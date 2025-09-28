Молодой лидер «Анахайма» продлил контракт с клубом. На очереди — звезда «Нью-Джерси»?

Несколько лет назад Вильям Нюландер так плотно закусился с «Торонто» из-за нового договора, что просидел без контракта аж до 1 декабря и чуть не потерял сезон целиком, при этом деньги он получил те же, что мог получить без трудных переговоров. Теперь таких упрямых хоккеистов и не осталось: хотя каждый год отдельные ОСА остаются до контрактов вплоть до начала октября, все успевают подписаться к началу регулярки, пусть каждый раз максимально нервируют болельщиков.

Свежайшее приобретение НХЛ — Мэйсон Мактавиш. Третий номер драфта-2021 подписал контракт на шесть лет и $ 42 млн (то есть $ 7 млн в год). По меркам нынешней НХЛ сумма не такая уж и большая, тем более на фоне того, что другие клубы стараются давать необстрелянным лидерам побольше сейчас, чтобы экономить при ожидаемом росте потолка потом. Правда, «Анахайм» при генменеджере Пэте Вербике к таким командам не относится, со своими молодыми лидерами в статусе ограниченно свободных агентов там грызутся за каждый цент.

Примерно такое же мы видели два года назад, когда «Анахайм» продавливал Тревора Зеграса. Американский дриблёр заходил в лигу в статусе крутейшего технаря, он сильно авансом получил место на обложке NHL 23, однако Вербик и компания заняли очень жёсткую переговорную позицию, в итоге продавив Тревора на контракт в $ 5,75 млн. «Я жду от него развития в плане двусторонней игры. Есть много вещей, которым он сможет научиться у тренера Грега Кронина», — гордо заявил менеджер. В результате Зеграс набрал 47 очков за два сезона и с очень большой скидкой уехал в «Филадельфию». Параллельно менеджеры дожимали защитника Джейми Драйсдейла — он уехал по тому же маршруту чуть раньше.

Если посмотреть на статистику Мактавиша, казалось бы, можно сделать логичный вывод: «утки» не просто так жадничают. Мэйсон лишь в третьем полноценном сезоне в НХЛ пробил отметку в 50 очков, при этом постоянно играя в большинстве. Однако даже с таким скромным по нынешним меркам результатом Мактавиш стал вторым бомбардиром команды, отстав от Троя Терри на три очка. Под руководством Грега Кронина большинство игроков команды в лучшем случае стояло на месте, команда очень мало забивала, даже опытные и многое повидавшие ветераны типа Якоба Сильверберга открыто критиковали Кронина за человеческие качества.

Мэйсон Мактавиш Фото: Ric Tapia/Getty Images

Конечно же, в такой ситуации Мактавиша примеряли ко множеству команд НХЛ — особенно с учётом слов одного из менеджеров, что «26 командам НХЛ нужен второй центр». Однако почти все они могли дать за Мэйсона только набор из молодых игроков и драфт-пиков: с учётом того, что «утки» с 2018-го не выходили в плей-офф, делать явный шаг назад в процессе перестройки им явно не надо. Так что слухи о том же «Торонто» или «Детройте» так и остались только слухами.

Теперь этой проблемы нет. Прецедент Зеграса повториться не должен: многие намекают, что развесёлый стиль игры Тревора не особенно нравился старомодному Вербику — а вот более универсальный Мактавиш воспринимается им как важная часть команды. Интересно, что и сейчас «Анахайм» является командой НХЛ с наименее загруженной платёжкой, выше идёт даже «Сан-Хосе», заполучивший Кэри Прайса. Теперь «утки» могут надеяться, что опытный Джоэль Кенневилль, который в «Чикаго» ставил творческий хоккей, раскроет атакующий потенциал Мактавиша, Лео Карлссона, Каттера Готье и других молодых звёздочек.

Но подписание Мактавиша не будет последним. В статусе ОСА до сих пор находится десяток человек: кто-то из них уже уехал в Европу, как Василий Пономарёв, кто-то подписал просмотровый контракт со своим же клубом, как Александр Хольц в «Вегасе». Полная тишь пока по двум игрокам: относительно скромному Люку Евангелисте из «Нэшвилла» и потенциальной суперзвезде лиги будущего Люку Хьюзу. И вот судьба младшего из троицы Хьюзов пока выглядит непонятной.

Прямо сейчас у «Дэвилз» под потолком есть чуть более $ 6 млн. Даже если покрутить состав, отправить третьего вратаря Нико Доуса в фарм-клуб, то в лучшем случае команда пока может потратить на Хьюза этак $ 7 млн. Этим летом, например, «дьяволы» выписали $ 4 млн чистому домоседу Джонатану Ковачевичу, который год назад переходил из «Виннипега» на минимальную зарплату. Люк уже в 22 года набрал 93 очка за 155 игр в лиге, хотя не был первой опцией в спецбригаде.

Люк Хьюз Фото: Elsa/Getty Images

Ситуация в «Дэвилз» вообще интересная. Понятно, что для полного раскрытия Джека Хьюза под боком нужен его брат. Наличие двух Хьюзов резко повышает шансы на переезд в Ньюарк третьего, контракт которого в «Ванкувере» истекает через два года, а «Кэнакс» в последний сезон увлечённо разрушают фундамент последних лет. Понятно, что прогресс Люка и потенциальный переезд Куинна делает Даги Хэмилтона человеком, которого можно будет спокойно обменять в случае чего, однако давний травматизм защитника затрудняет такой сценарий. Все эти костяшки домино надо держать в уме.

Фанаты «Дэвилз» всё лето требовали расставания с Ондржеем Палатом. Чех в «Тампе» был королём седьмых матчей и ключевых эпизодов, однако резко сдал после переезда в «Дэвилз»: скорее всего, Ондржей со своими $ 6 млн в год начнёт сезон в третьем звене. В каких-то контрактах можно найти небольшие переплаты, которые в сумме ограничивают возможности менеджерам и оставляют Люка вне состава. Поэтому пока, как сообщают инсайдеры, стороны далеки друг от друга в своих требованиях, пусть «тон общения остаётся дружелюбным».

В принципе, у «дьяволов» есть некоторый запас при переговорах: упомянутый выше Ковачевич летом перенёс важную операцию, и теперь даже примерных сроков его восстановления нет. Это позволит сэкономить какую-то часть денег за счёт использования травмированного резерва. Вообще, время работает скорее на «Нью-Джерси»: они могут дать больше времени Шимону Немецу, №2 драфта-2022, а также Шеймусу Кейси, который год назад здорово показывал себя на фоне травм одноклубников.

Однако для обеих сторон невыгодно будет затягивать продление контракта — так что можно ждать, что в последний момент клуб и Хьюз всё-таки договорятся.