Миллионы окрыляют! Вдохновлённый Капризов провёл роскошный предсезонный матч

Кирилл отдал чудо-пас в касание, а также забил в большинстве.

Вчера главной темой дня стало, конечно же, продление контракта Кирилла Капризова с «Миннесотой». За восемь лет, проведённых в Сент-Поле, уроженец Кузедеево получит невероятные $ 136 млн.

Напомним, что первоначальное предложение на $ 128 млн сторона Капризова отклонила, что породило слухи о том, что Кирилл не хочет продлевать соглашение с «Уайлд». Но тот отказ оказался инструментом для улучшения условий, не более.

Сразу же после объявления о сделке Капризов и Герин дали пресс-конференцию, на которой Кирилл поделился эмоциями:

«Хочу поблагодарить организацию, Билла Герина и всю команду. Сегодня немного нервничал, но так рад остаться здесь ещё на восемь лет. И, как уже говорил, это место стало моим вторым домом, счастлив играть и наслаждаться временем, проведённым здесь. Я и моя семья счастливы в Миннесоте, просто не могу дождаться начала сезона».

Но на вечер был назначен предсезонный матч с «Виннипегом», поэтому Капризов переместился сразу с бала на корабль. До этого россиянин принял участие лишь в одной подготовительной игре, однако очками там не разжился.

Встреча с «Джетс» для «Уайлд» началась непросто – Владимир Тарасенко не смог пробить борт, затем Иржичек не смог вывести шайбу из зоны, а Кёпке «расстрелял» удивлённого игрой своей пятёрки Валльстедта.

В середине периода «Миннесота» сравняла счёт, а на авансцену вновь вышел рекордсмен – Капризов элегантно перевёл шайбу в касание мимо двух защитников на Болди, а Мэтт уже спокойно реализовал выход «в ноль».

Вскоре «Виннипег» вновь повёл после гола Наместникова, но «Миннесота» быстро сравняла – Капризов подставил клюшку на дальнем пятаке под наброс Буйума и сравнял счёт. Для Кирилла эта шайба стала первой в предсезонных матчах.

В конце второго периода ветеран «Уайлд» Маркус Фолиньо отличился в меньшинстве и установил окончательный счёт.

«Миннесота» одержала победу, а полученные миллионы, кажется, окрылили Капризова, который провёл роскошный матч, отдав чудо-передачу на Болди и забив гол из не самой очевидной позиции для себя. Хотя Кирилл начал захаживать на пятак ещё по ходу прошлого сезона.