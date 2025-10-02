Мы знаем, что вы делали этим летом. Тотальное превью НХЛ: Центральный дивизион

Продолжаем наш разогрев к сезону. Вчера мы поговорили о Тихоокеанском дивизионе, сегодня речь пойдёт о его более сильном западном коллеге.

«Виннипег»

Пришли: н. Тэйвз (возобновил карьеру), н. Пирсон («Вегас»), н. Нюквист («Миннесота»), н. Кёпке («Бостон»), н. Ди Джузеппе («Ванкувер»), н. Дьюр («Сан-Хосе»)

Ушли: н. Элерс («Каролина»), н. Эпплтон («Детройт»). н. Танев («Юта»), н. Купари («Лугано», Швейцария)

По некоторым продвинутым метрикам «Виннипег» называется командой, которая больше всех потеряла в этом межсезонье. Конечно, сложно заместить игрока уровня Николая Элерса. «Джетс» сделали очень многое для того, чтобы избавиться от имиджа команды, в которой не хотят играть звёзды. Продления контрактов Коннора Хеллебайка и Марка Шайфли сыграли в этом большую роль, и даже датчанин до последнего якобы был готов оставаться в Канаде, но не остался.

Позиция второго центра (кажется, в обзоре межсезонья про это мы скажем ещё раз 10) прямо сейчас является проблемной для абсолютного большинства клубов НХЛ. Бо́льшую часть истории клуба её занимал Брайан Литтл — противоречивый даже для болельщиков «Джетс» игрок, которого как-то открыто критиковали финские журналисты: мол, с кем это играет наш прекрасный Патрик Лайне. Эксперимент с Пьер-Люком Дюбуа был неплохим, но уж очень коротким.

Джонатан Тэйвз Фото: JOHN WOODS/AP/ТАСС

«Виннипегу» пришлось рисковать и поставить на не игравшего два года Джонатана Тэйвза, который проходил мучительное аюрведическое лечение, чтобы вернуться в лигу. Об этой истории вы можете прочитать в отдельном тексте ниже. «Его атакующие инстинкты становятся лучше. В этом сезоне из-за Олимпиады будет меньше тренировок, больше дней для восстановления, и я надеюсь, что Джонатан станет подходить свежим к каждой игре», — говорит главный тренер Скотт Арниел. Пока Тэйвз тренируется в звене с Коулом Перфетти и новичком команды Густавом Нюквистом.

Возможно, это второе звено смущает, но зато проецируемая третья тройка Нидеррайтер — Наместников — Иафалло частично компенсирует эту ситуацию. У «Виннипега» всё в порядке с глубиной, а на подходе – несколько интересных молодых форвардов, в числе которых есть и россиянин Никита Чибриков. Несмотря на все разговоры о грядущем спаде «Джетс», они стабильно прибавляют последние четыре сезона.

Однако слишком многое зависит от Коннора Хеллебайка: разница в уровне его игры в плей-офф и регулярке была слишком значительной. Если высокий американец весной снова отправится во вратарский астрал, то тут не помогут никакие усиления.

Оценка работы: 4/5

«Даллас»

Пришли: г. т. Галуцен («Эдмонтон», ассистент), з. Колячонок («Питтсбург»), н. Факса («Сент-Луис»), н. Бастиан («Нью-Джерси»)

Ушли: г. т. Дебур, з. Б. Смит, з. Сеси («Лос-Анджелес»), з. Дамба («Питтсбург»), н. Дадонов («Нью-Джерси»), н. Гранлунд («Анахайм»), н. Марчмент («Сиэтл»), н. Блюмель («Бостон»)

Список ушедших получился куда длиннее, чем список пришедших, но пугать это не должно. Часть этих игроков приходила только под дедлайн, и сохранить их возможности фактически не было (Гранлунд, Сеси), чей-то контракт пришлось скидывать из-за резкого ухудшения уровня игры (Дамба). Реальными потерями стали уход Мэйсона Марчмента и Евгения Дадонова. Что делать, потолок не резиновый, а новый контракт Микко Рантанена заставляет сильно ужиматься.

Задача у Джима Нилла всё равно была довольно сложная, и в её успешном решении сильно помог Мэтт Дюшейн. Легко было представить, что лучший бомбардир команды в прошлом сезоне (82 очка) уйдёт зарабатывать деньги в условный «Чикаго» и «Сан-Хосе», получая миллионов восемь — однако Мэтт сделал команде существенную скидку и взял лишь $ 4,5 млн. Судя по всему, кубковый вопрос для считающегося некубковым Дюшейна — ключевой.

