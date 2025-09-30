«Ак Барс» в шаге от увольнения Гатиятулина. Но спасёт ли казанцев отставка тренера?

Натужная победа в Астане и яркий камбэк в Магнитогорске так и остались разовыми всплесками – в Екатеринбурге «Ак Барс» снова провалился. У «Автомобилиста» хватало и своих игровых проблем, недавно к ним добавились ещё и кадровые, но даже без шести игроков основного состава Николай Заварухин второй раз за месяц не оставил от казанцев и следа.

Положение некогда флагмана татарстанского хоккея выглядит всё более бедственно. В руководстве «Татнефти» и республики хоть и нехотя, но склоняются к необходимым переменам – отставка главного тренера Анвара Гатиятулина становится всё более реальной. Ключевой вопрос — на кого менять действующего тренера? Нельзя сказать, что рынок богат на яркие личности, а спасти трёхкратных обладателей Кубка Гагарина в данной ситуации может разве что кризис-менеджер с выдающимся опытом. Вот только где такого взять…

Анвар Гатиятулин Фото: ak-bars.ru

После ужасной домашней серии из четырёх поражений в пяти встречах (которая включала в себя ещё и три разгрома) кредит доверия у Анвара Гатиятулина был практически исчерпан. Спасать наставника принялся генеральный менеджер Марат Валиуллин. Он перехватил практически у трапа самолёта в Омск Александра Хмелевски, отправив в Уфу вместе с 230 млн рублей частный борт «Татнефти», на котором нападающий и прилетел в Казань из расположения «Салавата Юлаева». Громкий переход вкупе с двумя подряд победами хотя бы на время, но градус недовольства игрой «Ак Барса» у её гласных и негласных кураторов сбил. Правда, если разбираться, как таковой целостной игры не было ни в матче с «Барысом», ни во встрече с «Металлургом». В первом случае результата удалось достичь благодаря геройствам Тимура Билялова, аномально низкой реализации моментов астанчанами и отчасти удаче.

В Магнитогорске команда Андрея Разина быстро повела 3:0, однако затем просто выключилась. Не нужно умалять заслуги команды Гатиятулина, но подобное уже наблюдалось за «лисами» в играх с ЦСКА, «Северсталью» и тем же «Ак Барсом» в предыдущих встречах на старте чемпионата. До этого удавалось обойтись без потери очков, однако постоянно безалаберность «сталеваров» не могла оставаться безнаказанной. Повезло Анвару Рафаиловичу в едва ли не поворотный момент для его тренерской карьеры. Только вот стоит ли делать выводы о положительных изменениях по таким победам, после которых куда больше вопросов, нежели ответов? В теории раздевалка могла запомнить этот победный дух, зацепиться за момент и на эмоциональном багаже вытащить себя из ямы. Тем более что «Автомобилист», игравший без Кёртиса Волка, Сергея Зборовского, Брукса Мэйсека, Стефана Да Косты, Максима Осипова и Никиты Трямкина, был казанцам по силам.

«Ак Барс» против «Автомобилиста» Фото: ak-bars.ru

Но в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» не было ни тренерской мысли, ни энергии, ни характера… Ничего. Колумнист Пётр Терещенков, когда готовил свою статью для «Чемпионата», пообщался с Валерием Брагиным. Именно в штабе Брагина на молодёжных чемпионатах мира начинал свой тренерский путь Гатиятулин. «Играли здорово, но до первых трудностей. Потом потухли», – цитата не дословная, но точно описывающая игру «Ак Барса» при Анваре Рафаиловиче. То же самое было и в прошлом сезоне. С той лишь разницей, что старт выдался на славу. Дальше казанцы мчали едва ли не к Кубку Континента, пока что-то не сломалось в коллективе во время перерыва на Матч звёзд. Худо-бедно удалось доехать до плей-офф, дотерпеть в серии с Екатеринбургом, однако с московским «Динамо» произошла ровно та же история. Головокружение от двух побед на выезде привело к безвольным поражениям у себя дома.

Примерно такие же отзывы были о работе Анвара Гатиятулина и в Челябинске – его команды играют хорошо ровно до того момента, пока не встречают первые трудности. А вот преодолеть их не в состоянии. «Бороться с внутренними демонами» – так обозначил задачу сам специалист. Но как он собирается её решать, ведь важная черта характера Анвара Рафаиловича – упёртость. Он твёрдо стоит на своих решениях и не готов меняться в угоду обстоятельствам. «Эмоциональных решений мы не принимаем», – повторяет он буквально на каждой пресс-конференции. Ровно по этой же причине Гатиятулин не готов отказываться от специалистов из своего штаба, хотя много вопросов накопилось и к тренеру вратарей Георгию Гелашвили, и к Алексею Тертышному, отвечающему за большинство, и к Александру Макрицкому, работающему с защитниками. У них плохой контакт с игроками, их схемы не приносят результата, однако Анвар Рафаилович в них верит.

