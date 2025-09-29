«У Лукашенко мощный бросок». Интервью с американским защитником «Трактора»

После странного обмена Роберта Хэмилтона «Трактор» два года оставался без чистого атакующего защитника. Стивен Кэмпфер зачастую играл за двоих, но всё-таки был скорее двусторонним игроком. Проблему частично решил обмен Григория Дронова, который мощно перезапустил карьеру после обмена из «Металлурга» и начал заколачивать шайбы. Однако летом «Трактор» совершил один из своих главных трансферов, подписав Джордана Гросса.

Гросс был заметным игроком на уровне АХЛ, в 2022-м став лучшим защитником лиги. Он периодически вызывался в основной состав и провёл сильный дебютный сезон в КХЛ, набрав 44 очка в составе минского «Динамо». В интервью «Чемпионату» Джордан рассказал о своём решении сменить клуб, об игре за католический университет и визите Александра Лукашенко к «Динамо».

«Летом выбирал между двумя командами»

— Почему вы выбрали «Трактор»?

— Последние сезоны получились для «Трактора» весьма успешными, а моя цель — выиграть чемпионство. То, что «Трактор» сейчас постоянно проходит далеко в плей-офф, стало ключевым фактором.

— Была ли возможность остаться в минском «Динамо»?

— Да, мне было тяжело уйти. Мне нравились Минск, команда и проведённое там время — принять решение о переходе было крайне нелегко.

— Рассматривали другие опции на рынке?

— Нет, я выбирал исключительно между двумя этими клубами.

Джордан Гросс Фото: ХК «Трактор»

— Какие первые впечатления от работы с Бенуа Гру? Можете сравнить его с кем-то из своих предыдущих тренеров?

— Даже не знаю, непростой вопрос. У каждого тренера свои личные особенности. Однако должен отметить, что Бен очень скрупулёзно относится к деталям, тщательно готовится к матчам.

— Часто ли доводилось слышать слово «табарнак» от него?

— (Смеётся.) Нет, довольно редко. Надеюсь, так и продолжится.

— Как можете оценить дебютные матчи сезона?

— Мы стартовали с шести игр на выезде, так что было непросто. Наложились травмы, дисквалификации: Джош Ливо пропустил два матча, я выбыл на одну игру, Михаил Григоренко вылетел после трёх сыгранных матчей.

— Насколько вообще сложно вписаться в команду с 10 новичками?

— Да, нужно адаптироваться ко всему этому. Парни пришли из разных команд, сменили систему игры, им нужно к этому привыкать, нужно ощущать себя комфортно на новом месте. Адаптация займёт какой-то срок.

«В университете изучал теологию»

— Вы родились в Миннесоте, «штате хоккея». Это чувствовалось в детстве?

— Конечно. Многие мои друзья сами занимались хоккеем. Зимой там очень холодно, можно заливать катки на открытом воздухе и кататься. Хоккей был важной частью наших детских забав.

— Как бы расставили команды штата по популярности?

— На первом месте всё же идёт американский футбол, у него максимальное число болельщиков в США. Однако «Уайлд», думаю, занимают второе место в штате по популярности, можно отметить и баскетбольные «Тимбервулвз». Конкретно я занимался в детстве бейсболом, совмещал два вида спорта до 14 лет, когда принял окончательное решение заниматься только хоккеем. Но в своём дворике я мог играть во что угодно.

— А была ли в детстве какая-то спортивная мечта?

— Хоккей был моим любимым видом спорта, так что когда-нибудь сыграть за «Уайлд» и было этой мечтой.

— Вы провели все четыре года в католическом университете Нотр-Дам. Вы католик?

— Да, и это стало важным фактором. Однако не менее значимыми были условия в университете: у них отличная хоккейная арена, классный кампус — так что всё сошлось.

Джордан Гросс в NCAA Фото: Mingo Nesmith/Zuma/ТАСС

— А ваши одноклубники тоже были католиками?

— Нет, это не было обязательным условием. Однако в моём учебном плане было два курса по теологии, так что они включают религиозные предметы в расписание учеников.

— Не хотели ли выбрать канадские юниорские лиги вместо студенческих?

— Нет, даже не думал. Я рос за просмотром NCAA, там сразу шесть команд первого дивизиона национального чемпионата, студенческий хоккей ужасно популярен. Кроме того, очень важно было получить хорошее образование, так что я отправился в колледж.

— Вы даже принимали участие в финале NCAA.

— Да, причём он проводился в моём родном штате. Жаль, что мы проиграли в финале, но это был невероятный опыт, который навсегда останется в моей памяти. Чем-то это похоже на «Мартовское безумие» в студенческом баскетболе: одно поражение — и ты вылетаешь, напряжение невероятное.

— Кстати, а какое образование вы получили?

