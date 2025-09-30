«Ак Барс» провалился в Екатеринбурге, а «Локомотив» уступил в Минске.

Ларионов снова проиграл «Торпедо», «Нефтехимик» — в лидерах лиги. Итоги дня в КХЛ

29 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Автомобилист» победил «Ак Барс» и прервал серию из трёх поражений

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

На четвёртой минуте защитник Джесси Блэкер забил первый гол и вывел «Автомобилист» вперёд. На 19-й минуте нападающий Роман Горбунов удвоил преимущество хозяев. На 20-й минуте форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко отыграл одну шайбу. На 24-й минуте нападающий Данил Романцев забил третий гол в ворота казанцев. На 59-й минуте нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков установил окончательный счёт в матче — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 10 матчей, в которых набрал 11 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с девятью очками после 10 встреч располагается на шестой строчке Востока.

«Барыс» уверенно обыграл «Адмирал», забросив три безответные шайбы

в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 3:0.

На 27-й минуте нападающий Мэйсон Морелли забил первый гол и вывел «Барыс» вперёд. На 38-й минуте форвард Всеволод Логвин удвоил преимущество хозяев. На 58-й минуте нападающий Ансар Шайхмедденов забросил третью шайбу в ворота дальневосточной команды, установив окончательный счёт в игре.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 10 матчей, в которых набрал 11 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с восемью очками после восьми встреч располагается на девятой строчке Востока.

«Металлург» одержал победу над «Сибирью», отыгравшись с 1:3

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе «Металлурга» отличились Роман Канцеров, Сергей Толчинский, Артём Минулин и Егор Коробкин. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Алексей Яковлев, Павел Гоголев и Скотт Уилсон.

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 10 матчей, в которых набрал 16 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с восемью очками после девяти встреч располагается на 10-й строчке Востока.

«Торпедо» одержало уверенную победу над СКА в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 5:2.

На 14-й минуте нападающий «Торпедо» Андрей Белевич забил первый гол в матче. На 30-й минуте форвард СКА Валентин Зыков сравнял счёт. На 36-й минуте нападающий Владислав Фирстов вывел гостей вперёд. На 52-й минуте защитник армейцев Никита Смирнов восстановил равенство в счёте. На 54-й минуте оформивший дубль Фирстов снова вывел нижегородцев вперёд. На 58-й минуте форвард Василий Атанасов забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. В концовке встречи нападающий гостей Сергей Гончарук установил окончательный счёт — 2:5.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, в которых набрал 11 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 15 очками после 10 встреч располагается на первой строчке Запада.

«Локомотив» прервал серию из пяти побед, проиграв минскому «Динамо» по буллитам

В Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало ярославский «Локомотив». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 3:2.

В основное время в составе минчан отличились Сэм Энас и Вадим Мороз. За «Локомотив» заброшенными шайбами отметились Артур Каюмов и Никита Кирьянов. В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло девять матчей, в которых набрало 14 очков, и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 16 очками после 10 встреч располагается на первой строчке Запада.

Московское «Динамо» уступило «Нефтехимику» в домашнем матче

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 3:2.

В составе «Динамо» отличились Артём Сергеев и Даниил Прохоров. За «Нефтехимик» заброшенными шайбами отметились Евгений Митякин, Матвей Надворный и Андрей Белозёров.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло девять матчей, в которых набрало девять очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 14 очками после 10 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.

