Мы знаем, что вы делали этим летом. Тотальное превью НХЛ: Тихоокеанский дивизион

Межсезонье НХЛ было скучным, но главная лига мира всё равно возвращается в нашу жизнь со множеством новых интриг — и сегодня мы разберём, как клубы Тихоокеанского дивизиона, в последнее время считавшегося слабейшим в лиге, действовали во время отпусков. Вскоре вас ждут тексты и про остальные октеты НХЛ, не переключайтесь!

«Анахайм»

Пришли: гт. Кенневилль, в. Мразек («Детройт»), н. Крайдер («Рейнджерс»), н. Пилинг («Филадельфия»), н. Гранлунд («Даллас»)

Ушли: гт. Кронин («Айова», АХЛ), в. Гибсон («Детройт»), н. Зеграс («Филадельфия»), з. Чюлингтон, н. Фаббри, н. Лисон, н. Макгинн, н. Лундестрём («Коламбус»)

«Анахайм» минимум два года топтался на месте, обладая впечатляющим пулом проспектов. Уже можно говорить, что «утки» угодили в молоко с назначением Грега Кронина, который в 59 лет получил первый шанс поработать в НХЛ и пришёл в лигу с установками в лучшем случае из середины нулевых. Отношения Кронина с игроками были ужасными, причём даже с опытными, и это признают инсайдеры.

Пэт Вербик был жёстким игроком, который собрал почти 3000 минут штрафа в НХЛ, и как генменеджер он ставит на универсализм. Однако теперь «уток» выводить из кризиса будет Джоэль Кенневилль. Посмотреть на работу Тренера Q интересно хотя бы с точки зрения философии: слишком уж стандартизировался хоккей в НХЛ в последние годы, а Кеннневилль в «Чикаго» ставил хоккей, основанный на технике. У ветерана будет сильный молодой помощник — Джей Вудкрофт, который раскрыл атаку «Эдмонтона».

Минус «уткам» можно поставить за продажу двух лидеров. Джона Гибсона, кажется, меняли уже лет пять и продали чуть ли не по минимальной цене: за пики второго и четвёртого раундов, а также за ставший пассивом контракт Петра Мразека. Тревор Зеграс два года назад мог принести команде гору активов, а обернулся таким же набором пиков и центром в нижние звенья Пилингом. В общем, от обоих избавились как будто бы на минимуме цены.

Джоэль Кенневилль Фото: Paul Bersebach/Getty Images

Стратегия Вербика понятна: окружить талантливую молодёжь как в атаке (Мактавиш, Карлссон, Готье), так и в защите (Лакомб, Минтюков, Зелльвегер) опытными хоккеистами с лидерскими качествами и «правильными» умениями. Так «утки» получили двух негласных лидеров раздевалки «Рейнджерс», Криса Крайдера и (ещё в прошлом сезоне) Джейкоба Трубу, а на рынке НСА подписали Микаэля Гранлунда. В общем-то, это стандартные шаги для команды, которая планирует выходить из затянувшейся перестройки.

«Анахайм» может не попасть в плей-офф, но Кенневилль должен раскрыть потенциал молодых: при Кронине разве что Лакомб сделал явный шаг вперёд и заиграл на уровне защитника первой пары. Форварды при нём скорее страдали — теперь им будет дана относительная свобода.

Оценка работы: 4/5.

«Ванкувер»

Пришли: гт. Фут (повышение), з. Джозеф («Питтсбург»), н. Э. Кейн («Эдмонтон»), н. Кравцов («Трактор», КХЛ)

Ушли: гт. Токкет («Филадельфия»), в. Шилов («Питтсбург»), з. Юульсен («Филадельфия»), н. Ди Джузеппе («Виннипег»), н. Зутер («Сент-Луис»), н. Джошуа («Торонто»)

Весь прошлый сезон «Ванкувер» ходил ходуном, словно разбуженный вулкан. Слухи о конфликте Джей Ти Миллера с Элиасом Петтерссоном занимали умы болельщиков бо́льшую часть года. Чтобы жизнь мёдом не казалась, президент клуба жирно намекнул, что Куинн Хьюз хочет играть с братьями, а Рик Токкет исполнил «я устал, я ухожу» и отправился в более родную Филадельфию.