Глен Галуцен и Джим Нилл Фото: Stephen Hawkins/AP/ТАСС

В это межсезонье было много слухов вокруг обмена Джейсона Робертсона, у которого идет последний год по контракту — однако трудное решение, судя по всему, отложено на следующее межсезонье. Пока «звёзды» ставят на тот же костяк, а успешный драфт помог безболезненно перейти от эпохи Бенна и Сегина к новым молодым лидерам. Показательно, кстати, что до травмы Бенна звено Бенн — Дюшейн — Сегин проецировалось лишь третьим в команде: это очень многое говорит о глубине состава «звёзд».

После третьего подряд поражения в финале конференции был уволен Питер Дебур, и это выглядело правильным решением. Состав у Дебура был великолепным, однако на решающей стадии его команда каждый раз играла всё хуже. Сверхранняя замена Джейка Эттингера в пятом матче серии с «Эдмонтоном» ещё и породила справедливые разговоры о неурядицах в раздевалке. Теперь в команду спустя 10 лет вернулся Глен Галуцен: в свой первый срок в «Далласе» он был неопытным тренером, а теперь за его спиной отличный опыт в «Эдмонтоне», пусть и в роли помощника. Глен уже обещает сделать команду жёстче – в стиле чемпионской «Флориды».

В целом Джим Нилл показал, почему и коллеги, и медиа считают его лучшим менеджером лиги. Из межсезонья, которое грозило «звёздам» многими опасностями, они вышли с минимальными потерями, их состав выглядит одним из самых сбалансированных в лиге.

Оценка работы: 5/5

«Колорадо»

Пришли: з. Бёрнс («Каролина»), н. Бардаков (СКА, КХЛ), н. Гущин («Сан-Хосе»), н. Олофссон («Вегас»)

Ушли: з. Э. Джонсон, з. Линдгрен («Сиэтл»), н. Веси («Серветт», Швейцария), н. Койл, н. Вуд (оба — «Коламбус»), н. Друэн («Айлендерс»), н. Иннала («Фрёлунда», Швеция)

Главный барьер на пути «Колорадо» устранён: Питер Дебур, который выбивал этот костяк «лавин» во главе трёх разных команд, в лиге (пока?) не работает. Как-то так получалось, что каждый раз этот тренер находил ключи к тактике Джареда Беднара, но на поздних стадиях вылетал сам. Кроме шуток — этот фактор стабильно бил по «Колорадо» почти каждый год.

Самое важное пополнение команда получила изнутри. Сложно было поверить в то, что после трёх сезонов без хоккея Габриэль Ландеског вернётся в НХЛ. Однако он это сделал и даже в плей-офф после такой паузы набрал четыре очка в пяти матчах. Вообще, возвращение Ланди — это в первую очередь не про очки. Шведский капитан заполнит некий лидерский вакуум, который как будто образовался в его отсутствие, а также снова привнесёт в состав ту жёсткость, которая помогла «лавинам» стать чемпионами три года назад.

После развала звена Бураковски — Кадри — Ничушкин «лавины» сделали три попытки заполнить роль второго центра, и неудачными оказались все три. Джей Ти Комфер повышение из третьего звена не потянул, Райан Джохансен не возродил свою карьеру в Денвере и теперь вообще не играет в хоккей, а Кейси Миттельштадт не нашёл игровой «химии» с партнёрами и уехал в «Бостон». Теперь вторым центром будет Брок Нельсон, которого приобрели у «Айлендерс» ещё на дедлайне и выписали очень хороший контракт для хоккеиста, который никогда не играл хотя бы в финале конференции ($ 7 млн).

Захар Бардаков Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

Правда, как и год назад, перед «Колорадо» зреет Проблема с большой буквы. На бумаге приобретение Мартина Нечаса вместо Микко Рантанена не было таким уж слабым разменом, но оказалось, что игровой стиль чеха не всегда подходит Натану Маккиннону. Кроме того, контракт Мартина истекает, и его сторона якобы просит немало. Впрочем, у «лавин» есть бо́льшая часть регулярки для того, чтобы эту проблему решить.

Ну а мы наверняка немало ждём от Захара Бардакова. Захар в прошлом году был одним из немногих светлых пятен в беспросветном хаосе СКА и логично уехал за океан. Стиль Бардакова прекрасно ложится как в современную НХЛ, так и конкретно в хоккей Беднара. На бумаге у Захара есть всё, чтобы подняться и в третье звено.

