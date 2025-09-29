Новый сезон станет последним для Овечкина в НХЛ?

В 2021 году общественность пристально следила за будущим Александра Овечкина. Нападающий, которому через пару месяц исполнялось уже 36 лет, выходил на рынок неограниченно свободных агентов и не спешил подписываться с «Вашингтоном». Сторонам было важно найти лучшую формулу сделки — и по срокам, и по зарплате.

После продолжительных переговоров Ови и руководство «столичных» всё-таки ударили по рукам, в конце июля 2021 года заключив контракт на пять лет и общую сумму $ 47,5 млн.

Уже тогда, четыре года назад, высказывались предположения, что это соглашение с большой долей вероятности станет для капитана «столичных» последним в НХЛ. Сейчас же, когда до конца контракта остался всего год, тема будущего Алекса становится как никогда актуальной. Овечкин до сих пор держит высокий уровень, так что назревает логичный вопрос: действительно ли нынешнее соглашение, истекающее по завершении сезона-2025/2026, станет для Александра последним в Северной Америке?

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Давайте разбираться.

Что говорит сам Овечкин?

Прежде всего стоит посмотреть на все самые яркие и важные заявления Овечкина на эту тему с момента заключения последнего контракта. Помимо них, мы также рассмотрим самые громкие заявления клуба/близких о будущем нападающего. Только после этого будем делать выводы. Правда, нужно понимать, что с возрастом Александр стал всё реже говорить откровенно на подобные темы, поэтому многие из его ответов довольно общие и расплывчатые. Тем не менее стоит упомянуть все заявления хоккеиста.

1. Один из первых комментариев он дал уже в августе 2021 года. Тогда Ови сказал следующее: «Связан ли контракт с тем, что завершу карьеру в «Вашингтоне»? Поговорим через пять лет. Желание [вернуться в «Динамо»] есть, но, опять же, поговорим через пять лет».

2. Затем нападающий косвенно коснулся этой темы в октябре 2023-го. Тогда журналист Тарик Эль-Башир попытался узнать, что же мотивирует хоккеиста.

— Алекс, после 19 лет легко заскучать, расслабиться или почувствовать себя комфортно. Кажется, ты всё тот же старый добрый парень, полный решимости забивать голы и помогать команде побеждать. Что тебя мотивирует? Что движет тобой?

— Тот же, но не старый, да? — улыбаясь, сказал Ови, а затем, сделав серьёзное лицо, продолжил. — Я по-прежнему наслаждаюсь игрой. Как только перестану получать удовольствие, мне, наверное, будет неправильно оставаться здесь и играть так, как я хотел.

Примечательно, что капитан «Кэпиталз» говорил нечто похожее ещё в апреле 2020-го — более чем за год до переподписания соглашения: «Когда планирую завершить карьеру? У меня ещё один год контракта после нынешнего сезона. Посмотрим. Я здоров и по-прежнему получаю удовольствие от игры. Как только перестану делать это, то не стану обманывать хоккей. Я слишком уважаю игру. Не хочу быть игроком, который просто занимает чьё-то место. Я не буду этого делать».

3. Следующий важный комментарий Овечкин дал уже в декабре 2023 года: «Когда вернусь в «Динамо»? Ещё не знаю. Сначала этот сезон надо доиграть, потом два последующих. До конца контракта ещё больше двух лет! А дальше будем думать».

4. В следующий раз к этому вопросу вернулись в феврале 2024 года.

— А вы до 50 [играть] — можете?

— Не-ет!

— В НХЛ действующий контракт доиграете — и всё?

— Думаю, да.

— А если не успеете голевой рекорд Гретцки побить, неужели на сезон ещё не переподпишетесь?

— Не люблю слово «если». Живём сегодня, играем, идём дальше, — ответил хоккеист.

5. Видимо, именно погоня за рекордом Гретцки отвлекла от вопросов о будущем, поскольку вплоть до марта 2025 года Овечкина не дёргали с этой темой.

— Один болельщик «Вашингтона» перед входом на арену сказал мне на днях, что мечтает, чтобы ты, побив рекорд и забив 900-й гол, подписал с «Вашингтоном» новый контракт и пошёл на 1000. Такое возможно?

— Думаю, нет.

— У тебя уже есть решение, что будет после следующего сезона, когда завершится действующий контракт? Возвращение в «Динамо»?

— Посмотрим. Скорее всего, да, в «Динамо». Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок, — ответил Овечкин.