В первую очередь «Ванкувер» решил сохранить костяк, что достойно смотрелся в позапрошлом сезоне. Если продление контрактов с Тэтчером Демко и Конором Гарландом было ожидаемым, то Броку Бёзеру местная фан-база уже давно помахала ручкой — однако вместо почти анонсированного переезда в родную Миннесоту Брок остался в клубе. Эти решения многие успели раскритиковать: в прошлом году этот же костяк резко сдал, а Демко мучится с травмами. Впрочем, выбора у менеджмента особо и не было: тот же Хьюз заслужил хоть какое-то достойное окружение, а новых звёзд в Канаду привезти сложно.

Однако где выбор у менеджеров был — так это в принятии на себя контракта Эвандера Кейна. И вот тут уже возникают вопросы. Президент клуба Джим Рутерфорд пару лет назад выжил главного тренера Брюса Будро якобы из-за отсутствия нужной атмосферы в раздевалке. Эта атмосфера потерялась в прошлом году на фоне лидерского разлада — а теперь в команду едет Эвандер с его-то шлейфом из скандалов разного рода. Выглядит как желание плеснуть бензинчика в огонь.

Какое решение примет Куинн Хьюз? Фото: Derek Cain/Getty Images

Главный вопрос к «Ванкуверу»: потянет ли Филип Хитил роль второго центра? Почти для всех команд лиги эта позиция является очень важной (и мы не раз об этом упомянем), однако уход Джей Ти Миллера ситуацию только обострил, а чех был главным активом, полученным в обмене. На бумаге у Филипа есть талант, чтобы достойно занять это место, но Хитилу очень сильно мешали травмы: ещё недавно некоторые шептались, что чех может вообще закончить в НХЛ.

В худшем случае у «Кэнакс» есть два года, потому что именно тогда Хьюз станет неограниченно свободным агентом. Мы видели, насколько сильно эта команда завязана на Куинне, и видели, что не всегда он получал нужную помощь от менеджеров. Если Хьюз-старший выберет игру с двумя братьями, никто его не осудит, однако у «Ванкувера» есть время, чтобы переубедить Куинна.

Оценка работы: 3-/5.

«Вегас»

Пришли: з. Лозон, н. Сиссонс (оба — «Нэшвилл»), н. Марнер («Торонто»)

Ушли: в. Самсонов, з. Хаг («Нэшвилл»), н. Руа («Торонто»), н. Олофссон («Колорадо»), н. Пирсон («Виннипег»)

В американском спорте есть негласное правило: обмен выигрывает та команда, что получила лучшего игрока. В этом ракурсе «Вегас» выиграл межсезонье, потому что подписал с отрывом лучшего доступного хоккеиста, который даже не успел полноценно выйти на рынок. Как только стало известно об интересе «рыцарей» к Митчу Марнеру, все поняли: своего они не упустят.

Вообще, «Вегас» легко можно было бы оштрафовать за так называемый «тамперинг» (ведение переговоров до истечения срока контракта, де-юре запрещено в НХЛ), однако не в первый и не во второй раз возникает ощущение, что все в лиге равны, но «рыцари» равнее. В результате команда из Невады получила хоккеиста, четырежды пробивавшего отметку в 90 очков, дважды попадавшего в первую сборную сезона, а также финалиста «Селке».

Митч Марнер Фото: Chase Stevens/AP Photo/ТАСС

Всем известно, что все эти и многие другие преимущества Марнера испаряются в плей-офф, где мир видел нервозного игрока, который чаще был заметен на площадке из-за своих ошибок. Однако родившийся в пригороде Торонто Митч с самого детства испытывал жесточайший прессинг со стороны отца, шпынявшего юного вундеркинда за малейшие неудачи, а после дебюта в НХЛ к этому добавился ещё и прессинг со стороны медиа и фанатов. Легко представить, что в решающий момент Марнер просто ломался. Хорошие новости для фанатов «рыцарей»: в Вегасе всего этого нет, и у нас есть шанс увидеть Митча в плей-офф с головой, очищенной от дурных мыслей.