— Я окончил бизнес-школу, у меня есть степень MBA. Возможно, после завершения хоккейной карьеры я смогу заняться бизнесом — даже хоккейным, кто знает, я наслаждаюсь этой игрой. Однако об этом ещё не задумывался, хочется подольше поиграть в хоккей.

— Университет следил за вашей учебой или мог прощать какое-то отставание за хорошую игру?

— Да, две плохие оценки — ты не мог играть. Надо было засесть за учебники и всё исправить, это создавало нужный баланс между учёбой и спортом. Конечно, было непросто временами, но это помогало тебе лучше распоряжаться своим временем. Впрочем, у меня обычно были хорошие оценки (улыбается).

— Жизнь в кампусе вызывает ностальгию спустя время? Были ли вы членом студенческого братства?

— Разумеется, отличное время, у нас были классные впечатления, и мы с парнями из хоккейной команды стали отличными друзьями.

«В Минске у нас каждый матч были аншлаги»

— Первый матч в НХЛ для многих особенный. Насколько он был особенным для вас, незадрафтованного игрока?

— Знаете, когда тебя не выбирают на драфте, то вообще не веришь, что это когда-то произойдёт. Однако это был реально особенный момент, приехала вся моя семья, поэтому всё прошло превосходно.

— Вы сразу же сделали результативную передачу в той игре.

— Да, кажется, это была перепасовка с Оливером Экман-Ларссоном, а затем он бросил. Не помню, зашла шайба после его прямого броска или с подставления (с подставления — шайбу забросил Кристиан Дворак. — Прим. «Чемпионата»).

— Ваш лучший матч в НХЛ?

— Когда играл за «Нэшвилл» и оформил дубль в Ванкувере, особенная игра для меня (5 ноября 2022 года. — Прим. «Чемпионата»).

Джордан Гросс в матче с «Ванкувером» Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС

— Михаил Мальцев рассказывал, что в матче «Колорадо», в котором вы дебютировали за клуб, Джо Сакик давал команде 10 тысяч своих долларов. Помните эту историю?

— Увы, не помню. Мы проиграли тот матч, так что он не запомнился мне чем-то хорошим.

— Каким вам запомнился Минск, особенно по сравнению с американскими городами?

— Я полюбил этот город, провёл в нём целый год и хорошо узнал его, получил большое удовольствие.

— Кто-то хотел отговорить вас от переезда в Беларусь?

— Нет, такого не было.

— Было ли в «Динамо» ощущение, что за вас болела вся страна?

— Определённо, в этой команде была… гордость, я бы сказал. Каждый матч у нас были аншлаги, это невероятный уровень поддержки, приятно каждый вечер выходить играть для полностью заполненных трибун.

«Возможность пожать руку президенту — это круто»

— Визит Александра Лукашенко запомнили? Он давний хоккейный фанат.

— Это была интересная возможность, и перед вторым раундом он произнёс небольшую речь перед командой. Когда тебе предоставляется возможность подать руку президенту — это реально круто.

Материалы по теме Видео Президент Беларуси Лукашенко принял участие в тренировке минского «Динамо»

— Он уже больше 20 лет увлекается хоккеем. Это чувствовалось?

— Да, он неплохо смотрелся на льду, было видно, что у него хороший опыт. Ну и бросок у него мощный!

— Проход ЦСКА в первом раунде стал для команды историческим. Важность этого чувствовалась? Вы сами знали ЦСКА как бренд?

— Многие парни провели в команде немало сезонов, и было видно, насколько важно для них пройти первый раунд. Это была особенная группа ребят, и мы смогли наконец этого добиться. Выбить именно ЦСКА тоже было важно: я знаю, что это очень известная и популярная команда.

— В команде была большая американская диаспора. Вы сдружились?

— Да, редкая ситуация, им позволено больше легионеров, чем другим командам, но у нас были прекрасные отношения. Никаких споров по игровому времени у защитников не было.

Джордан Гросс (справа) Фото: РИА Новости

— Во втором раунде вы встретились с «Трактором». Повлияла ли та серия на ваше решение перейти в Челябинск?

— Да, удалось увидеть, насколько эта команда хороша. У нас были отличные игры, отдельные классные периоды, но мы проиграли серию в пяти матчах. Думаю, как только они забивали, это позволяло им воспрянуть духом и полностью перехватить инициативу в игре. Матчи были напряжёнными, всё могло повернуться и в другую сторону.

— Какой вам запомнилась работа с Дмитрием Квартальновым?

— Он страстный тренер, мне очень понравилось с ним работать. Он хороший тренер и человек, с ним было весело общаться.

— Вы говорили, что любите рыбачить. Какой была самая большая пойманная рыба?

— Да, мои родители живут на озере, порой я рыбачу вместе с ними, это классно. Ничего необычного, правда, не ловил. Кажется, мой самый крупный улов был длиной где-то в фут [30,5 см].

— Как ещё проводите свободное время?

— Как и все: играю в игры, смотрю сериалы. Мне нравится смотреть гольф, отличный вид спорта.