Александр Овечкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

6. В следующий раз к теме будущего Алекса вернулись в конце мая 2025-го. Да ещё как — настоящим скандалом. Сначала в СМИ появилась информация, что «Вашингтон» разослал владельцам сезонных абонементов электронное письмо, в котором было сообщение следующего содержания: «Октябрь — начало сезона для «Кэпиталз» и ПОСЛЕДНЕГО СЕЗОНА в НХЛ Александра Овечкина».

Тем не менее достаточно быстро «Кэпиталз» опубликовали официальное заявление: «Решение о будущем Александра Овечкина после сезона-2025/2026 пока не принято. Сотрудник отдела корпоративных продаж отправил электронное письмо, в котором ошибочно указывалось, что следующий сезон станет последним в карьере Александра Овечкина в НХЛ».

7. Спустя всего несколько дней в СМИ появилось интервью с женой Овечкина Анастасией Шубской, там она затронула тему будущего своего мужа.

«У Александра контракт ещё на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву. К себе на родину. Мы останемся в России, да… У него последний сезон в следующем году. Я хочу, чтобы он просто наслаждался любимым делом, просто получал удовольствие от этого последнего сезона», — рассказала Шубская.

Позже сам Ови прокомментировал слова Анастасии.

— Правда ли, что сезон-2025/2026 станет для вас последним в НХЛ? Уже это и супруга ваша подтвердила.

— А как она подтвердила? Она сказала, что, может быть, мы приедем и будем играть в России. Но это всё «может быть». И никто не называл дату.

Тут чисто бред, который вы, ребята, начинаете переворачивать, ставя Настю в такое положение, что она якобы сказала, что я играю в НХЛ последний сезон. Но поживём — увидим!

— То есть вы допускаете, что можете и дальше играть в НХЛ?

— Всё может быть. Я не говорю ни нет, ни да.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская Фото: из личного архива Александра Овечкина

8. В середине июля 2025-го нападающий отметил, что пока не общался с «Вашингтоном» о новом контракте: «Переговоров пока не ведём. Пройдёт год — будем думать. Поживём — увидим».

9. Наконец, в середине сентября, в первые дни тренировочных сборов, Овечкину вновь задали вопрос про его будущее.

– Не знаю, будет ли этот сезон последним. Посмотрим. Мы ещё не обсуждали новый контракт. Хотел бы я остаться в «Вашингтоне»? Год пройдёт — и мы подумаем, увидим. Я вернулся сюда всего около недели назад, уверен, у нас будет много времени, чтобы всё обсудить, — сказал Ови.

Что значат заявления Овечкина?

Сложно сказать наверняка, но, вероятнее всего, есть только два сценария.

1. Овечкин действительно ещё не знает, хочет ли продолжать карьеру в НХЛ после завершения нынешнего контракта. Об этом прямо говорится в части его комментариев. В таком случае хоккеист действительно будет принимать решение в ходе сезона — хотя, скорее всего, уже после него, чтобы не отвлекаться на переговоры в разгар регулярки и плей-офф. Александра уж точно не уведут другие клубы, поэтому он вполне может обратиться к тактике из прошлого: спокойно общаться с «Вашингтоном» в статусе неограниченно свободного агента, как в 2021-м.

2. Решение уже принято, и грядущий сезон действительно станет последним для Овечкина в НХЛ. Всё-таки было немалое количество разных комментариев, в которых и сам нападающий склонялся скорее к этому варианту (такое случалось в нескольких интервью, но вот о варианте с продолжением карьеры в НХЛ он не говорил ни разу — лишь не отвергал подобный сценарий), и его близкие говорили о чём-то подобном. Почему Алекс не даёт точного ответа в таком случае? Может быть, чтобы не отвлекать команду ненужными разговорами вокруг. Или чтобы оставить себе пространство для того, чтобы хорошо подумать.

Как бы то ни было, главное, что можно понять из его комментариев — Александр будет играть до тех пор, пока получает удовольствие от хоккея и пока способен играть на высоком уровне.

С первым проблем точно нет. Овечкин до сих пор голоден до голов и побед. Одноклубники и сейчас отмечают, что капитан радуется их шайбам так, словно забросил сам. Нет сомнений, что Александр всё ещё получает удовольствие от хоккея.

Что касается второго… тут есть вопросы.

Да, в минувшем сезоне Ови настрелял 44 гола, что является потрясающим результатом для 39-летнего игрока. Тем не менее нападающий проводит на льду всё меньше времени — в прошлой регулярке оно оказалось рекордно низким. После рубежа в 30 лет капитан «Вашингтона» начал испытывать всё больше проблем с катанием, и они с каждым годом усугубляются. Овечкин всё чаще пропускает тренировки, чтобы подольше отдохнуть перед матчами — это необходимость вследствие возраста.

