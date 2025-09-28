Главная головная боль ЦСКА — вратарь. Канадец Мартин проваливает матч за матчем

Как только Спенсер покинул ворота, армейцы закамбэчили и победили аутсайдера КХЛ.

После бодрого начала регулярного чемпионата ЦСКА попал в яму, выход из которой находится на данный момент в какой-то неизвестности. Однако фигура главного тренера внушает доверие – Игорь Никитин не один раз выбирался из такой ситуации. Правда, быстро тренер это обычно не делает.

Остро встал у московской команды и вратарский вопрос – канадец Спенсер Мартин выглядит очень ненадёжно. В последних четырёх матчах голкипер не одержал ни одной победы, в двух встречах пропустил по пять шайб, а в игре с действующим чемпионом отправился отдыхать после четырёх.

Так процент отражённых бросков опустился ниже 90, а коэффициент надёжности устремился к отметке 3.00. Не таких показателей ожидают от голкипера-легионера.

Во встрече с «Ладой» тренерский штаб армейцев вновь сделал выбор в пользу Мартина. Игра с аутсайдером лиги должна была вновь вселить уверенность в Спенсера. Наверняка так Давыдов и Никитин прикидывали.

Однако пошло всё по другому сценарию – сначала канадец пропустил с первого броска, не сумев отразить выстрел Савчука.

Он, как вы можете увидеть, был вполне берущимся.

ЦСКА на момент пропущенной шайбы вёл 9:0 по броскам, полностью владел инициативой и был близок к тому, чтобы открыть счёт. Но после гола Савчука игра поменялась — эмоциональный фон армейцев упал.

Уже на первой минуте второго периода «Лада» повела в две шайбы – Мартин долго перемещался к левой штанге, чем с блеском воспользовался Андрей Чивилёв. Тут-то терпение тренерского штаба ЦСКА лопнуло – на лёд вышел Дмитрий Гамзин.

Вообще, удивляла до этого момента непоколебимая вера в Мартина – казалось бы, канадец уже заслужил право посидеть и посмотреть за игрой со стороны, однако отдохнул вратарь только во Владивостоке.

Проблем у ЦСКА на данный момент предостаточно, но главная – вратарская. Мартин проваливает матч за матчем, никак не помогает команде, а порой просто её эмоционально прибивает. Как, например, сегодня.

Возможно, дело обстоит в адаптации, потому что многие канадские голкиперы-дебютанты тяжело входят в сезон, но с такими конкурентами, как Гамзин и Андреянов, долго хандрить нельзя – «съедят» сразу.

ЦСКА же после замены Мартина во встрече с «Ладой» после замены Мартина просто не заметил соперника, забросив семь безответных шайб – по хет-трику оформили Коваленко и Бучельников, ещё одну шайбу забросил Дроздов.

