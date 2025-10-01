«Верю, однажды мы возьмём Кубок Стэнли». Что сказали в «Миннесоте» о контракте Капризова

Это всё-таки случилось – Кирилл Капризов продлил контракт с «Миннесотой». Новое соглашение россиянина с «Уайлд» получилось рекордным не только для клуба, но и для всей НХЛ. Кэпхит $ 17 млн и общая сумма $ 136 млн – наиболее крупные показатели в истории лиги.

После заключения сделки Кирилл и генеральный менеджер «дикарей» дали большую пресс-конференцию, на которой поздравили себя, друг друга и поговорили о деталях нового договора.

Билл Герин: Мы очень рады. Это был долгий процесс, но тут нет ничего необычного. Вы знаете, такие вещи требуют времени, хорошие вещи приходят к тем, кто ждёт. Сегодня действительно великий день для Кирилла, его семьи, «Миннесоты Уайлд», всего хоккейного штата и всех наших болельщиков. Так что мы очень рады.

Кирилл Капризов: Хочу поблагодарить организацию, Билла Герина и всю команду. Сегодня немного нервничал, но так рад остаться здесь ещё на девять лет. И, как уже говорил, это место стало моим вторым домом, счастлив играть и наслаждаться временем, проведённым здесь. Я и моя семья счастливы в Миннесоте, просто не могу дождаться начала сезона.

Герин (журналистам): Вы наконец-то можете перестать задавать самый очевидный вопрос в мире. Работали невероятно усердно последние несколько лет, чтобы добраться туда, где находимся сегодня. И знаете, Кирилл сыграл большую роль в росте и построении этой команды. Если бы всё пошло по-другому, это было бы ужасно. Так что испытываем облегчение. Знаю, что все его одноклубники в восторге. Кирилл – очень популярный парень в команде. Все знают, что он значит для неё. Здорово наконец-то оставить это позади и просто играть в хоккей. Мы просто счастливы.

Кэпхит Кирилла – почти половина от лимита предыдущих лет: 45-летний экс-голкипер НХЛ сравнил зарплату Капризова с прежним командным потолком зарплат

Это важное решение для Кирилла. Мы говорим об оставшейся части его карьеры. Думаю, большинство людей просто смотрит на деньги и говорят: «О, это было лёгкое решение». Однако это не так. Это непростое решение, потому что, знаете ли, неважно, сколько денег вы зарабатываете, где живёте или что-то ещё – если хоккейная команда плоха, вы не будете счастливы. Мне нравится в нём, что он так сосредоточен на хоккее. Кирилл просто хотел убедиться, что делает правильно для себя и своего счастья.

– Кирилл, чувствуете ли вы давление от такого контракта?

Капризов: Нет, сейчас нет. Но всегда чувствуешь немного давления, когда проводишь несколько плохих матчей. Мне нравится находиться под давлением. Это заставляет двигаться вперёд, играть усерднее и помогать команде. Да, я счастлив. Есть облегчение. Все говорили об этом, в том числе ребята в раздевалке. Это можно было почувствовать. Но сейчас всё позади, можно не думать об этом.

– Что помогло принять решение?

Капризов: Я уже не так молод. Возможно, это мой последний контракт, мне будет 37…

Герин: Ну, может, ещё один. Не на восемь лет, правда (смеётся).

Капризов: Да (смеётся). Я пообщался с семьёй и близкими. Почувствовал, что это будет верным решением.

– Как отпразднуете?

Капризов: Сыграю в сегодняшнем матче! Не будет ничего такого.

Герин: Мы очень по-разному относимся к празднованиям (смеётся).

– Как отреагировала семья?

Капризов: Я пообщался с ними 10 минут с утра, потом пришлось идти на тренировку, а после неё они уже спали – разница во времени. Но я много общался с ними до этого. Они просто рады. Родители просто хотят быть счастливы за своего сына. Если я счастлив – они счастливы. Моя семья тоже меня любит.

– Как собираетесь строить команду дальше?

Герин: В этом и замысел. Работа не останавливается здесь. Мы разговаривали об этом. Мы хотим побеждать. Нужно добавлять в чём-то, что может к этому привести, делать необходимые вещи. Раньше мы не могли это делать из-за нашей ситуации с потолком, однако теперь это в прошлом. Теперь у нас больше гибкости в этом вопросе. Мы можем использовать больше инструментов для этого.

