренерскому штабу «лавин» все грани своего таланта.

В предыдущей встрече с «Ютой Мамонт» россиянин набрал семь минут штрафного времени, приняв участие в кулачном поединке. Такие навыки точно будут не лишними для человека, пытающегося закрепиться в североамериканском хоккее. Минувшей ночью Захар пошёл дальше и забил довольно фирменный для себя гол.

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бриндли (Иван, Кивиранта) – 30:32 (5x5)     1:1 Стрэнджес (Колячонок, Бекер) – 39:57 (5x5)     2:1 Лехконен (Маккиннон, Беренс) – 43:42 (5x5)     3:1 Бардаков (Лехконен) – 47:28 (5x5)     4:1 Нильсен – 58:23 (en)    

Бардаков сначала затащил шайбу в зону «Далласа». Белорусский защитник «звёзд» Владислав Колячонок вроде бы уже совершил отбор, однако следом совершил неточную передачу, которую перехватил Арттури Лехконен. Один из лучших финских форвардов моментально сориентировался в ситуации, выдав стремительную передачу на пятак, куда как раз и открылся Бардаков. Захар принял передачу и с ближней дистанции переиграл голкипера «Старз». Стоит заметить, что с такой игрой у россиянина должны быть хорошие шансы начать сезон в основном составе «Колорадо».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В других матчах первые голы в текущей предсезонке НХЛ также забили защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков, нападающий «Калгари Флэймз» Матвей Гридин, а также форвард «Виннипег Джетс» Никита Чибриков. Среди перечисленных хоккеистов лишь Минтюков является твёрдым игроком основы «уток». Для Гридина и Чибрикова сегодняшние голы стали куда более важными моментами. Форвард «Джетс» ещё и отметился результативной передачей в большинстве.

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Дуэр (Пионк) – 05:12 (5x5)     2:0 Чибриков (Ягер, Сэмберг) – 12:02 (5x5)     2:1 Парех (Фрост, Керинс) – 13:16 (5x4)     3:1 Форд (Андерсон-Долан, Моррисси) – 17:37 (5x5)     4:1 Пионк (Нюквист, Чибриков) – 31:40 (5x4)     4:2 Гридин (Пахал, Фрост) – 45:23 (5x5)    

Звёздный форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не принял участия в матче с «Нэшвилл Предаторз», что не помешало «молниям» отпраздновать уверенную победу со счётом 4:1. В составе «Тампы» забивали Даррен Рэддиш, Митчелл Чаффи, Брэндон Хагель и Гейдж Гонсалвес. Единственную шайбу за «Нэшвилл» забросил Оззи Висблатт. Российский нападающий Фёдор Свечков отметился результативной передачей, приняв участие в единственном голе «хищников».