Оценка работы: 4-/5

«Миннесота»

Пришли: н. Тарасенко («Детройт»), н. Юров («Металлург», КХЛ), н. Штурм («Флорида»)

Ушли: в. Флёри (завершил карьеру), з. Меррилл, з. Чисхольм («Вашингтон»), н. Ф. Годро («Сиэтл»), н. Бразо («Питтсбург»)

Ещё вчера тональность этого пункта могла быть совершенно другой. Однако «Миннесота» справилась с главной задачей в своей истории и удержала Кирилла Капризова. Если вы считаете, что $ 18 млн в год — это слишком много, то можно напомнить, что Кирилл — это уже сейчас лучший игрок в истории команды, который в этом году должен выйти на второе место в истории «Миннесоты» по набранным очкам.

В прошлом году, например, «Миннесота» провела по 41 матчу с Капризовым и без него — хорошая выборка для сравнения. С Кириллом команда набрала 52 очка, без него — 45. Казалось бы, разница несущественная, однако разница в 14 очков за целый сезон отделяет команду с третьего места дивизиона от команды, которая вообще не попадает в плей-офф. Даже прогресс Мэтта Болди пока не делает атаку команды менее «кириллозависимой».

Говорят, что Капризов мог сделать команде скидку. Однако ролевые игроки «Миннесоты» скидок особо не делают: у Маркуса Фолиньо – $ 4 млн (лишь раз в карьере пробивал 30 очков), чистый домосед Джейкоб Миддлтон спокойно взял $ 4,35 млн. Яков Тренин в «Нэшвилле» получал $ 1,7 млн, а в «Миннесоте» после сезона с 17 очками его зарплата удвоилась до $ 3,5 млн (ладно, это переплата неограниченно свободному агенту, но всё же).

Сыграют ли Капризов и Тарасенко в одном звене? Фото: Carlos Gonzalez/AP/ТАСС

В остальном «Миннесота» действовала привычно скромно. Клуб принял на себя 100% контракта Владимира Тарасенко, который в «Детройте» провёл худший сезон в карьере, не потребовав от мичиганского клуба активов в комплекте. Кроме того, клуб вернул в состав габаритного ролевика с двумя Кубками Стэнли Нико Штурма. Таких генменеджер Билл Герин очень любит, иногда даже с перехлёстом.

Работа «дикарей» на рынке НСА давно вызывает только пессимизм, но это во многом компенсирует удачный драфт. Конечно, мы все ждём прогресса от Данилы Юрова, который пока занимается на позиции третьего центра. В топ-6 уже наигрывается 21-летний Лиам Эгрен, в защите ставка делается на молодых Зива Буйума и Давида Иржичека, выменянного у «Коламбуса».

Возвращаясь к началу: вы можете говорить, что Капризов за $ 18 млн — это дорого, но «Миннесота» не в таком положении, чтобы выбирать. Пример «Лос-Анджелеса» показал, что деньги, которые не потрачены на суперзвезду, скорее будут потрачены на пачку игроков нижних звеньев. Главная цель декады была выполнена, и на это другие шаги межсезонья уже не влияют.

Оценка работы: 5-/5

«Нэшвилл»

Пришли: з. Хаг («Вегас»), з. Пербикс («Тампа-Бэй»), н. Хаула («Нью-Джерси»)

Ушли: з. Дель Гаизо («Монреаль»), н. Лозон, н. Сиссонс (оба — «Вегас»), н. Врана («Линчёпинг», Швеция), н. Беллоуз («Брюнес», Швеция)

Пару лет назад, когда Барри Тротц начинал менеджерскую работу в «Нэшвилле», его шаги выглядели смелыми и неортодоксальными на фоне того, что делают другие менеджеры. Однако прошлый сезон с его хаотичными метаниями сильно испортил реноме Тротца-менеджера. Чего стоила только потеря на драфте отказов Данте Фаббро, которому «Коламбус» вскоре выписал вполне заслуженный контракт на $ 4 млн.

У «Нэшвилла» было немало молодых игроков, которые не были звёздами, но у каждого развитие застопорилось, и они сменили клуб (Гласс, Томазино, Пярссинен, тот же Фаббро). Однако «Предаторз» совсем не спешат омолаживаться. Если пару лет назад казалось, что это всё-таки перестройка с помощью опытных игроков, то теперь это больше похоже на попытку успеть что-то выиграть для Романа Йози и Филипа Форсберга с крайне ограниченным омоложением состава. В прошлом году тактика совсем не сработала, хотя выглядела смело.