Мы здесь потому, что хотим побеждать. Кирилл делает своё дело, а я – своё, потому что мы хотим бороться за чемпионство. Мы выросли за пять-шесть лет. Но мы хотим сделать ещё пару шагов.

– Может ли наличие Кирилла помочь привлекать других игроков?

Герин: Это действительно важно. Великие игроки хотят играть с великими игроками. Когда в команде есть такой хоккеист, как Кирилл, это привлекает других. Потому что появляется возможность сыграть с кем-то особенным. Когда он решает остаться здесь, мы рады это принять. Было бы совсем по-другому, если бы он хотел уйти.

Кирилл Капризов Фото: Abbie Parr/AP/ТАСС

– Было ли что-то, что заставило вас усомниться в уровне Кирилла за эти годы?

Герин: Нет. Он был невероятен с первого матча, когда забросил шайбу «Лос-Анджелесу». И мы такие: «Окей, этот парень что-то может». А он становился всё лучше. В прошлом году до травмы он открыл нам глаза на то, как хорош действительно может быть. Он поднял себя в отдельную категорию. Ему не повезло с травмой. В плей-офф он сыграл отлично. Это самое важное время.

– Если бы вы знали во время приезда в США, что подпишете такой контракт, что бы вы подумали?

Капризов: Не знаю. Я не пытаюсь думать на годы вперёд, живу сегодняшним днём и стараюсь делать правильные вещи. Но это здорово. Иногда смотришь на парней вроде Кросби и Овечкина – они остаются на всю карьеру в одной команде. Это прикольно. «Миннесота» всегда помогала мне, в том числе за пределами льда. Я просто счастлив продолжать делать то, что мы делаем. Верю, что однажды мы возьмём это [Кубок Стэнли].

– Что вам даёт уверенность в этом?

Капризов: Мне кажется, мы неплохо провели предыдущий плей-офф, хоть и вылетели в первом раунде. это всегда непросто, но мы играли лучше, чем в предыдущие годы. Мы много об этом разговаривали. Посмотрим, что будет дальше.

– Насколько эта уверенность оказала влияние на подписание контракта?

Капризов: У нас был отличный разговор с Биллом. Мы всегда говорим о том, что хотим побеждать. Мы оба хотим этого, все игроки в команде хотят. Верю, что мы способны на это.

– Билл, будете ли вы просить от Кирилла больше брать на себя лидерскую роль в раздевалке?

Герин: Он лидер независимо от обстоятельств. Но, думаю, Маркус Фолиньо говорит за всех. Сперджен по-своему ведёт команду, Маркус – по-своему, Кирилл – по-своему. Для меня он как Сидни Кросби – как он тренируется, как сражается в играх. Это движущая сила, которая помогает команде. Ему не нужно ничего говорить, его лидерство проявляется на льду и в зале. Это заразно. Некоторые молодые игроки видят, как суперзвезда ведёт себя, и перенимают полезные привычки. Для меня это настоящее лидерство, и Кирилл проявляет это каждый день.

– Чувствуете, что это самая важная сделка для «Миннесоты»?

Герин: Да. Послушайте, все наши игроки важны. Все контракты важны. Хоккей — это командный вид спорта. Каждую ночь на льду сражаются 20 наших ребят. Нельзя играть всю игру одному, поэтому они нужны друг другу, и каждый из них важен. Эта сделка важна, потому что Кирилл — ключевой игрок нашей команды, и сохранить его было крайне важно. Она значит для нас гораздо больше, чем, возможно, некоторые другие сделки, однако это не значит, что они не важны. Но да, эта сделка была важной. Это самая важная сделка в истории нашей команды, это точно.

– После травмы Александра Баркова не подумали, что стоит быстрее подписать контракт, чтобы возможная травма не повлияла на него?

Капризов: Нет, не думаю о таком. Это плохо для Саши. Надеюсь, он скоро вернётся.

– От кого из семьи получали главные советы?

Капризов: Моя семья не говорит мне, что нужно делать. Я могу спросить кое-что. Но они просто хотят видеть меня счастливым, смотреть, как я играю в хоккей, как моя команда побеждает. Мой отец мог такое сказать, когда мне было 10 или 14 лет. Однако сейчас мне 28, и я могу делать то, что захочу. Семья хочет счастья для меня. Они сказали наслаждаться своим временем здесь.

– Билл, как отметите контракт?

Герин: Не так, как Кирилл (смеётся). Может, выпью пару бокалов мартини.