Понятно, что даже «Вегас» не мог получить Марнера без потерь и расстался с Николя Руа, хорошим центром для нижних звеньев. Также новый вкусный контракт хотел защитник Ник Хаг, и он получил его в «Нэшвилле». «Вегас» же получил специалиста по вбрасываниям Колтона Сиссонса, который легко заменит Руа в четвёртом звене, а также специалиста по силовым Жереми Лозона, которому в третьей паре ничего и придумывать не надо будет.

У Брюса Кэссиди в наличии отличная линейка центров Айкел — Гертл — Карлссон, возможность как держаться за сыгранное звено Барбашёв — Айкел — Стоун, так и пробовать связку Айкел — Марнер, а также боевая четвёртая тройка и очень приличная оборона. Это хорошие новости для тренера, однако есть и плохие: пробуксовку могут не простить.

Оценка работы: 5/5.

«Калгари»

Пришли: в. Просветов (ЦСКА, КХЛ)

Ушли: в. Владарж («Филадельфия»), з. Бэрри, н. Руни, н. Льюис, н. Манта («Питтсбург»)

В прошлом сезоне «Калгари» набрал 96 очков и уступил «Сент-Луису» путевку в розыгрыш Кубка Стэнли по дополнительным показателям. Мерзопакостное чувство, которое отлично знакомо болельщикам «огоньков»: в истории «Флэймз» немало таких невыходов в плей-офф, когда до кубковых матчей рукой подать, а до хорошего драфт-пика совсем далеко. Так пестовались декады посредственности, из которой новый менеджмент хочет вырулить.

Обычно пассивность на рынке не приносит командам ничего хорошего. Но «Калгари» и не надо было проявлять активность, ведь никто не ожидал от проводившего умеренную перестройку клуба такой прыти год назад. Однако Дастин Вольф ворвался в НХЛ так, будто играл в этой лиге всю свою жизнь, и теперь молодой голкипер получил отличный контракт на $ 7,5 млн в год. Именно игра 23-летнего американца держала клуб с 29-й атакой в лиге в гонке за попадание в плей-офф весь сезон.

Однако это очень шаткий фундамент. Даже взрослые вратари не застрахованы от приступов нестабильности, а тут надвигается второй сезон в лиге, многим попортивший жизнь. Свои шаги «Калгари» уже сделал на дедлайне, выменяв у «Филадельфии» замедлившихся в развитии Джоэля Фараби и Моргана Фроста. «Огоньки» тогда ничего ценного не отдали, и генменеджер Крэйг Конрой сам говорил, что хотел дать своим парням шанс, вознаградив их за успешную борьбу. Чуть-чуть не получилось.

Дастин Вольф быстро стал ключевой фигурой в команде Фото: Jeff McIntosh/AP Photo/ТАСС

Возможно, в прошлые годы менеджеры «Флэймз» потратились бы на взрослых игроков, чтобы создать команду, которая лет шесть-семь провисела бы между вылетами в первом раунде и непопаданием в плей-офф. Однако повторимся, от этого в Калгари хотят уйти и вообще были больше нацелены на продажу. Всё межсезонье гуляли слухи вокруг защитника Расмуса Андерссона с его истекающим контрактом, и некоторые инсайдеры почти гарантировали его обмен до начала сезона, но он (пока?) не случился.

В целом «Калгари» явно будет больше нацелен на продажу, активы для этого есть: Назем Кадри с учётом катастрофического дефицита на рынке центров может стать ценным лотом, а у Блейка Коулмана бесценный опыт игры в плей-офф и скромный по меркам скакнувшего потолка контракт в $ 4,9 млн. Однако если у «огоньков» будет возможность купить нераскрывшегося молодого таланта дешёво, Конрой это сделает.

Для «Флэймз» в этом году будет важнее прогресс игроков до 25 лет (Коронато, Зари, того же Вольфа, Пареха). В закромах клуба есть немало интересных форвардов, но нового Игинлы или Годро среди них пока не просматривается — надо либо ставить на внутреннее развитие, либо ждать везения в лотерее, либо удачно торговать.

