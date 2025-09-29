«На расслабухе играют». Почему в «Спартаке» выбесили Жамнова

Алексей Жамнов — опытный и достаточно спокойный человек, прошедший ту самую легендарную школу НХЛ 1990-х. Звезда и капитан «Чикаго Блэкхоукс», лидер «Виннипега», игрок «Филадельфии» и «Бостона» ныне работает главным тренером «Спартака». Но даже его терпения не хватило, чтобы описать нынешнюю игру красно-белых.

«После этой уральской серии, из которой мы вернулись, очень многие почувствовали себя вальяжно, думают, что мы уже много чего добились, а это наказуемо в спорте очень быстро. Поэтому кому-то надо на землю немножко опуститься. Ну и, конечно, обидно, что такие игры надо играть все 60 минут, а не в концовке, когда уже петух клюнул», — заявил после вчерашнего поражения от «Шанхайских Драконов» Жамнов.

«Мои слова во флеш-интервью, что команда почувствовала себя вальяжно после уральского выезда? Я вижу те моменты, которые вы не замечаете. Мы делаем неправильные передачи. Видно, когда игрок сконцентрирован, а когда – нет. Видно, когда на расслабухе играют», – добавил главный тренер красно-белых.

Действительно, игра нынешнего «Спартака» вызывает вопросы. При этом в клубе давно заявили, что банальный выход в плей-офф – далеко не предел для нынешней команды. Спартаковцы могут и должны выступать гораздо сильнее, что они и сами прекрасно понимают.

Комплектование вполне достойное. Да, есть внутренний потолок зарплат, есть вопросы по некоторым хоккеистам, включая иностранцев, которые должны выступать лучше. Но в целом состав собран вполне боеспособный. Даже с учётом обмена в СКА одного из лучших форвардов москвичей Николая Голдобина, которому требовалась перезагрузка.

Кроме того, в ближайшее время спартаковцы должны заключить соглашение с атакующим защитником Кристианом Ярошем. Его берут в том числе в спецбригады большинства, на место ушедшего Михала Чайковски. Ещё один словак с отличным поставленным броском, почему нет?

Однако слабость нынешнего «Спартака» кроется в его менталитете, о чём открыто говорит и на что намекает Жамнов. Москвичи вернулись с довольно успешного для себя выезда, в рамках которого обыграли «Трактор» и взяли одно очко во встрече с «Металлургом».

Но сразу после этого красно-белые откровенно расслабились: после классного гола Нэйтана Тодда во встрече с «драконами» москвичи попросту бросили играть, посчитав, что дело сделано. Расплата последовала мгновенно: очередное поражение, уже шестое в девяти матчах. Это, безусловно, не дело.

Никто никаких выходных коллективу не давал, однако игроки почему-то подумали, что обыграют «Шанхайских Драконов» на одной ноге. Как мы видим – не вышло. Нынешняя конкуренция в КХЛ (особенно после ухода «Витязя» и сокращения количества рабочих мест) попросту не позволяет вести себя вальяжно.

Тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым в очередной раз пытается объяснить это и достучаться до людей. Дескать, ребят, так себя вести и делать нельзя. Но команда продолжает буквально выбешивать своего тренера.

Последуют ли меры? Не сомневаемся, зная требовательность и принципиальность как самого Жамнова, так и менеджмента спартаковцев. Терпеть разгильдяйство в клубе никто не собирается.