15 лучших игроков сентября в КХЛ в сезоне-2025/2026, рейтинг, Радулов, Силантьев, Сурин, Ливо, Исаев

Неувядаемый Радулов или лидер сенсации лиги? 15 лучших игроков на старте сезона КХЛ
Дмитрий Сторожев
15 лучших игроков сентября в КХЛ
Выбираем наиболее отличившихся в сентябре хоккеистов.

«Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из хоккеистов лиги, блеснувших в первом месяце нового регулярного сезона КХЛ, понравился больше всего. В рейтинге рассматривается период с начала чемпионата по 28 сентября.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг — 15 лучших игроков сентября в КХЛ
Александр Радулов
Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»
1 место

Александр Радулов

Вопрос, который в хоккейной среде в последние полгода звучит особенно часто – неужели Радулову действительно столько лет, сколько написано в паспорте? Александру в июле стукнуло 39, но он продолжает играть с энергией и задором юного хоккеиста. Чемпионский плей-офф для него как будто и не заканчивался – форвард продолжает тащить «Локомотив» с 7+4 в первых девяти матчах. К слову, его семь голов – лучший результат в лиге наряду с Егором Суриным и Русланом Абросимовым.

Эндрю Потуральски
Фото: РИА Новости
2 место

Эндрю Потуральски

Во время предсезонки у многих болельщиков «Авангарда» были опасения насчёт одного из лучших форвардов АХЛ последних лет – Потуральски действительно казался сыроватым. Но его игра на старте регулярки наверняка сняла многие вопросы – Эндрю набрал форму и стал одним из лидеров «ястребов». 4+7 в девяти матчах – лучший результат среди игроков омского клуба.

Егор Сурин
Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»
3 место

Егор Сурин

Молодой нападающий стал главным открытием Кубка Гагарина – 2025 и продолжил своё развитие под руководством Боба Хартли. Вместе со своим партнёром по звену Александром Радуловым и Русланом Абросимовым Сурин лидирует в гонке снайперов КХЛ – на его счету семь точных бросков. Ещё три голевых паса позволяют ему идти с опережением графика «очко за игру». А до повторения показателя прошлой регулярки ему осталось совершить всего четыре результативных действия.

Алекс Лимож
Фото: РИА Новости
4 место

Алекс Лимож

Алекс стал одним из большого представительства игроков, летом переехавших в КХЛ из фарм-клуба «Вашингтона» «Херши». И сейчас он проявляет себя ярче остальных экс-одноклубников, сделав 6+5 за восемь матчей. Лимож довольно быстро зарекомендовал себя как одного из лидеров минского «Динамо» и даже какое-то время возглавлял гонку снайперов лиги.

Дмитрий Силантьев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Дмитрий Силантьев

Не так давно Дмитрий был открытием «Металлурга» и всей КХЛ в чемпионском для «сталеваров» сезоне, а теперь он является неоспоримым лидером магнитогорцев. И вдобавок к этому ещё и лучшим бомбардиром лиги – в девяти первых матчах Силантьев сделал 6+7 и в одиночку расположился на вершине списка самых результативных игроков КХЛ.

Сергей Гончарук
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
6 место

Сергей Гончарук

В начале сезона «Торпедо» было главной сенсацией КХЛ – нижегородцы внезапно победили в каждом из первых шести матчей и временно возглавляли сводную таблицу лиги. А главным мотором команды в это время был как раз Гончарук – в этих шести встречах он ни разу не ушёл со льда без результативных действий, оформив 5+4 и повторив личный рекорд по продолжительности набора очков. В последних трёх играх на его счету лишь один гол, что не мешает ему идти в десятке лучших бомбардиров лиги.

Руслан Абросимов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
7 место

Руслан Абросимов

У «Северстали» есть проблемы на старте сезона – результаты не могут в полной мере порадовать болельщиков, а лидеры прошлых лет Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин пока не похожи на самих себя. В это время на первый план вышел Руслан Абросимов – на его счету треть от всех голов череповчан в этой регулярке (7 из 21) и ещё две результативные передачи.

