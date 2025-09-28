Топ-матчи понедельника: российский футбол, жара в КХЛ и теннис

Начинаем неделю со спорта: Аргентина и Франция на ЧМ U20, Первая лига, а ещё «Авто» — «Ак Барс» и СКА — «Торпедо» в хоккее!

⚽️ 2:00: Куба U20 — Аргентина U20, чемпионат мира, группа D, 1-й тур

Интрига: будущие Ди Мария и Агуэро в погоне за титулом

Сборная Аргентины U20 не становилась лучшей в мире с 2007 года. Тогда за неё играли Серхио Агуэро и Анхель Ди Мария. Вероятно, в составе нынешней команды тоже есть будущие легенды футбола. Самое время последить за их становлением. Потом сможете хвастаться, что видели игру аргентинского молодняка ещё до наступления у него мировой славы.

⚽️ 2:00: Бразилия U20 — Мексика U20, чемпионат мира, группа C, 1-й тур

Интрига: будущие Каземиро и Коутиньо тоже в деле

Здесь можно написать то же самое, что и про аргентинцев. Бразилия U20 взяла чемпионство в 2011 году, а в её составе блистали Каземиро и Коутиньо. 14 лет – перерыв тоже весомый. Новое поколение дарований сможет прервать его? Мексиканцы, впрочем, на молодёжном уровне также сильны. В том же 2011-м они стали третьими. Тут с исходом далеко не всё ясно.

🎾 6:00*: Мирра Андреева (Россия, 4) — Джессика Бузас Манейро (Испания), Пекин, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сделает ли Мирра Андреева ещё один шаг по сетке Пекина?

Мирра Андреева успешно стартовала на «тысячнике» в Пекине, справившись в двух сетах с обладательницей уайлд-кард Чжу Линь. Теперь за место в четвёртом круге 18-летняя россиянка сразится с испанкой Джессикой Бузас Манейро, которая на пять лет её старше. Теннисистки ранее друг с другом не встречались. А будущая победительница далее сыграет с кем-то из пары Майя Джойнт — Сонай Картал.

⚽️ 15:00: «Спартак» Кострома — «Волга» Ульяновск, Первая лига, 12-й тур

Интрига: продолжится ли крутая серия красно-белых?

«Спартак» – новичок Pari Первой лиги. И её неожиданный лидер после 11 туров! Уступив в первом матче фаворитам из «Факела», костромчане больше не проигрывают. Да и ничьих всего две набралось. Атлетичный футбол команды с длинными передачами и стремлением в подборах большинству соперников оказывается не по зубам. «Волге» же предстоит суровая борьба за выживание, потому что ульяновцы оторвались от зоны вылета лишь на три очка. Сократится ли разрыв?

⚽️ 16:30: «Урал» — «СКА-Хабаровск», Первая лига, 12-й тур

Интрига: екатеринбуржцы стремятся в лидеры

Как раз екатеринбуржцы на данный момент – главные преследователи «Спартака». Между командами всего два очка. «Урал» готов воспользоваться любой ошибкой красно-белых и вспорхнуть на первую строчку. Да вот незадача, команда подхватила ничейный вирус: за последние четыре тура случились 1:1 как раз с костромчанами, 1:1 с «Нефтехимиком» и 0:0 — с «Ротором». Получится ли победить «СКА-Хабаровск»? Дальневосточники не брали очки на выезде аж с июля.

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Ак Барс Казань

Интрига: сможет ли «Ак Барс» победить третий раз подряд?

Казанцы смогли одержать две победы, переиграв «Барыс» и «Металлург», и слегка поправили своё положение в турнирной таблице. По игре к команде из Татарстана всё ещё есть вопросы, а продление победной серии может их снять. Да и надо бы взять реванш у «Автомобилиста» за 3:6 в начале сезона.

⚽️ 19:00: «Черноморец» — «КАМАЗ», Первая лига, 12-й тур

Интрига: «КАМАЗ» — в погоне за зоной стыков

«КАМАЗ» притормозил в трёх последних турах и добыл лишь два очка. Тем не менее по-прежнему цепляется за зону стыков, занимая шестое место. После восьми матчей, правда, он шёл третьим, но что было, то было. Необходимо возвращать упущенное. Согласится ли с этим «Черноморец», который пусть и уступил в Хабаровске, ранее дома разобрался с «Уфой» и «Чайкой»? Под руководством Вадима Евсеева новороссийцы ожили. Хватит ли их запала на «КАМАЗ»?

🏒 19:30: «Динамо» Минск — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался Локомотив Ярославль

Интрига: чья победная серия продолжится?

Обе команды сейчас на неплохом ходу – минчане выиграли три последних матча, а действующие чемпионы и вовсе не знают поражений в пяти последних играх, благодаря чему они забрались на вершину Запада и всей лиги. Но кому-то в этой встрече придётся проиграть.

🏒 19:30: СКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Торпедо Нижний Новгород

Интрига: «Торпедо» продолжит проигрывать?

Старт для нижегородцев получился лучшим в их истории – команда Алексея Исакова выиграла шесть первых матчей регулярки. Но затем пошёл спад – и вот у «оленей» уже три поражения подряд. Продлит ли эту серию СКА или же гости вернутся на победный путь?

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Нефтехимик Нижнекамск

Интрига: сказка «Нефтехимика» продолжится?

«Волки» являются одним из главных откровений на старте сезона — после победы в Нижнем Новгороде они занимают третье место на Востоке, всего на два очка отставая от вершины. Смогут ли подопечные обыграть ожившее «Динамо» и остаться в стае лидеров своей конференции?

⚽️ 23:00: Франция U20 — ЮАР U20, чемпионат мира, группа Е, 1-й тур

Интрига: будущие Погба тоже не прочь стать лучшими

Франция U20 становилась чемпионом мира в 2013-м, а лучшим футболистом того турнира признали Поля Погба. Новый поход за титулом для французов начнётся матчем с южноафриканцами. Два года назад французы уступили Гамбии и Южной Корее. Понятно, что их состав изменился. Тем не менее нужно учесть ошибки предшественников и сразу же биться за результат.