Бэбкок и Торторелла вновь на слуху в КХЛ. Приедут ли тренеры-легенды в Россию?

После двух подряд побед во встречах с «Барысом» (2:1) и магнитогорским «Металлургом» (4:3) в какой-то момент поверилось, что «Ак Барс» наконец-то начинает выбираться из кризиса. Однако уже следующий матч, в котором казанцы без шансов уступили обескровленному травмами «Автомобилисту» (1:4), дал понять, что это было лишь мимолётное наваждение. Как итог: слухи о скорой отставке главного тренера Анвара Гатиятулина пошли в СМИ с новой силой. И в связи с этим на просторах российских спортивных медиа применительно к «Ак Барсу» уже начинают звучать такие имена, как Майк Бэбкок, Джон Торторелла, Тодд Рирден, Дэн Байлсма и Питер Лавиолетт.

Гатиятулин уже не выправит ситуацию?

Где-то мы это уже слышали

И действительно, Бэбкок и Торторелла ещё совсем недавно фигурировали в шорт-листе «Куньлунь Ред Стар» — ещё до того, как клуб был переименован в «Шанхайских Драконов». Но в итоге их обскакал Жерар Галлан. Однако теперь эти громкие имена наряду с именами других известных топ-тренеров НХЛ фигурируют уже применительно к другой команде нашей лиги.

Здесь давайте отбросим в сторону слово «слухи». Так уж повелось, что в мировой журналистике оно в какой-то момент стало одним из самых недооцениваемых. Инсайды про того же Галлана изначально тоже казались слухами, однако сегодня канадец уже вовсю делает селфи с болельщиками в «Мегаспорте». В какой-то момент в далёком прошлом и разговоры про Ягра в «Авангарде» тоже казались слухами, но спустя всего несколько месяцев он фотографировался в Омске с ещё совсем юным Никитой Кучеровым. Именно поэтому я всё же призываю не ставить знак равенства между слухами и сплетнями. Как показывает практика, у первых зачастую есть определённые основания.

Бэбкок и Торторелла в КХЛ. Это реально?

Пример Жерара Галлана показывает, что да. Почему именно Галлана, а не Хартли, Буше или Кинэна? Дело в том, что нынешний главный тренер «Драконов» стал первопроходцем в КХЛ для тех североамериканских специалистов, которые являются привлекательными для команд НХЛ здесь и сейчас. За последние восемь лет Галлан несколько раз входил в историю руководимых им клубов: «Вегас» в своём первом же сезоне в сильнейшей лиге мира дошёл до финала Кубка Стэнли, а «Рейнджерс» в двух подряд сезонах под руководством канадца преодолели отметку в 100 очков в регулярке, что ранее не удавалось ни одному специалисту в истории «копов». Не лишним было бы отметить, что между этими двумя этапами в своей карьере Жерар привёл сборную Канады к золотым медалям чемпионата мира — 2021.

Волею сложившихся обстоятельств сезон-2024/2025 Галлан просидел без работы. Не смог канадец подписаться ни с каким клубом НХЛ и перед стартом сезона предстоящего. Однако мало кто будет спорить, что во всём этом есть какое-то недоразумение. Что характерно, у самого обладателя «Джек Адамс Эворд» — 2018 нет чёткого понимания, почему так случилось.

«Я отсутствовал два сезона. И до сих пор ничего не произошло, как будто меня и нет. Может, я немного зол? Ну, конечно. Наверное, так и должно быть: ждёшь своей очереди и своих возможностей», — говорил Галлан в интервью TSN.

Жерар Галлан во главе «Шанхайских Драконов» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Здесь канадец признаётся, что в какой-то степени психанул, банально обидевшись на абсолютно незаслуженное невнимание на родном континенте. Но для КХЛ это абсолютно неважно – топовый специалист официально трудоустроился в России, что может стать определённым знаком и для остальных. Трудно понять мотивы генеральных менеджеров НХЛ, однако даже эти странности не заставляют усомниться в том, что в случае тренерских отставок по ходу сезона фамилия Галлана абсолютно точно была бы одной из первых в списке кандидатов у многих команд североамериканской лиги.

Но разве Хартли и Кинэн не были востребованы в НХЛ?

Возможно, кому-то эти слова не понравятся, однако на момент прихода в российские клубы уже нет.