Оценка работы: 4-/5.

«Лос-Анджелес»

Пришли: гм. Холланд, в. А. Форсберг («Оттава»), з. Сеси («Даллас»), н. Дюмулин («Анахайм»), н. Перри («Эдмонтон»), н. Армиа («Монреаль»)

Ушли: гм. Блэйк, в. Риттих («Айлендерс»), з. Гавриков («Рейнджерс»), з. Спенс («Оттава»), н. Жанно («Бостон»)

Сложное было межсезонье: рынок пустой, Копитар решил уйти из хоккея через год, «Эдмонтону» проиграли в четвёртый раз подряд. С последним мириться было нельзя, и за дело принялся знающий человек — Кен Холланд. Он собрал всех 30-летних защитников уровня третьей пары и даже Кори Перри определил во вторую бригаду большинства. Столько лет уже прошло, а он до сих пор где-то Гетцлафа ищет!

Кроме шуток, менеджмент «Лос-Анджелеса» за последние годы уверенно сделал заявку на звание одного из худших в лиге, и смена Роба Блэйка на Кена Холланда тут не помогла. Конечно, в Калифорнии могут напирать на то, что прошлая регулярка стала самой успешной в истории клуба, лучше даже двух чемпионских и сезонов с Гретцки. Однако после Кубка-2014 команда так и не выиграла ни одной серии плей-офф и подходит к новому розыгрышу в статусе третьей по среднему возрасте в лиге. Впереди только «Питтсбург» со своими суперветеранами и «Виннипег», у которого открыто чемпионское окно.

Выведет ли Перри в финал и «Лос-Анджелес»? Фото: JASON FRANSON/AP Photo/ТАСС

За несколько лет «короли» лишились в обменах многих молодых игроков — чего стоил один обмен Пьер-Люка Дюбуа, ради которого отдали искрящего сейчас в «Виннипеге» Габриэля Виларди. Ради Кевина Фиалы расстались с Броком Фэйбером, сейчас являющегося кандидатом в олимпийскую сборную США. И Дюбуа, и Фиала в Калифорнии резко сдали — как по статистике, так и в плане самоотдачи. Одних защитников за эти годы клуб раздал или потерял столько, что хватило бы на целый клуб (Рой, Уокер, Дурзи, Спенс).

У «королей» были две главные цели на межсезонье: удержать Владислава Гаврикова и привлечь Митчелла Марнера. Обе не выполнены, и даже смена менеджмента не помогла. В результате у «Лос-Анджелеса» образовалось внушительное количество свободных денег, которые на нынешнем рынке не на кого было потратить. Однако кому-то деньги, как герою Василия Шукшина, «жгли ляжку».

Каждое из этих подписаний по отдельности сложно назвать плохим, за исключением несчастного Сеси, который стабильно входит в антитоп лиги по продвинутым защитным метрикам. Однако в итоге «короли» тратят кучу денег на пачку ролевых игроков — сложно представить, что если бы все они оказались в составе весной, то «Эдмонтон» был бы пройден. Лучшая серия «Кингз» так и осталась в 2022-м, с семью матчами и 3-2 после пятой игры.

Прямо сейчас в основе «Лос-Анджелеса» лишь четыре игрока в возрасте 25 лет и младше. Копитар заканчивает в НХЛ летом 2026-го, контракт Дрю Даути истекает через два года, Адриан Кемпе — НСА через год и якобы требует от клуба чуть ли не $ 10 млн в год. Если потеряют и его, то можно официально уходить в новую перестройку, не выиграв вообще ничего после старта предыдущей.

Оценка работы: 2/5.