Кроме того, о многом говорит сезон-2023/2024, показавший, что случится, если Александр окажется не в лучшем состоянии, а партнёры не сумеют помочь своему капитану.

Прошлая кампания во многом стала исключительной, поскольку тогда сошлось всё: Ови провёл качественную подготовку, его сильные стороны в виде шикарного броска остались на прежнем уровне, ему везло, тренерский штаб нашёл отличные способы максимизировать его эффективность, одноклубники проводили лучший отрезок в карьере, а близость рекорда воодушевляла и подгоняла. В новом сезоне уже не будет дополнительной мотивации в виде погони, товарищи по команде наверняка немного «просядут». Удача и качество подготовки (в силу возрастных изменений) — под вопросом. Остаётся только тренерский штаб, который вряд ли разучится находить подходы к своему капитану, а также легендарный щелчок. Будет ли этого достаточно? Что из этого останется потом, если Овечкин решится задержаться в НХЛ? Окажется ли мотивация в виде второго Кубка Стэнли настолько сильной, чтобы сохранить его в Северной Америке ещё на немного?

Что говорят в клубе?

Главный тренер Спенсер Карбери после первой тренировки в преддверии сезона-2025/2026 подтвердил, что Овечкин продолжает получать удовольствие от хоккея.

«Он хочет выходить на лёд и быть вместе со своими товарищами в раздевалке, и он просто… он просто любит хоккей. Я знаю его уровень мотивации, его радость во время игры и его желание забивать в Национальной хоккейной лиге — держу пари, что первый гол, который он забьёт в этом году, вызовет такую же реакцию, как и любая другая шайба в любой момент его карьеры.

Ови любит игру, любит выходить на лёд, любит проводить время с одноклубниками, любит выходить на смену, соперничать и стремиться к победе. Он любит забивать. Так что сомневаюсь, что это хоть немного изменится, даже несмотря на то что Алекс обогнал Уэйна и теперь является абсолютным рекордсменом по количеству голов. Думаю, он будет так же голоден до того, чтобы забросить 900-ю шайбу, а затем 910-ю, и после этого постарается помочь нашей команде выиграть», — отметил тренер.

Что касается нового контракта и продолжения карьеры в НХЛ, на данный момент в руководстве «Кэпиталз» не знают, станет ли этот сезон последним для Овечкина. Тем не менее генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик, общаясь с журналистами после тренировки команды, дал чёткий сигнал: если Алекс захочется остаться, клуб предложит контракт. Так что всё зависит от самого хоккеиста.

«Я хочу, чтобы у него было пространство, чтобы он мог провести этот сезон так, как хочет. Если Ови захочет обсудить новый контракт, мы обсудим. Если нет, мы примем решение позже… У него есть пара важных целей, и будет здорово увидеть, как он их достигнет. А кроме того, я уже нахожусь в том состоянии, когда каждый раз, видя его игру, просто ценю это. Ему 40 лет. Мы не будем наблюдать за игрой Ови вечно. Быть свидетелем этого каждый вечер — настоящее удовольствие», — признался Патрик.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Выводы

Что ж, на данный момент всё сводится к тому, что окончательное решение, видимо, действительно ещё не принято. И оно останется только за Ови.

Скажем прямо: это тяжёлый вопрос. Никто не даёт конкретных ответов. Даже сам Овечкин, говоря, что склоняется к тому, что контракт не будет продлён, разбавляет это заявлениями, что финальное решение ещё не принято. Поэтому всё, что нам остаётся — пытаться читать между строк.

Александр по-прежнему получает удовольствие от хоккея, и это может стать для него важным фактором, чтобы задержаться в НХЛ ещё на немного. Как и новые потенциальные рекорды и борьба за второй Кубок Стэнли.

Тем не менее, видимо, главным фактором, на основании которого Ови будет принимать решение, станет его физическое и эмоциональное состояние. Потянет ли он уровень НХЛ в 40? А в 41? А в 42? Захочет ли мучить свой организм, чтобы ещё немного поиграть в лучшей лиге мира? Не начнут ли его беспокоить травмы? Как он будет реагировать, если всё-таки начнут? Будет ли он готов задержаться, чтобы добраться до второго Кубка Стэнли? Вот основные вопросы, которыми, судя по всему, будет задаваться Александр, принимая решение.

А ответы на них даст новый сезон. И это делает грядущую кампанию, вероятно, самой важной в карьере Овечкина.

