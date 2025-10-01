Полная безнадёга. «Лада» завалила сезон с самого старта

Вчера, 30 сентября, «Лада» приехала в Сочи с восемью поражениями подряд. Матч на юге мог помочь тольяттинцам прервать затянувшуюся серию и вселить хоть какую-то надежду. Однако хозяева открыли счёт уже в начале четвёртой минуты – Марк Верба забросил вторую шайбу в сезоне. Но пропущенная шайба на старте не беда. Кто не оказывался в этой ситуации? Однако когда за три минуты ты позволяешь бросить девять раз по своим воротам далеко не самому звёздному сопернику, впору призадуматься.

В итоге «Лада» почти без шансов проиграла 0:4 и потерпела девятое поражение кряду. Сейчас в активе тольяттинцев три очка в 10 матчах и уверенное последнее место и на Западе, и во всей КХЛ.

Не придала дополнительный импульс и смена тренера, которая в таких случаях краткосрочно, но работает. Павел Десятков проиграл на посту главного тренера пять матчей из пяти, зацепив лишь одно очко в домашней встрече с «Сочи».

Сам Десятков пока что находится в полном недоумении, о чём ярко говорят его пресс-конференции.

«Почему тренер должен терять работу, а спортсмены с горочки катиться? Такого быть не должно. Просто кто-то потерял чувство опасности, страха за своё рабочее место. Им нужно задуматься», — сказал тренер после поражения в матче с «Шанхайскими Драконами».

А после встречи с ЦСКА бросил фразу, которая многое объясняет: «Держим рисунок игры, потом — провал. Пока не удаётся наладить. Честно скажу, думал, это будет не так сложно, потому что уровень ребята должны проявлять».

Артём Земчёнок Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ключевые проблемы команды

В чём проблемы? Да во всём. Здесь бы можно было и остановить повествование, однако сосредоточимся на главных недостатках.

Робость и неуверенность

Можно было бы выразиться грубее и сказать о безразличии, как тот же Десятков в цитате, приведённой выше, но остановимся на несколько иных мерилах. Показательным здесь будет матч с ЦСКА, когда «Лада» провалила старт, однако сумела не пропустить, а затем отправила две шайбы в ворота команды Никитина. Казалось бы, победа не так далека, как до этого. Но вместо того чтобы сыграть по заданию, лечь костьми в борьбе за важнейшую для клуба победу, тольяттинцы сами отдали всё в руки армейцев, перестав оказывать хотя бы малейшее сопротивление. Итог? Семь безответных шайб.

Понятно, что при серии поражений почти любую команду начнёт потряхивать, а страх за результат станет туманить голову. Но приводит такое обычно к каким-то отдельным индивидуальным ошибкам, а не к тому, что команда банально бросает играть.

Неуверенность проявляется и в завершении – у «Лады» не худший подбор игроков в лиге, однако при этом с запасом худший процент реализации бросков.

Выбить всё это из голов игроков – задача со звёздочкой. Непонятно, что с этим планирует делать Павел Десятков.

Десятков – о матче с «Сочи»: Десятков — о серии поражений «Лады»: нам нужно серьёзно прибавлять во всех компонентах

Вратари

Здесь вопрос уже к летней селекции: почему вы не подписали вратаря, который может быть первым номером? Почему у вас в команде три вторых голкипера? Особенно странно, что «Лада», активно работая на североамериканском рынке, не стала искать по ту сторону океана первого номера, понадеявшись на Трушкова, Бочарова и Третьяка.

Валить всё на бедных вратарей нет смысла, так как оборона им редко помогает, но их неуверенность передаётся команде.

Можно ли решить эту проблему? На российском рынке «Лада» точно никого не найдёт – условные Бобков, Шикин и Коновалов не лучше имеющихся голкиперов. А вот по примеру «Барыса» найти своего Шила на Восточном побережье можно попробовать. Но риск будет серьёзнейший.

Спецбригады

Непонятно, на что может надеяться команда с одновременно худшим большинством и худшим меньшинством в КХЛ. Причём с запасом.

В меньшинстве тольяттинцы нейтрализуют лишь 58,1% попыток соперников, то есть пропускают в среднем больше двух шайб за пять попыток. Такое даже ужасом сложно назвать.

В численном превосходстве дела не лучше – «Лада» до сих пор остаётся единственной командой лиги, которая не реализовала большинство. На то у подопечных Миронова/Десяткова было аж 33 попытки.

Уильям Дюфур Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

Объединяет игру спецбригад несколько факторов: полная несогласованность в действиях и необъяснимая пассивность.

Не добавляет настроения и неуверенность причастных в завтрашнем дне. Новое руководство (и спонсор) команды не прочь рубить с плеча после каждой неудачи, что тоже негативно сказывается на игроках и тренерах.

Есть ли выход у «Лады»? Где-то в потёмках – наверняка. Однако сейчас разглядеть его невозможно – команда беспросветно валится, а скорость падения только возрастает.

В КХЛ были примеры, когда команда, провалив старт, затем попадала (или хотя бы боролась за выход) в плей-офф. Совсем недавно такой трюк удавался «Нефтехимику» Олега Леонтьева, семь лет назад «Сибирь» после 12 поражений подряд на старте боролась за плей-офф почти до последнего мгновения. Однако по ощущениям дела у «Лады» хуже, чем у тех «Нефтехимика» и «Сибири».

После четвёртого и пятого матчей в Тольятти начались первые отчисления и увольнения – команду покинули Рыков, Хохлачёв и тренеры Зубов и Миронов. Сейчас на такой же дистанции проиграны все встречи. Ждать очередных репрессий? Кажется, да.