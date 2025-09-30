Александр должен стать важной частью «Харрикейнз». А вот что будет с Иваном Рябкиным, пока неизвестно.

Никишин впервые забил за «Каролину»! Но «ураганы» проиграли и потеряли русского форварда

«Флорида» и «Каролина» постепенно завершают подготовку перед началом очередного регулярного чемпионата НХЛ. Команды встретились во втором и последнем очном матче в рамках предсезонки. В первом случае гостившие в Роли действующие чемпионы в абсолютно нечемпионском составе переиграли «ураганов» со счётом 4:2.

Сегодняшний матч «пантеры» провели уже в более боевом, хоть и всё ещё далеком от оптимального составе и также смогли забрать победу. К середине второго периода хозяева повели с преимуществом в две шайбы – Джек Студничка и Сандис Вилманис по разу огорчили Фредерика Андерсена.

Через полминуты после шайбы латвийского защитника произошёл неприятный момент – российский форвард «Каролины» Иван Рябкин получил травму в столкновении с соперником и с огромным трудом покинул игровую площадку.

По совпадению после его повреждения дела у «ураганов» пошли чуть лучше. А может, дело было ещё и в том, что Пол Морис произвёл замену вратаря – вместо Сергея Бобровского на лёд вышел Купер Блэк.

Американский голкипер оказался куда менее надёжен – уже через четыре минуты Дживани Смит сократил отставание до минимума, а под занавес второй трети первой шайбой в составе «Каролины» – пусть пока и в неофициальном матче – отметился Александр Никишин.

Защитник уже успел стать звездой одной из предсезонных встреч, выполнив мощный силовой приём и записав на свой счёт ассист в игре с «Тампой», а теперь добавил к этому ещё и гол.

При этом шайба получилась на загляденье – Александр технично оставил не у дел Вилманиса и пробил Блэка броском в ближний угол из левого круга вбрасывания.

После 40 минут игры своё место в воротах уступил и Андерсен, после чего команды отличились ещё по разу. «Харрикейнз» снова пришлось отыгрываться, и им снова помог Никишин – на этот раз Александр выиграл единоборство клюшкой в чужой зоне и таким образом стал одним из ассистентов перед голом Джастина Робиды.

Однако главным героем встречи предстояло стать Джеку Студничке. Команды ушли в овертайм, и для определения победителя в нём хватило всего 28 секунд. Помогло большинство – Феликс Унгер Сёрум удалился под занавес третьего периода, а канадский форвард с передач Мэки Самоскевича и Джеффа Питри установил окончательный счёт встречи, пробив Никиту Кваппа с пятака.

Второй звездой встречи был признан Сергей Бобровский, а Александр Никишин не попал даже в тройку. Однако всё идёт к тому, что защитник станет важной частью обороны «Харрикейнз» в предстоящем сезоне.

Возможно, рано или поздно в основе «ураганов» мы увидим и Ивана Рябкина. Но ещё предстоит узнать, насколько серьёзным оказалось его повреждение.

«Каролине» до начала сезона осталось провести всего один матч, а у «Флориды» впереди сразу три встречи с «Тампой».