Данил Юртайкин
Фото: РИА Новости
8 место

Данил Юртайкин

Летом «Лада» добровольно отказалась от нападающего, почему-то расторгнув с ним контракт после вполне неплохого отрезка в Тольятти. В Самарской области сейчас должны кусать локти – Юртайкин прямо сейчас является одним из лучших игроков «Нефтехимика» и помогает нижнекамскому клубу творить сказку в начале сезона. В активе Данила 4+7 в девяти матчах, а его результативная серия к концу 28 сентября составляла шесть игр.

Даниил Исаев
Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»
9 место

Даниил Исаев

Даниил продолжает быть оплотом надёжности действующих чемпионов – 25-летний голкипер выходил на лёд во всех матчах регулярки (хоть в одной из игр он и сменил Алексея Мельничука только в середине) и лишь однажды в полноценной встрече отразил менее 93,5% бросков. Всего же в его активе 94,6% отражённых бросков – четвёртый результат в лиге – и коэффициент надёжности 1,4 – по этому показателю он держит лидерство с Антоном Красоткиным.

Антон Красоткин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
10 место

Антон Красоткин

«Сибири» в начале регулярки похвастаться особо нечем, но одно светлое пятно у команды есть. Внезапно именно Красоткин лидирует по проценту отражённых бросков (95%) и делит лидерство с Даниилом Исаевым по коэффициенту надёжности (1.4). Да, Антон, в отличие от голкипера «Локомотива», провёл лишь четыре полноценных матча, но и скидку на уровень их команд тоже необходимо сделать.

Даниэль Спронг
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
11 место

Даниэль Спронг

Летом за Даниэля была большая борьба среди клубов КХЛ, и выиграть её удалось именно ЦСКА. Теперь армейцы пожинают плоды успешной работы на рынке – после 10 игр Спронг является лучшим бомбардиром команды и одним из самых результативных игроков в лиге. Пока что Даниэлю, как и всем его одноклубникам, не хватает стабильности, но даже это не мешает ему выделяться на фоне остальных.

Джошуа Ливо
Фото: ХК «Трактор»
12 место

Джошуа Ливо

Новый сезон, новая команда – всё тот же Джошуа Ливо. Лучший бомбардир и снайпер прошлой регулярки довольно быстро нашёл себя в «Тракторе» – даже несмотря на два пропущенных из-за дисквалификации матча, канадец является самым результативным игроком челябинцев с четырьмя голами и семью передачами в семи играх. Очков Ливо не набрал только во встрече с «Автомобилистом», но там команда справилась и без его помощи.

Сэм Энас
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
13 место

Сэм Энас

Для американского форварда начался третий сезон в КХЛ, и пока он складывается для него очень хорошо – Энас подтвердил реноме одного из самых ярких легионеров минского «Динамо» и всей лиги, набрав 4+6 в первых восьми матчах. Его тройка с Виталием Пинчуком и Алексом Лиможем – главная ударная сила «зубров» и одно из лучших звеньев КХЛ прямо сейчас.

Борна Рендулич
Фото: ХК «Шанхай Драгонс»
14 место

Борна Рендулич

В прошлом сезоне Борна угодил в запас СКА и не пригодился «Металлургу» после обмена. А вот в «Шанхае», кажется, нашёл себя. Уже в первой игре сезона против бывших работодателей из Санкт-Петербурга хорват соорудил один из лучших голов старта регулярки после сольного прохода, а всего за девять матчей набрал на одно очко меньше, чем за 30 игр в прошлом сезоне. 3+7 – вот такие показатели у лучшего бомбардира «драконов».

Адам Гуска
Фото: РИА Новости
15 место

Адам Гуска

Домашняя встреча с ЦСКА Адаму не удалась, но его можно понять – все семь матчей «Адмирала» в этом сезоне словак сыграл вообще без замен. И за это время он успел провести самую продолжительную «сухую» серию в регулярке – Гуска не пропускал в матчах с «Сибирью» и «Шанхаем», а затем «Динамо» остановило его на отметке 164:22. Пока же Адам наряду с Заком Фукале и Максимом Дорожко является лидером лиги по шат-аутам (2).

