Кузнецов — официально в «Металлурге»! Там Евгений будет получать на уровне игроков из ВХЛ

Ещё несколько дней назад «Чемпионат» первым из российских спортивных СМИ сообщил, что обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». С тех пор представитель хоккеиста Шуми Бабаев успел выдать огромное количество цитат относительно продолжения им поисков вариантов в НХЛ для своего клиента, но сегодня всё тайное стало явным. 1 октября магнитогорский клуб объявил о заключении контракта с Кузнецовым до конца сезона-2025/2026.

«Евгений – игрок высочайшего класса, такие хоккеисты являются штучным экземпляром на рынке свободных агентов. Все мы знаем его сильные стороны: техника, катание, умение не только решить эпизод самому, но и создать момент для партнёров. Игрок такого калибра добавит вариативности нашей атаке. К тому же он выступает на позиции центрального нападающего, а в нынешних реалиях это амплуа – самое дефицитное. Упустить возможность усилить состав таким хоккеистом мы просто не могли.

Да, прошлый сезон у Евгения получился скомканным, но мы уже не раз общались и видим в нём запредельный настрой и желание доказать всем и себе самому, что он – игрок большого уровня и больших задач. Уверен, Андрей Владимирович знает, как грамотно вписать нападающего в состав, а также раскрыть и приумножить его талант. Сейчас тренеры будут смотреть на его функциональное состояние, а уже после определят дату дебюта за «Металлург». От себя же могу пожелать Евгению показать всем, на что он способен», – прокомментировал сделку спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

Евгений Кузнецов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

По нашей информации, базовая зарплата 33-летнего форварда в Магнитогорске составит всего 10 млн рублей. Фактически российский форвард будет получать на уровне тех игроков, которые только начинают делать первые шаги в КХЛ. Обычно такие суммы прописываются в контрактах тех хоккеистов, которые только-только выбрались из ВХЛ. Например, именно такая сумма фигурирует в контракте Романа Канцерова, который сейчас является одним из главных лидеров «Металлурга», однако на момент заключения этого соглашения в декабре 2023 года в его активе не было и 10 очков за карьеру в КХЛ.

По условиям своего соглашения основную сумму Кузнецов сможет заработать в виде бонусной части. «Матч ТВ» сообщил, что в контракте Евгения прописан бонус в 100 млн рублей за попадание в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата. Однако тут есть нюанс. С момента начала сезона прошёл уже месяц, за который лидеры бомбардирского зачёта смогли создать довольно серьёзный задел. Есть серьёзные сомнения, что текущее состояние позволит Жене ликвидировать это отставание.

Евгений Кузнецов Фото: РИА Новости

Зачем такой контракт нужен Кузнецову? Тут всё просто. И я бы не стал увязывать это соглашение с попыткой внаглую обойти потолок зарплат. Всё дело в том, что первый сезон в КХЛ после возвращения хоккеиста в Россию оставил от игры Кузнецова крайне неоднозначное впечатление. Порой Евгений действительно создавал на льду ту самую магию, которой все любители хоккея восхищались в те времена, когда Кузя зажигал за «Кэпиталз» и различные национальные команды России. В конечном счёте в регулярке он выбил 37 (12+25) очков в 39 матчах, что было близко к гроссмейстерскому графику: очко за игру.

Вот только постоянные травмы не позволили хоккеисту провести ровный сезон, а в провальном для СКА плей-офф Евгений и вовсе ничем не помог своей команде, практически растворившись в серии первого раунда с московским «Динамо». В шести встречах он набрал всего 3 (1+2) очка. Ключевой проблемой стала неспособность Кузнецова определить результат. Он даже близко не был тем препятствием для обороны московского «Динамо», какой впоследствии предстал тот же Максим Шабанов в серии третьего раунда.

Евгений Кузнецов Фото: РИА Новости

Можно было констатировать, что в прошлом сезоне мы так и не увидели того Кузнецова, которого знали раньше. Поэтому всерьёз рассуждать о потенциальном возвращении хоккеиста в НХЛ в межсезонье было крайне странно. К Евгению не было огромного интереса на рынке свободных агентов в России. Откуда ж ему взяться в Северной Америке? Как результат – за неделю до старта регулярного чемпионата НХЛ ни один из североамериканских клубов так и не сделал игроку конкретного предложения, поэтому вариант с «Металлургом» подвернулся для него как нельзя вовремя.

Зачем это «Металлургу»? Уральский клуб сейчас располагается на первом месте в Восточной конференции, одержав семь побед в 10 встречах. С одной стороны, у команды Андрея Разина вроде бы всё неплохо. С другой – именно центральная ось магнитогорского коллектива не внушает большого доверия. Вот так линейка центров команды выглядела в последнем матче: Канцеров – Козлов – Барак – Джонсон. При этом тот же Барак не пользуется большим кредитом доверия со стороны главного тренера и уже успел провести несколько встреч на трибунах, а Козлов всё-таки не является центром второго звена для топ-клуба. Руслан Исхаков также пока не может реализовать свой потенциал в команде Разина.

Объявление уральского клуба о трансфере Официально Евгений Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» на один год

Поэтому «Металлург», в принципе, ничем не рискует в сложившейся ситуации. Если Кузнецов сможет снова творить магию на льду, это будет означать, что Евгений Бирюков за 10 млн рублей совершил топ-трансфер. Если же Кузнецов провалится, клуб на этой неудаче не потеряет денег. В свою очередь, нам будет безумно интересно посмотреть за тем, как 33-летний форвард сумеет сработаться с известным своим нравом Разиным. Российский тренер не привык миндальничать с авторитетными хоккеистами, поэтому Кузнецову придётся принять правила игры в «Металлурге», чтобы проявить себя в уральском клубе. А это необходимо ему, возможно, даже больше, чем самой команде.