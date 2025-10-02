«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Сибирь», «Локомотив» забросил пять шайб в Астане.

Вратарская драка в Омске, третье поражение Ларионова от «Торпедо». Итоги дня в КХЛ

1 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Коротко подводим итоги матчей.

В составе «ястребов» шайбы забросили Игорь Мартынов, Константин Окулов, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Дмитрий Рашевский и Максим Лажуа. У «Адмирала» гол на свой счёт записал Кайл Олсон.

В середине третьего периода во встрече произошла драка между вратарями команд — Андреем Мишуровым и Адамом Гуской. По итогам эпизода каждый из голкиперов получил по пять минут штрафа, а место в воротах заняли Никита Серебряков и Дмитрий Шугаев.

У хозяев шайбы на свой счёт записали Джек Родевальд, Александр Хохлачёв (дубль), Артём Горшков и Никита Зоркин. В составе «Сибири» голы забили Владимир Ткачёв и Тимур Ахияров.

После данной победы «Салават Юлаев» прервал шестиматчевую серию поражений. Ранее уфимский клуб побеждал в гостях «Металлург» со счётом 3:2 ОТ.

На четвёртой минуте первого периода Андрей Сергеев открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Байрон Фрейз удвоил преимущество гостей. В начале третьего периода Георгий Иванов и Егор Сурин сделали счёт 4:0. На 16-й минуте периода Райли Уолш забил единственный гол хозяев в игре. В конце встречи Никита Кирьянов установил окончательный счёт.

На второй минуте первого периода Игнат Коротких с передач Матвея Заседы и Кэмерона Ли вывел «Амур» вперёд. На 18-й минуте периода Данил Романцев с передач Дмитрия Юдина и Степана Хрипунова восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода Егор Черников сделал счёт 2:1 в пользу хозяев. На 13-й минуте периода Степан Хрипунов забил третий гол хозяев в игре.

Перед началом матча под своды «УГМК-Арены» подняли стяг легендарного российского экс-форварда Павла Дацюка, воспитанника уральского хоккея.

На второй минуте игры Владислав Цицюра открыл счёт во встрече. На 14-й минуте первого периода Вадим Мороз восстановил равенство во встрече. На 39-й секунде третьего периода Данил Аймурзин вновь вывел гостей вперёд. В середине третьего периода Иван Подшивалов сделал счёт 3:1. На 14-й минуте периода Вадим Мороз сократил отставание «Динамо» до минимума. Спустя минуту Кирилл Танков забросил четвёртую шайбу гостей в матче. В конце встречи Александр Скоренов установил окончательный счёт в игре.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 15-й минуте второго периода Игорь Ларионов открыл счёт во встрече. Спустя три минуты Бреннан Менелл удвоил преимущество СКА. На шестой минуте третьего периода Егор Виноградов забросил первую шайбу гостей в игре. На 14-й минуте периода Василий Атанасов сделал счёт 2:2. В овертайме Бобби Нарделла принёс гостям победу.

Отметим, что СКА потерпел второе за три дня поражение от «Торпедо» и третье в сезоне – от нижегородской команды. Игорю Ларионову пока не удалось обыграть свой бывший клуб.

Матчи 2 октября