Ник Хаг Фото: Derek Leung/Getty Images

Вот и сейчас «Нэшвилл» принял на себя контракт 34-летнего Эрика Хаулы, который год назад был одним из худших игроков «Дэвилз», да ещё и расплатился драфт-пиком. Средний возраст атаки команды после этого шага приблизился к отметке в 30 лет. Очень много критики вызвало решение выдать Нику Хагу, игравшему в третьей паре «Вегаса», контракт сразу на $ 5,5 млн в год — но Нику в «рыцарях» было сложно выйти из-за спин ещё более дорогих лидеров.

В лучшем случае этот «Нэшвилл» выглядит претендентом на уайлд-кард. А что в худшем? Уже ходят слухи, что место под Эндрю Брюнеттом уже тёплое и может совсем загореться в случае неудачного старта сезона, опытные тренеры на рынке есть. Траектория будущих шагов «Предаторз» сейчас выглядит одной большой загадкой.

Оценка работы: 3/5

«Сент-Луис»

Пришли: з. Майлу («Монреаль»), н. Зутер («Ванкувер»), н. Бьюгстад («Юта»)

Ушли: з. Крюг (завершил карьеру), з. Сутер, з. Ледди («Сан-Хосе»), н. Болдюк («Монреаль»), н. Факса («Даллас»)

«Сент-Луис» работает очень спокойно и по чётко намеченному плану. Там уже даже наметилась вертикаль преемственности: скоро Даг Армстронг освободится от большей части повседневных обязанностей генменеджера и пересядет в кресло президента по хоккейным операциям. Армстронга сменит живая легенда «Блюз» Александер Стин.

Перестройке «Блюз» в прошлом году очень помогли два смелых шага: оффершиты молодым лидерам «Эдмонтона» и назначение Джима Монтгомери сразу же после его увольнения из «Бостона». После такой важной подготовительной работы можно было постепенно решить другие проблемы. Первой из них было усиление линии центров, однако центры второго звена на деревьях в НХЛ не растут. Пока эту позицию снова занял Брэйден Шенн.

Зато на рынке были подписаны сильно прибавивший в хоккее Рика Токкета Пиус Зутер и очень габаритный Ник Бьюгстад. Это выглядит небольшим улучшением прошлогоднего положения в центральной оси. Зутер в «Кэнакс» в какие-то моменты вообще выходил вторым центром и справлялся с этой ролью нормально — понятно, что в долгосрочном плане вряд ли бы это сработало, но найти кандидата в третье звено лучше было бы сложно.

Пиус Зутер Фото: Rio Giancarlo/AP/ТАСС

Многих удивил обмен Зак Болдюк — Логан Майлу. Однако у «Блюз» хорошо прогрессировали другие молодые вингеры, а защита была довольно возрастная. Этот обмен решил обе проблемы, а вместо Болдюка «Блюз» уже наигрывают в первом звене героя NCAA Джимми Снаггеруда. Конечно, Зак уже зарекомендовал себя круче Логана, однако трансферная цена на вингеров сильно ниже цены защитников, а особенно праворуких защитников.

Понятно, что результат у «Блюз» не будет быстрым, но такая работа требует куда более тщательного подхода, чем резкая перестройка со сливом всего, чего только можно слить. Правда, конкуренция в дивизионе тоже очень жёсткая.

Оценка работы: 4/5

«Чикаго»

Пришли: г. т. Блэшилл («Тампа-Бэй», ассистент), н. Лафферти («Баффало»), н. Бураковски («Сиэтл»)

Ушли: г т. Сёренсен (оставлен ассистентом), з. Мартинес (завершил карьеру), з. Броди, н. Марун (завершил карьеру), н. Велено («Монреаль»), н. Курашёв («Сан-Хосе»)

Два года подряд «Чикаго» пытался окружить Коннора Бедарда опытными хоккеистами, и оба раза эта попытка потерпела неудачу. В первый раз Тейлор Холл сломался спустя десяток матчей, а Кори Перри ушёл на фоне анекдотических слухов про интрижку с миссис Бедард. Прошлогодний десант в большинстве своём не потянул в чисто хоккейном плане, а на фоне неудач команды операторы не раз ловили нервозность Бедарда. Кажется, теперь менеджеры решили совсем доконать Коннора.

