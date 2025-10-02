НХЛ наказала на $ 2 тыс. канадца, ударившего Демидова. Избежит ли русский талант травмы?

Во вчерашнем матче между «Оттавой» и «Монреалем» произошёл очень неприятный эпизод – форвард «Сенаторз» Ник Казинс ударил по рукам Ивана Демидова в момент, когда тот даже не владел шайбой. Россиянин при этом не выключился из игры, потому что соперник опасно выбегал в контратаку, однако, как только прозвучал свисток, Иван согнулся и схватился за руку. Счёт на тот момент был 4:0 в пользу «Канадиенс». Больше на лёд Демидов не выходил.

Главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи после игры осудил действия Казинса: «В этом не было необходимости. Это тренировочный матч, обе команды стараются подготовиться к длинному сезону. Я не думаю, что для такого действия была хоть какая-то причина».

Действительно, с учётом статуса матча и счёта на табло оправдать Ника невозможно. Даже в отрыве от этих факторов видеть такое не хочется ни под каким соусом – неоправданной грязи нет места нигде.

Ближе к ночи аккаунт NHL Player Safety на своей странице в социальной сети Х сообщил, что нападающий «Оттавы Сенаторз» Ник Казинс наказан на $ 2148,44 (максимальную сумму, предусмотренную коллективным соглашением) за удар клюшкой по рукам российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

Если кого-то удивила такая маленькая сумма, то необходимо сказать, что штраф рассчитывается исходя из зарплаты игрока. А она у Казинса составляет скромные $ 825 тыс. Потому такое наказание и получилось.

Вообще, напомнить стоит и о том, кто такой Ник Казинс. Канадец ещё совсем недавно становился самым ненавидимым игроком лиги – согласно анонимному голосованию, он опередил даже Брэда Маршана, чего долго никто не мог сделать. Это уже многое говорит о манере игры Казинса — провокационной, подкожной, на грани и за гранью фола.

Кажется, максимальный штраф был выписан ещё и на основании «зачётки» Казинса, в которой уже достаточно «отметок».

Но главный вопрос касается, безусловно, не денежных санкций, а состояния здоровья Ивана Демидова, который уже через неделю должен начать свой поход за «Колдером» — по всем котировкам и прогнозам он является главным фаворитом.

Местная пресса сообщает, что Ивана после матча видели на поле для гольфа в Квебеке, где он вполне нормально играл, не испытывая никаких болевых ощущений. Один из читателей ресурса, наблюдавший за игрой Ивана вживую, написал: «Он плохо играет в гольф, но не травмирован».

Информация это неофициальная, но остаётся надеяться, что Демидов не получил серьёзного повреждения и сможет начать свой первый полноценный сезон в НХЛ в срок.