Расписание спортивных матчей 29 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: российский футбол, жара в КХЛ и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Начинаем неделю со спорта: Аргентина и Франция на ЧМ U20, Первая лига, а ещё «Авто» — «Ак Барс» и СКА — «Торпедо» в хоккее!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 29 сентября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: Куба U20 — Аргентина U20, чемпионат мира, группа D, 1-й тур

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Куба U20
Не начался
Аргентина U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будущие Ди Мария и Агуэро в погоне за титулом

Сборная Аргентины U20 не становилась лучшей в мире с 2007 года. Тогда за неё играли Серхио Агуэро и Анхель Ди Мария. Вероятно, в составе нынешней команды тоже есть будущие легенды футбола. Самое время последить за их становлением. Потом сможете хвастаться, что видели игру аргентинского молодняка ещё до наступления у него мировой славы.

Статистика ЧМ-2025 U20
Месси не собирается покидать МЛС:
Месси договорился о продлении контракта с «Интер Майами» — Скира, Кампос

⚽️ 2:00: Бразилия U20 — Мексика U20, чемпионат мира, группа C, 1-й тур

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бразилия U20
Не начался
Мексика U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будущие Каземиро и Коутиньо тоже в деле

Здесь можно написать то же самое, что и про аргентинцев. Бразилия U20 взяла чемпионство в 2011 году, а в её составе блистали Каземиро и Коутиньо. 14 лет – перерыв тоже весомый. Новое поколение дарований сможет прервать его? Мексиканцы, впрочем, на молодёжном уровне также сильны. В том же 2011-м они стали третьими. Тут с исходом далеко не всё ясно.

Статистика ЧМ-2025 U20
Неймар недоволен тем, как Рафинья недооценён:
«Слишком сильная шутка». Неймар отреагировал на позицию Рафиньи в голосовании на «ЗМ»

🎾 6:00*: Мирра Андреева (Россия, 4) — Джессика Бузас Манейро (Испания), Пекин, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 06:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Интрига: сделает ли Мирра Андреева ещё один шаг по сетке Пекина?

Мирра Андреева успешно стартовала на «тысячнике» в Пекине, справившись в двух сетах с обладательницей уайлд-кард Чжу Линь. Теперь за место в четвёртом круге 18-летняя россиянка сразится с испанкой Джессикой Бузас Манейро, которая на пять лет её старше. Теннисистки ранее друг с другом не встречались. А будущая победительница далее сыграет с кем-то из пары Майя Джойнт — Сонай Картал.

Мирра рассказала про поддержку болельщиков и изменения в своих действиях:
«Лучше промахнуться, чем быть пассивной». Андреева — о рискованном стиле игры в Пекине
«Лучше промахнуться, чем быть пассивной». Андреева — о рискованном стиле игры в Пекине

⚽️ 15:00: «Спартак» Кострома — «Волга» Ульяновск, Первая лига, 12-й тур

Россия — Лига PARI . 12-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 15:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Не начался
Волга Ул
Ульяновск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжится ли крутая серия красно-белых?

«Спартак» – новичок Pari Первой лиги. И её неожиданный лидер после 11 туров! Уступив в первом матче фаворитам из «Факела», костромчане больше не проигрывают. Да и ничьих всего две набралось. Атлетичный футбол команды с длинными передачами и стремлением в подборах большинству соперников оказывается не по зубам. «Волге» же предстоит суровая борьба за выживание, потому что ульяновцы оторвались от зоны вылета лишь на три очка. Сократится ли разрыв?

Статистика Первой лиги
Обстоятельное интервью с тренером костромчан:
«Ни один клуб в России столько не тренируется!» Появится ли в РПЛ второй «Спартак»?
Эксклюзив
«Ни один клуб в России столько не тренируется!» Появится ли в РПЛ второй «Спартак»?

⚽️ 16:30: «Урал» — «СКА-Хабаровск», Первая лига, 12-й тур

Россия — Лига PARI . 12-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: екатеринбуржцы стремятся в лидеры

Как раз екатеринбуржцы на данный момент – главные преследователи «Спартака». Между командами всего два очка. «Урал» готов воспользоваться любой ошибкой красно-белых и вспорхнуть на первую строчку. Да вот незадача, команда подхватила ничейный вирус: за последние четыре тура случились 1:1 как раз с костромчанами, 1:1 с «Нефтехимиком» и 0:0 — с «Ротором». Получится ли победить «СКА-Хабаровск»? Дальневосточники не брали очки на выезде аж с июля.