Боб Хартли не тренировал в НХЛ с 2016 года, да и последний опыт его работы в сильнейшей лиге мира каким-то сверхуспешным назвать нельзя. За четыре года в «Калгари» «огоньки» под его руководством лишь раз вышли в плей-офф. Абсолютно то же самое было и в «Атланте» с 2003 по 2007 год. И я ни в коем случае не хочу бросить тень на карьеру прекрасного тренера, каким вне всяких сомнений является Боб — во многом его проблемы в НХЛ вытекали из проблем организаций, в которых он работал – но есть объективная реальность: на момент его появления в России клубы НХЛ вряд ли могли рассматривать Хартли на какую-то иную позицию, кроме как ассистента. И на протяжении последних без малого 10 лет имя Боба ассоциируется исключительно с европейским хоккеем – будь-то КХЛ или сборная Латвии.

Боб Хартли во главе «Локомотива» Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

С Майком Кинэном история в чём-то аналогичная. Железный Майк приехал в магнитогорский «Металлург» в 2013-м, уже на седьмом десятке, и в НХЛ к тому моменту он не работал уже четыре года. Плюс, опять же, к параллелям с Хартли, его энхаэловской карьере положил конец всё тот же «Калгари», с которым канадец не шибко удачно поработал с 2007 по 2009 год. В своём первом же сезоне в Магнитогорске Кинэн выиграл Кубок Гагарина, однако это никак не помогло ему вернуться в НХЛ – в Северной Америке время Майка точно прошло. В итоге легенда канадского хоккея окончательно обосновался в Европе.

В чём-то лучше была ситуация у Пола Мориса в том же «Металлурге», который возглавил клуб за год до Кинэна. На тот момент он ещё являлся молодым тренером, но за его плечами было уже 15 сезонов в НХЛ суммарно – в «Хартфорде»/«Каролине» и «Торонто» – и даже выход в финал Кубка Стэнли в сезоне-2001/2002 с «ураганами». Однако, помимо этого успеха, его команды лишь трижды попадали в плей-офф, и после увольнения из «Харрикейнз» в 2011 году гарантий, что он быстро получит новую работу в НХЛ, было немного. Но в сравнении с Хартли, Галланом и Кинэном Морис явно выигрывал из-за возраста, и поэтому его отъезд в Россию на тот момент был более опрометчивым. Однако в любом случае вряд ли сегодня канадец слишком уж жалеет о своём решении, поскольку сейчас он является, возможно, самым топовым тренером НХЛ, выигравшим два последних Кубка Стэнли с «Флоридой».

Ну и, наконец, пару слов о нынешнем главном тренере «Авангарда» Ги Буше. Ему всего 54 года, однако за свою карьеру в НХЛ он уже выводил и «Тампу» и «Оттаву» в финал конференции. Но последние его годы в НХЛ получились провальными – в сезоне-2018/2019 «Сенаторз» под его руководством стали одной из худших команд лиги, закончив регулярку на 30-м месте из 31-го, а сам Буше 1 марта 2019 года был уволен и с тех пор не получал предложений занять пост главного тренера. Опять же, мы упираемся в жестокие североамериканские реалии: никого не волнует, что «Оттава» в последние годы прежде всего была одной из худших в НХЛ организаций — виноват во всём всегда тренер, и только потом уже, может быть, генеральный менеджер. И нет ничего странного в том, что после пяти лет ожидания Буше решился-таки на переезд в КХЛ – когда ты дважды выходил в финал конференции, работать ассистентом как-то неинтересно, а карьеру завершать ещё слишком рано.

Это примеры наиболее громких имён тренеров, которым суждено было оказаться в России после работы в НХЛ. И, согласитесь, Жерар Галлан здесь действительно стоит особняком.

Ги Буше во главе «Авангарда» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А что, Тортс, Бэбкок и Лави в НХЛ уже не нужны?

Скажу так: одной ногой они уже там же, где и Буше с Хартли. У Тортореллы и Лавиолетта последние сезоны в НХЛ выдались такие, что лучше и не вспоминать, и довольно многие в Северной Америке высказывают предположение, что идеи этих специалистов изжили себя и в современном хоккее банально не работают. У обоих тренеров репутация одних из самых жёстких в истории лиги, а все эти «заковывания в цепи» всё хуже и хуже сказываются на атмосфере в современных раздевалках. При этом подстраиваться под хоккей новой формации ни Джон ни Питер не только не хотят, но и банально не могут, будучи давно сформировавшимися тренерами со своей чёткой и непререкаемой философией.

