Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 1 октября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Вратарская драка в Омске, третье поражение Ларионова от «Торпедо». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 1 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Сибирь», «Локомотив» забросил пять шайб в Астане.

1 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Коротко подводим итоги матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Мартынов (Фьоре) – 06:58 (5x5)     2:0 Окулов (Фьоре, Пономарёв) – 10:28 (5x5)     3:0 Ибрагимов (Галимов, Потуральски) – 11:22 (5x5)     4:0 Шарипзянов (Чистяков, Потуральски) – 12:46 (5x5)     4:1 Олсон (Завгородний, Шулак) – 19:41 (5x5)     5:1 Рашевский (Блажиевский, Котляревский) – 22:07 (5x5)     6:1 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 35:25 (5x4)    

В составе «ястребов» шайбы забросили Игорь Мартынов, Константин Окулов, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Дмитрий Рашевский и Максим Лажуа. У «Адмирала» гол на свой счёт записал Кайл Олсон.

В середине третьего периода во встрече произошла драка между вратарями команд — Андреем Мишуровым и Адамом Гуской. По итогам эпизода каждый из голкиперов получил по пять минут штрафа, а место в воротах заняли Никита Серебряков и Дмитрий Шугаев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Ткачёв (Сошников, Уилсон) – 13:24 (5x5)     1:1 Родевальд (Жаровский, Федотов) – 18:16 (5x4)     2:1 Хохлачёв (Корбит, Ефремов) – 25:33 (5x5)     3:1 Горшков (Комаров) – 33:07 (5x5)     4:1 Хохлачёв (Корбит, Цулыгин) – 35:08 (5x5)     5:1 Зоркин (Федотов, Горшков) – 36:17 (5x5)     5:2 Ахияров (Гоголев) – 58:57 (5x5)    

У хозяев шайбы на свой счёт записали Джек Родевальд, Александр Хохлачёв (дубль), Артём Горшков и Никита Зоркин. В составе «Сибири» голы забили Владимир Ткачёв и Тимур Ахияров.

После данной победы «Салават Юлаев» прервал шестиматчевую серию поражений. Ранее уфимский клуб побеждал в гостях «Металлург» со счётом 3:2 ОТ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Сергеев (Береглазов, Сурин) – 03:19 (5x5)     0:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 25:02 (5x5)     0:3 Иванов (А. Радулов, Сурин) – 43:30 (5x5)     0:4 Сурин (Сергеев, А. Радулов) – 44:06 (5x5)     1:4 Уолш (Галимов, Омирбеков) – 55:34 (5x5)     1:5 Кирьянов (Сергеев) – 57:21 (5x5)    

На четвёртой минуте первого периода Андрей Сергеев открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Байрон Фрейз удвоил преимущество гостей. В начале третьего периода Георгий Иванов и Егор Сурин сделали счёт 4:0. На 16-й минуте периода Райли Уолш забил единственный гол хозяев в игре. В конце встречи Никита Кирьянов установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Коротких (Заседа, Ли) – 01:21 (5x5)     1:1 Романцев (Юдин, Хрипунов) – 17:41 (5x5)     2:1 Черников (Малоросиянов, Горбунов) – 49:07 (5x5)     3:1 Хрипунов – 52:45 (5x5)    

На второй минуте первого периода Игнат Коротких с передач Матвея Заседы и Кэмерона Ли вывел «Амур» вперёд. На 18-й минуте периода Данил Романцев с передач Дмитрия Юдина и Степана Хрипунова восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода Егор Черников сделал счёт 2:1 в пользу хозяев. На 13-й минуте периода Степан Хрипунов забил третий гол хозяев в игре.

Перед началом матча под своды «УГМК-Арены» подняли стяг легендарного российского экс-форварда Павла Дацюка, воспитанника уральского хоккея.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Цицюра (Ильин, Грудинин) – 01:25 (5x5)     1:1 Мороз (Шипачёв, Липский) – 13:23 (5x5)     1:2 Аймурзин (Думбадзе, Абросимов) – 40:39 (5x5)     1:3 Подшивалов (Грудинин, Квочко) – 48:21 (5x5)     2:3 Мороз (Улле, Смит) – 53:01 (5x5)     2:4 Танков (Абросимов, Фомин) – 54:15 (5x5)     2:5 Скоренов – 58:53 (en)    

На второй минуте игры Владислав Цицюра открыл счёт во встрече. На 14-й минуте первого периода Вадим Мороз восстановил равенство во встрече. На 39-й секунде третьего периода Данил Аймурзин вновь вывел гостей вперёд. В середине третьего периода Иван Подшивалов сделал счёт 3:1. На 14-й минуте периода Вадим Мороз сократил отставание «Динамо» до минимума. Спустя минуту Кирилл Танков забросил четвёртую шайбу гостей в матче. В конце встречи Александр Скоренов установил окончательный счёт в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Ларионов (Локтионов, Голдобин) – 34:44 (5x4)     2:0 Менелл (Короткий, Поляков) – 37:58 (5x5)     2:1 Виноградов (Соколов) – 46:00 (5x5)     2:2 Атанасов – 53:17     2:3 Нарделла (Шавин, Виноградов) – 63:41 (3x3)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 15-й минуте второго периода Игорь Ларионов открыл счёт во встрече. Спустя три минуты Бреннан Менелл удвоил преимущество СКА. На шестой минуте третьего периода Егор Виноградов забросил первую шайбу гостей в игре. На 14-й минуте периода Василий Атанасов сделал счёт 2:2. В овертайме Бобби Нарделла принёс гостям победу.

Отметим, что СКА потерпел второе за три дня поражение от «Торпедо» и третье в сезоне – от нижегородской команды. Игорю Ларионову пока не удалось обыграть свой бывший клуб.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Матчи 2 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Лада
Тольятти
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
Новости. Хоккей
Все новости RSS