Алексей Тертышный Фото: ak-bars.ru

Возможной альтернативой отставке могло бы стать обновление штаба специалиста, в который добавили бы свежую кровь. Но едва ли это поможет. Когда ему в «Тракторе» выдали тренеров со стороны, ситуация только усугубилась. Тренер рискует окончательно потерять контроль над командой, а привлечённые специалисты не получат необходимую свободу действий из-за дефицита доверия со стороны своего начальника. Поэтому кажется, что всё идёт к увольнению Анвара Рафаиловича, хотя в «Ак Барсе» ох как не любят резко отходить от намеченного курса, тем более что кандидатура Гатиятулина в своё время очень приглянулась раису Татарстана Рустаму Минниханову. Идея передать клуб от Зинэтулы Билялетдинова другому тренеру-татарину крайне нравилась казанскому Кремлю, а сам тренер подогревал её приветствиями на пресс-конференциях на татарском языке. Но сейчас даже сам Минниханов понимает, что одними татарскими корнями Кубок Гагарина не выиграть.

Другое дело, что и менять Гатиятулина просто для того, чтобы поменять, в «Ак Барсе» не готовы. Поэтому в теории у него всё же есть шанс сохранить свой пост. Для этого должны сложиться две детали: крайне убедительная игра в ближайших матчах (тут как раз кстати две домашние игры с «Амуром») и проблемы менеджмента в переговорах с потенциальными сменщиками. В СМИ уже фигурируют разные имена, только важно понимать, что до предметных разговоров дело ни с кем ещё не дошло. Поскольку внутри клуба нет консенсуса даже в том, кого именно нужно искать. Одни настаивают на необходимости продолжить традицию с отечественными специалистами, другие же показывают на успехи «Трактора» и «Авангарда», предлагая найти тренера за рубежом. Майк Бэбкок, Джон Торторелла, Тодд Рирден, Дэн Байлсма, Питер Лавиолетт – подставляйте любую фамилию, которая вам нравится, и спокойно выдавайте за инсайд.

Майк Бэбкок Фото: РИА Новости

Шутка в том, что все известные в НХЛ специалисты, которые по тем или иным причинам не могут сейчас найти себе работу в лучшей лиге мира, действительно мелькают в списке кандидатов на пост главного тренера «Ак Барса». Ну как мелькают – всплывают в частных разговорах между боссами «Татнефти» в перерывах между ударами клюшкой на поле для гольфа. Ну вот насколько реалистично будет привезти в Казань того же Бэбкока? Нереального нет ничего, особенно после того, как Жерар Галлан возглавил «Шанхайских Драконов». Клуб, который воспринимается всеми скорее как большой анекдот, с казанцами, разумеется, не сравним, и даже для заокеанских специалистов возможность поработать в Татарстане выглядит заманчиво. Другое дело, что полтора года назад уже велись переговоры с Бобом Хартли, которые закончились ничем. А в «Локомотив» Юрий Яковлев привезти канадца этим летом смог.

Появление иностранца – удар и по всей внутренней хоккейной вертикали, где привыкли работать по-своему. Пример того же Хартли красноречив: иностранец с регалиями Тортореллы или Бэбкока перестроит под себя буквально всё и вся, а значит, людям придётся двигаться с насиженных мест. Нужно ли им это? Куда безопаснее и спокойнее будет с Ильёй Воробьёвым. С которым и переговоры, кажется, вести долго не придётся – тренер в принципе будет рад возможности вернуться к работе и получить ещё один шанс в топ-клубе. И договориться по тонким нюансам клубной жизни куда проще, чем с этими канадцами. Только вот станет ли лучше «Ак Барсу» с тренером, ничего не показавшим (в последнем заходе) в «Металлурге» и ЦСКА? Экзотичные варианты с Олегом Леонтьевым, Ильнуром Гизатуллиным или Олегом Браташом и вовсе не стоит воспринимать всерьёз.

Илья Воробьёв Фото: РИА Новости

Как и то, что бразды правления передадут молодому Денису Ячменёву из своей системы, каким бы он ни был перспективным и талантливым. Вот и выходит, что не всё так просто с отставкой Гатиятулина, какой бы необходимой со стороны она ни казалось. Не просить же, в конце концов, в очередной раз вернуться с заслуженной пенсии Билялетдинова?