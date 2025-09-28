Жамнов недоволен «Спартаком», у «Лады» восьмое поражение подряд. Итоги дня в КХЛ

Тем временем Жерар Галлан в восторге от России и уровня КХЛ.

28 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две игры. Коротко подводим итоги матчей.

«Спартак» потерпел второе подряд поражение в КХЛ, дома уступив «Шанхайским Драконам»

В составе победителей шайбами отметились Борна Рендулич, Никита Попугаев и Уилл Райлли. У хозяев единственный гол на счету Нэйтана Тодда.

Для красно-белых это поражение стало вторым кряду. У «Спартака» девять очков и седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб одержал вторую подряд победу, набрал 12 очков и идёт на четвёртой строчке Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Натуральный хет-трик Коваленко и пять очков Бучельникова помогли ЦСКА разгромить «Ладу»

В составе победителей главным героем стал форвард Дмитрий Бучельников, отметившийся тремя голами и двумя результативными передачами. Также натуральный хет-трик на счету нападающего Николая Коваленко. Ещё один гол у армейцев забил белорусский игрок атаки Иван Дроздов.

В составе «Лады» отличились нападающие Райли Савчук и Андрей Чивилёв. Примечательно, что гости вели по ходу встречи 2:0. Эта неудача стала уже восьмой подряд для волжского коллектива в текущем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Жамнов: видно, когда на расслабухе играют, сегодня все вышли, будто у них выходной

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что имеет претензии к своим игрокам после сегодняшнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Шанхайскими Драконами» (1:3).

«Буду разбираться, что произошло. Так выходить на игры – нельзя. «Драконы» играют с североамериканским стилем – нам нужен был настрой и борьба, а сегодня все вышли с ощущением, будто у них выходной день. Не хотели ли мы дать практику Дмитрию Николаеву? Мы следим за обоими вратарями, и здесь уже тренер вратарей даёт информацию, кто из них лучше функционально готов и кто будет играть в следующем матче. К Загидулину у меня нет претензий по игре.

Почему Лукьянцев сегодня не выходил со второго периода? Это чисто моё решение. Мои слова во флеш-интервью о том, что команда почувствовала себя вальяжно после уральского выезда? Я вижу те моменты, которые вы не замечаете. Мы делаем неправильные передачи. Видно, когда игрок сконцентрирован, а когда – нет. Видно, когда «на расслабухе» играют.

Есть ли вопросы к защите? Вопросы ко всем. Хоккей – это командный вид спорта. Сегодня же вопросы ко всем, как вообще все игроки вышли на матч».

Галлан: все, с кем я советовался, отзывались о России здорово, но всё оказалось ещё лучше

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал победу своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (3:1).

«Сегодня была очень хорошая игра, обе команды сыграли здорово. Считаю, что переломным моментом стал гол в конце второго периода – Никита Попугаев забросил хорошую шайбу, нужно отдать ему должное. В целом игра была достаточно равная – обе команды сыграли здорово, но мы оказались сильнее.

Открыл ли я для себя какие-то новшества спустя месяц в КХЛ? Я говорил с некоторыми людьми перед приездом в Россию. Все отзывались здорово, говорили, что КХЛ – вторая лига в мире, очень хорошая лига. Удивлён, что всё оказалось даже намного лучше, чем описывали мне люди. Очень поразили меня качества игроков и их способности. Действительность оказалась лучше ожиданий.

Возможно ли, что КХЛ уже первая лига в мире? Я не знаю насчёт будущего, но на сегодняшний день НХЛ – первая лига в мире, ведь там играют лучшие игроки. Я не говорю о том, что ребята из КХЛ не смогут играть в НХЛ. Они все туда хотят попасть – это цель для них. Может быть, в будущем КХЛ и сможет стать первой в мире, но я очень рад тренировать и работать в КХЛ. Мне здесь всё очень нравится – уровень команд и игроков на запредельном уровне».

Московское «Динамо» внесло нападающего Максима Мамина в список травмированных

Нападающий московского «Динамо» Максим Мамин внесён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых в телеграм-канале. Напомним, форвард не смог окончить домашнюю игру с «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) 24 сентября из-за повреждения.

Сообщается, что хоккеист будет значиться в списке травмированных до 15 октября. Перед этим он прошёл необходимые обследования. В текущем сезоне КХЛ 30-летний Мамин провёл восемь встреч за команду Алексея Кудашова, в которых набрал 4 (0+4) очка.

Матчи 29 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2