«Сан-Хосе»

Пришли: в. Неделькович («Питтсбург»), з. Ледди («Сент-Луис»), з. Орлов («Каролина»), з. Клингберг («Эдмонтон»), н. Скиннер («Эдмонтон»), н. Курашёв («Чикаго»), н. Ривз («Торонто»), н. Годетт («Оттава»)

Ушли: в. Георгиев («Баффало»), з. Рутта, з. Власик, з. Тран («Торонто»), н. Коваленко (ЦСКА, КХЛ), н. Грегор, н. Костин, н. Кутюр (завершил карьеру), н. Гущин («Колорадо»), н. Дуэр («Калгари»)

Перед «акулами» этим летом стояла непростая задача. Им надо было добраться до пола зарплат, при этом не наделав глупостей. С учётом того, что почти все команды смогли сохранить своих лучших хоккеистов, платить на рынке было практически некому. И «Сан-Хосе» использовал свободное место с почти максимально возможной отдачей.

В первую очередь клуб усилил защиту: у «акул» есть несколько интересных молодых игроков, но сразу же бросать их в мутную воду НХЛ было нельзя. Кроме того, короткие контракты ветеранов могут сделать их выгодными активами при потенциальном обмене. Ника Ледди у «Блюз» удалось забрать бесплатно благодаря их проблемам с потолком, Йон Клингберг может взвалить на себя чуть ли не всё большинство и набить карлссоноподобную статистику, а Дмитрий Орлов в том числе будет ментором для Шакира Мухамадуллина, на которого рассчитывают. У первых двух игроков контракт однолетний, у Дмитрия — двухлетний.

Дмитрий Орлов Фото: Karl B DeBlaker/AP Photo/ТАСС

В атаке ставка будет делаться в первую очередь на молодых. Маклин Селебрини быстро заставил народ забыть про ажиотаж вокруг Конора Бедарда, потому что сразу же показал себя более универсальным хоккеистом, чем лидер несчастного «Чикаго». Ожидается, что начнёт сезон в основе ещё один высокий пик драфта — 18-летний Майкл Миса. Шанс на реабилитацию после провального сезона в «Эдмонтоне» получит Джефф Скиннер, которого тоже можно обменять на дедлайне. Райан Ривз как игрок уже почти закончился, но его берут ради лидерских качеств в раздевалке.

«Сан-Хосе» не желает переминаться с ноги на ногу, как многие команды в перестройке последних лет, а хочет сразу дать Селебрини и Ко нормальное окружение. Пока этот состав слишком молод, но выглядит он перспективно.

Оценка работы: 5-/5.

«Сиэтл»

Пришли: гм. Боттерилл (повышение), гт. Ламберт, в. Мюррей («Торонто»), з. Линдгрен («Колорадо»), н. Марчмент («Даллас»), н. Ф. Годро («Миннесота»)

Ушли: гм. Фрэнсис (повышение), гт. Байлсма, н. Бураковски («Чикаго»), н. Эйссимонт («Бостон»)

Главная загадка НХЛ — стратегия «Сиэтла». Она выглядела странной ещё на драфте расширения, когда команда и лучших доступных игроков не брала, и компенсацию за это никакую не получала. Однако в сезоне-2022/2023 «Сиэтл» удивил всех наличием четырёх равных троек, сразу 13 игроков команды забросили более 10 шайб. Впрочем, повторить такое удачное комплектование было трудно, оно и не получилось.

Всего лишь год продержался на своём посту Дэн Байлсма, которому дали новый шанс в НХЛ после успехов фарма «Кракен»: даже для современной лиги это беспрецедентно быстро. Его сменил Лэйн Ламберт, почти с такими же посредственными «Айлендерс» (однако там хотя бы был элитный вратарь) добившийся нормальных, но не выдающихся результатов. В 60 лет люди обычно не меняются, ждать чего-то тотально нового будет сложно.

Вся летняя селекция команды — продолжение того же курса на подбор хоккеистов уровня второй-третьей пятёрки, про каждого из новичков можно сказать «ну, нормально, правда, ничего выдающегося». Только вот у «Сиэтла» таких игроков уже вагон и маленькая тележка. Нельзя сказать, что это плохой состав — однако если сравнивать каждое конкретное звено и каждую пару защитников с сильными конкурентами по дивизиону, то «Кракен» будут уступать.