В главке, посвящённой «Сан-Хосе», мы уже писали, что клубам с пустой платёжкой в это межсезонье усиливаться было весьма сложно, однако «акулы» выкрутились. «Чикаго» отработал, мягко говоря, очень скромно: приобрели у «Сиэтла» измученного травмами Андре Бураковски, а также вернули в команду чистого ролевика Сэма Лафферти. Больше «Чикаго» ничего летом не сделал. Генменеджер Кайл Дэвидсон объяснил это тем, что они хотят дать больше времени молодым игрокам, чтобы они развивались. Логично, однако есть два «но».

Бедард большой помощи летом не получил Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Во-первых, состав команды сейчас скроен очень странно. Девяти хоккеистам «ястребов» за 30 лет, такое же количество игроков в возрасте 23 лет или младше. Средней прослойки, которая обычно и становится хребтом успешных команд, просто нет. Возможно, она была бы, но «Чикаго» так яростно ухудшал свой состав ради гонки за Бедардом, что выгнал почти всех качественных игроков. Теперь Бедард есть, а играть ему особо и не с кем.

Во-вторых, новым главным тренером команды стал Джефф Блэшилл, у которого в «Детройте» почти нет истории успешной доводки молодых игроков: в Мичигане традиционно передерживают молодых в фарме. Ну и ещё показательная история: Блэшилл отвечал в «Тампе» за оборону, и после его назначения качество командой игры в защите рухнуло. Михаил Сергачёв рассказывал в подкасте, что новый тренер просто решил, что в защите нужно играть в стиле «Вегаса», но резкая смена тактики ни к чему не привела. То, что «Детройт» при Блэшилле играл в унылейшем несмотрибельном стиле, можно даже не упоминать.

У «Чикаго» в целом есть поводы для оптимизма, связанные с конкретными игроками — однако главный повод для оптимизма в этом году будет связан только с позицией на драфте.

Оценка работы: 3-/5

«Юта»

Пришли: в. Ванечек, з. Шмидт (оба — «Флорида»), з. Перунович («Айлендерс»), з. Симашев, н. Бут (оба — «Локомотив», КХЛ), н. Петерка («Баффало»), н. Танев («Виннипег»)

Ушли: з. Кесселринг, н. Доун (оба — «Баффало»), н. Бьюгстад («Сент-Луис»), н. Маччелли («Торонто»), з. Бортуццо

Всё-таки смена дислокации — лучшая вещь, которая случилась с «Аризоной» за последние 25 лет. Вместо кавалькады непонятных и порой эксцентричных владельцев команда получила грамотное и амбициозное руководство, которое не хочет вечно сидеть где-то на задворках. Настало время пускать в ход те активы, которые были накоплены за годы мучительной перестройки.

Первые два звена «мамонтов» провисали, и брешь закрывает Джей Джей Петерка, который после успехов в сборной Германии раскрылся и в клубе НХЛ — причём сделал это в «Баффало», где в последние годы даже с развитием молодёжи стало тяжеловато. Важно, что «клинки» получили активы, которые были нужны им в моменте, однако при этом «Юта» могла себе позволить спокойно с ними расстаться. Даже потерю прогрессировавшего в последние годы Кесселринга компенсируют подписание опытнейшего Нэйта Шмидта и приезд Дмитрия Симашева — пусть пока он скорее будет играть в АХЛ.

Джей Джей Петерка Фото: Lukasz Sobala/Zuma/ТАСС

В остальном у «Юты» есть всё, чтобы наконец-то залетать в плей-офф. Есть молодые, но уже обтесавшиеся в НХЛ лидеры в лице Дилана Гюнтера и Логана Кули, есть одна из самых недооценённых звёзд лиги Клейтон Келлер. Их дополняют боевитые парни из нижних звеньев, универсальная и разноплановая защита. Вопрос есть разве что к вратарскому усилению: сложно сказать, что уровень игры Витека Ванечека в последние годы соответствовал хотя бы уровню бэкапа. Однако в остальном провисаний почти нет.

Кстати, как и в «Нэшвилле», здесь тоже велика вероятность тренерской отставки в случае слабого старта сезона. Четыре сезона, которые дали Андре Туриньи в команде — небывалое для современной лиги доверие. Теперь состав другой, ожидания тоже будут другими, и им надо будет соответствовать с первых же матчей.

Оценка работы: 5-/5