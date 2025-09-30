Капризов подписал контракт на $ 136 млн! Кирилл побил даже рекорд самого Овечкина

За неделю до старта регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 к своему завершению подошла одна из главных трансфер саг нынешнего хоккейного межсезонья в Северной Америке. Российский нападающий Кирилл Капризов остаётся в «Миннесоте Уайлд» ещё на восемь лет. Да ещё как остаётся: со следующего сезона форвард официально станет самым дорогим игроком в истории мирового хоккея!

На протяжении последних нескольких месяцев вокруг будущего россиянина ходило огромное количество слухов. Кто-то считал, что Капризов пытается выбить максимальные условия по новому контракту, а кто-то допускал, что сторона россиянина ведёт двойную игру, пытаясь отправить хоккеиста в другую команду лиги.

Сегодня, 30 сентября, в этой истории была поставлена жирная точка: американский клуб НХЛ объявил о заключении нового контракта с Капризовым: соглашение рассчитано на восемь лет и общую сумму в $ 136 млн и вступит в силу начиная с сезона-2026/2027, сделав Кирилла самым дорогим игроком в истории НХЛ сразу по двум параметрам.

Кирилл Капризов Фото: Abbie Parr/AP Photo/ТАСС

Во-первых, россиянину отныне принадлежит рекорд по общей сумме подписанного контракта в североамериканской лиге. Ранее это достижение принадлежало его и нашему соотечественнику Александру Овечкину. В 2008 году легендарный россиянин продлил свои отношения с «Вашингтоном» сразу на 13 сезонов, поставив подпись под контрактом на $ 124 млн. С тех пор рекорд Ови держался на протяжении 16 лет.

Также Капризов выйдет на первое место в истории НХЛ ещё и по среднегодовой зарплате. Кэпхит россиянина по новому контракту составит $ 17 млн. Ранее рекорд в этой номинации принадлежал немецкой звезде «Эдмонтон Ойлерз» Леону Драйзайтлю. В сентябре 2024-го Драйзайтль подписал новый контракт с «нефтяниками» на восемь лет с ежегодной зарплатой в $ 14 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. Примечательно, что деньги по этому соглашению Леон начнёт получать как раз с нынешнего сезона.

Сам же Кирилл сезон-2025/2026 доиграет ещё по старому контракту, который действовал с 2021 года. По нему 28-летний россиянин зарабатывал $ 9 млн в год. Таким образом, представителю хоккеиста Полу Теофаносу удалось выбить для своего клиента увеличение зарплаты почти в два раза.

«Можно поздравить Кирилла с таким контрактом. Это тот самый «золотой» мальчик, который принёс нам золотую медаль на Олимпиаде. Он очень здорово играл в НХЛ и полюбился болельщикам «Миннесоты». Хочется ему пожелать, чтобы все его мечты и желания осуществились. Чтобы стал не только самым богатым, но и самым успешным», — сказал «Чемпионату» двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Кирилл на протяжении всей своей карьеры в НХЛ выступает за «дикарей», которые задрафтовали его под 135-м номером ещё в 2015 году. Приезда россиянина в НХЛ американский клуб ожидал на протяжении пяти лет. Кирилл перебрался в Северную Америку в 2020-м, сразу же выиграв «Колдер Трофи», приз лучшему новичку лиги.

В сентябре 2021-го Капризов подписал пятилетний контракт на $ 45 млн. В результате заключения этого контракта россиянин стал наиболее высокооплачиваемым игроком за всю историю НХЛ, проводящим всего второй сезон в лиге. Всего пяти сезонов в американском клубе хватило Кириллу, чтобы выйти на четвёртое место в списке его лучших снайперов (185 шайб) и на пятое – среди лучших бомбардиров (386).

Уже есть совместное фото Кирилла с генменеджером после подписания контракта Фото Генменеджер «Миннесоты» сделал фото с Капризовым после подписания рекордного контракта

По новому контракту Капризов должен выступать за «Миннесоту» до окончания сезона-2033/2034. На момент истечения соглашения россиянину исполнится 37 лет. Можно не сомневаться, что к тому времени россиянин перепишет на себя все возможные клубные рекорды для полевых хоккеистов в истории «дикарей».

Сам же контракт Капризова теперь наверняка станет своего рода определённым ориентиром для Коннора Макдэвида в его переговорах с «Ойлерз». По всей видимости, запросы канадского форварда теперь будут исчисляться как минимум в $ 20-22 (если не ещё больше) млн за сезон. Но это уже совсем другая история.