Статистика Первой лиги
Недавно екатеринбуржцы остановили главную сенсацию в Кубке:
Тренер любительского ПСК прокомментировал поражение от «Урала» в Кубке России

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Ак Барс» победить третий раз подряд?

Казанцы смогли одержать две победы, переиграв «Барыс» и «Металлург», и слегка поправили своё положение в турнирной таблице. По игре к команде из Татарстана всё ещё есть вопросы, а продление победной серии может их снять. Да и надо бы взять реванш у «Автомобилиста» за 3:6 в начале сезона.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Обзор камбэка «Ак Барса»:
Эффект Хмелевски? «Ак Барс» сотворил невероятный камбэк в Магнитогорске!
Видео
Эффект Хмелевски? «Ак Барс» сотворил невероятный камбэк в Магнитогорске!

⚽️ 19:00: «Черноморец» — «КАМАЗ», Первая лига, 12-й тур

Россия — Лига PARI . 12-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Не начался
КАМАЗ
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «КАМАЗ» — в погоне за зоной стыков

«КАМАЗ» притормозил в трёх последних турах и добыл лишь два очка. Тем не менее по-прежнему цепляется за зону стыков, занимая шестое место. После восьми матчей, правда, он шёл третьим, но что было, то было. Необходимо возвращать упущенное. Согласится ли с этим «Черноморец», который пусть и уступил в Хабаровске, ранее дома разобрался с «Уфой» и «Чайкой»? Под руководством Вадима Евсеева новороссийцы ожили. Хватит ли их запала на «КАМАЗ»?

Статистика Первой лиги
Изменения у новороссийцев заметные:
Эксклюзив
Спортдиректор «Черноморца» Бут: вместе с Евсеевым в команду пришёл другой настрой

🏒 19:30: «Динамо» Минск — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья победная серия продолжится?

Обе команды сейчас на неплохом ходу – минчане выиграли три последних матча, а действующие чемпионы и вовсе не знают поражений в пяти последних играх, благодаря чему они забрались на вершину Запада и всей лиги. Но кому-то в этой встрече придётся проиграть.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Самый наглый игрок лиги — в «Локомотиве»:
Обладатель Кубка Гагарина назвал самого «наглого» хоккеиста КХЛ

🏒 19:30: СКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Торпедо» продолжит проигрывать?

Старт для нижегородцев получился лучшим в их истории – команда Алексея Исакова выиграла шесть первых матчей регулярки. Но затем пошёл спад – и вот у «оленей» уже три поражения подряд. Продлит ли эту серию СКА или же гости вернутся на победный путь?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
У лидера «Торпедо» большие планы:
Атанасов — об отъезде в НХЛ: сначала «Торпедо» нужно выиграть Кубок Гагарина

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сказка «Нефтехимика» продолжится?

«Волки» являются одним из главных откровений на старте сезона — после победы в Нижнем Новгороде они занимают третье место на Востоке, всего на два очка отставая от вершины. Смогут ли подопечные обыграть ожившее «Динамо» и остаться в стае лидеров своей конференции?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Как «Нефтехимик» обыгрывает топ-клубы?
«Нефтехимик» Гришина — главное открытие старта сезона. «Спартаку» стоило дать шанс тренеру
«Нефтехимик» Гришина — главное открытие старта сезона. «Спартаку» стоило дать шанс тренеру

⚽️ 23:00: Франция U20 — ЮАР U20, чемпионат мира, группа Е, 1-й тур

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Франция U20
Не начался
ЮАР U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будущие Погба тоже не прочь стать лучшими

Франция U20 становилась чемпионом мира в 2013-м, а лучшим футболистом того турнира признали Поля Погба. Новый поход за титулом для французов начнётся матчем с южноафриканцами. Два года назад французы уступили Гамбии и Южной Корее. Понятно, что их состав изменился. Тем не менее нужно учесть ошибки предшественников и сразу же биться за результат.

Статистика ЧМ-2025 U20
А Погба собирается возвращаться в игру?
Тренер «Монако» сделал заявление о ситуации с возвращением не игравшего 2 года Поля Погба
Новости. Хоккей