С Тортореллой уже попросту не хотят работать: Большинство действующих игроков НХЛ выбрали Тортореллу как наименее желанного тренера

Что касается Бэбкока, то легенда «Детройта» в последний раз работал в НХЛ в 2019 году, когда был уволен после четырёх лет в «Торонто». За время своей работы в клубе Бэбкок ни разу не вывел «Мэйпл Лифс» дальше первого раунда Кубка Стэнли. И никто никогда не сомневался и точно не будет сомневаться в тренерском гении канадца, однако люди обращают внимание на тренды и понимают, что героям былых лет всё тяжелее найти себя в новом хоккее в эпоху потолка зарплат.

Но гораздо важнее то, какая у Бэбкока репутация после истории, приключившейся в 2023 году с тренером в «Коламбусе». После назначения канадец в процессе знакомства с командой попросил хоккеистов показать ему их личные фотографии. В Северной Америке данный подход оценили далеко не все, разразился скандал, и, несмотря на то что многие игроки «жакетов», включая погибшего в 2024 году Джонни Годро, публично заявили, что проблема была откровенно раздута, Бэбкок был уволен, не проведя с «Коламбусом» ни одного матча. И если чисто карьерные неудачи ещё не ставят окончательно крест на дальнейшей работе в НХЛ, то после репутационных провалов дорога точно одна – в Россию.

Майк Бэбкок Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Вариант с бывшим главным тренером «Вашингтона» Тоддом Рирденом тоже кажется весьма интересным. В последние годы в «Питтсбурге» и «Филадельфии» он работал исключительно в качестве ассистента. Плюс в случае переговоров с российским клубом не исключено, что какое-то лобби Тодд получит и от Александра Овечкина, с которым они вместе проработали шесть лет и который в постоянном контакте со множеством влиятельных людей в российском хоккее. Другой вопрос – нужно ли это самому Рирдену, чей возраст (54 года) ещё вполне себе позволяет ждать предложений из НХЛ, параллельно работая в качестве помощника? К тому же у Рирдена есть определённые семейные обстоятельства (сын, страдающий расстройством иммунной системы и требующий постоянного внимания родителей), из-за которых он в прошлом сезоне и отказался от переезда в Россию, где его ждал «Авангард».

Дэн Байлсма тоже вполне себе может оказаться в КХЛ, драться в НХЛ за него точно никто не будет, поскольку удачного опыта в североамериканской лиге в последние годы в «Сиэтле» и «Баффало» у него не было, а единственный Кубок Стэнли он взял с «Питтсбургом» в далёком 2009 году.

Зачем тогда они нужны «Ак Барсу» и КХЛ?

В России и Северной Америке хоккей разный, и как раз таки в КХЛ тренеры типа Тортореллы или Лавиолетта, умеющие «вправить мозги», зачастую имеют успех. Лучше всех вам это подтвердит Алексей Жамнов, который после матча «Спартака» с «Шанхайскими Драконами» разнёс своих игроков за излишнюю самоуспокоенность и «летание в облаках».

Если проанализировать всех последних обладателей Кубка Гагарина, то можно заметить, что в России системный хоккей со строгой дисциплиной приносит трофеи гораздо чаще, чем любая иная игровая модель. Игорь Никитин, Боб Хартли, Зинэтула Билялетдинов, Олег Знарок, Сергей Фёдоров – все они ковали титулы через дисциплину, трудолюбие и чёткое следование системе.

Также назначение специалистов такого уровня максимально важно и для имиджа КХЛ в период санкций и всеобщего осуждения, идущего в основном, правда, из Европы. Можно будет сколько угодно негодовать и топать ногами, но когда в лигу едут тренеры такого масштаба, то все эти негодования можно рассматривать разве что сквозь призму иронии.

Что касается «Ак Барса», то конкретно здесь и сейчас всем очевидно: нынешний тренерский штаб казанцев не в состоянии справиться с проблемой неуправляемости коллектива. Команда слишком увлекается в нападении, совершенно не помогает своим вратарям, при этом забивая зачастую лишь по одному голу за матч. Какими бы ни были Торторелла или Лавиолетт, при них такого точно не будет, поскольку это идёт вразрез с их философией. А как показывают примеры тех же Хартли и Кинэна, даже на старом заокеанском багаже можно делать большие дела в КХЛ.