Спасёт ли Лэйн Ламберт «Сиэтл» от посредственности? Фото: Nik Pennington/Getty Images

Например, непонятно, почему «Сиэтл» не выкупил контракт Филиппа Грубауэра. Может быть, там знают что-то, что с дивана не видно. Но никакого просвета в игре немецкого голкипера так и не наступило, поездка в АХЛ в прошлом сезоне его не встряхнула. С учётом наличия в клубе Джоуи Даккорда Грубауэра планируют использовать в роли бэкапа, и с контрактом в $ 5,9 млн немец будет самым дорогим №2 в лиге. Простой вопрос: какой смысл использовать место под потолком таким вот образом?

Приятное исключение в работе менеджмента — относительно удачный драфт, где скауты «Сиэтла» помогают ловить хорошую рыбу в мутных водах поздних раундов. В принципе, именно с прогрессом молодых будут связаны главные надежды «Кракен». Многого ждут от несостоявшегося первого номера драфта-2022 Шейна Райта, для которого первый полноценный сезон в лиге получился неплохим (44 очка), однако понятно, что ждут от него куда большего. Очень нужен рывок и от Мэтти Бенирса, после «Колдера» застрявшего на месте.

Оценка работы: 2/5.

«Эдмонтон»

Пришли: н. Манджапане («Вашингтон»), н. Лазар («Нью-Джерси»), н. Ховард («Тампа-Бэй»), н. Томашек («Ферьестад», Швеция)

Ушли: з. Клингберг («Эдмонтон»), н. Скиннер («Сан-Хосе»), н. Перри («Лос-Анджелес»), н. Браун («Нью-Джерси»), н. Арвидссон («Бостон»), н. Э. Кейн («Ванкувер»)

У «Ойлерз» осталась одна неделя, чтобы не нервировать себя, болельщиков и собственную раздевалку. Во время сезона каждый день без нового контракта Коннора Макдэвида будет увеличивать напряжение внутри команды и давление на клуб извне. Повторим то, что писали ранее: Коннор отмечает, что договориться и поставить подпись можно в любой момент. Прекрасно, но почему этого тогда не случилось ещё 1 июля?

Клуб так и не решил проблему с вратарём. Гибсона сколько времени сватали в «Эдмонтон», а он ушёл в «Детройт» по очень доступной цене: хотя, вполне возможно, «утки» бы и не стали менять Джона в команду-конкурент по дивизиону. «Ойлерз» связывали с именем Картера Харта, однако фигурант скандального судебного дела уже после первого сезона не был похож сам на себя. Можно легко сопоставить появление первых новостей о деле молодёжки-2018 и начало спада в игре Картера. Каким он теперь вернётся (если вернётся) — полная загадка.

Прошлогодние ставки на Арвидссона и Скиннера на фланге не сыграли, и теперь «Эдмонтон» принимает не менее рискованные решения. До НХЛ доехал Давид Томашек, который несколько лет назад в «Амуре» выглядел обычным игроком, но транзитом через чемпионат Швеции дорос до топ-6 «Эдмонтона». Очень быстро в тренировочном лагере Драйзайтля и Макдэвида опять пришлось свести вместе.

Давид Томашек Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кроме того, этим летом «Эдмонтон» очутился в цугцванге под названием «новый контракт Эвана Бушара». Продлишь — совсем перекосишь платёжку в сторону нескольких самых богатых игроков, обменяешь — рискнёшь вызвать непредсказуемую реакцию в первую очередь внутри раздевалки. Первый вариант выглядел более приемлемым, но в комплекте с 10-миллионной сделкой Эвана не произошло какой-то лишней разгрузки платёжки.

Из плюсов — клуб подсуетился и выиграл борьбу за Исаака Ховарда, топового игрока NCAA, который закусился с «Тампой» из-за вопросов своего использования. Ховард получит желаемое игровое время в основе «Ойлерз», в перспективе даже минуты рядом с Макдэвидом, а «Эдмонтон» наконец-то сможет чуть омолодиться. Однако в общем и целом «Ойлерз» не смогли сделать реального шага вперёд в тех условиях, в которых очутились по вине нынешнего и прошлого менеджмента.

Оценка работы: 3+/5.