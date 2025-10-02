Капризов останется самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории. Макдэвид его не обойдёт

Одна из главных саг последнего года всё-таки завершилась, причём значительно раньше, чем ожидалось. Кирилл Капризов продлился с «Миннесотой» и получил крупнейшее соглашение в истории НХЛ. Нападающий «Уайлд» побил сразу два рекорда лиги — Леона Драйзайтля по кэпхиту ($ 17 млн против $ 14 млн) и Александра Овечкина по общей сумме контракта ($ 136 млн против $ 124 млн).

Правда, капитан «Вашингтона» в своё время подписался аж на 13 лет, в то время как Капризов — только на восемь.

Вскоре должно состояться ещё одно крупное продление: после сезона-2025/2026 подходит к концу контракт Коннора Макдэвида. Учитывая, что пока что канадец взял время на раздумья и, в отличие от ситуации Кирилла, не было даже инсайдов о ходе переговоров, нападающий вряд ли планирует делать хорошую скидку «Эдмонтону».

Впрочем, шансы, что Макдэвид получит более крупный контракт, чем дали Капризову, минимальны.

Что может произойти?

Всего возможно четыре варианта развития событий.

Макдэвид обойдёт Капризова, но распрощается с мечтами о Кубке Стэнли; Макдэвид получит столько же, сколько Капризов, однако осложнит ситуацию для «Эдмонтона»; Макдэвид получит меньше Капризова и даст «Эдмонтону» возможность усилиться; Макдэвид получает больше Капризова, но в другой команде.

Первый вариант мы отметаем: Коннор хочет выиграть Кубок Стэнли, поэтому вряд ли поставит деньги выше. Второй сценарий также маловероятен, поскольку даже контракт на $ 17 млн вряд ли значительно облегчит жизнь «Эдмонтону» (об этом мы поговорим чуть позже). Четвёртый исход реален, однако пока верится в это с трудом, поскольку Макдэвид всем своим видом, поведением, образом жизни даёт понять, что хочет остаться в Эдмонтоне, который стал для него родным, в котором его обожают, в котором играют его друзья.

Леон Драйзайтль и Конор Макдэвид Фото: Steph Chambers/Getty Images

Так что третий вариант — альтруистичный — на данный момент самый вероятный, если Коннор хочет взять трофей в составе «Ойлерз». А он наверняка желает привести к кубку команду, которая выбрала его на драфте, поскольку это является ещё и делом чести.

В чём проблема?

На данный момент у «Ойлерз» свободны около $ 42 млн на сезон-2026/2027, при этом на контрактах останется всего 12 хоккеистов. То есть «нефтяникам» придётся подписать ещё 10-11 игроков, включая Коннора и обоих вратарей. Из тех, кого клуб точно будет продлевать, пока можно назвать только Стюарта Скиннера — и он наверняка затребует немалую сумму. Придётся также укреплять защитную линию, в которой к тому моменту лишь у троих на руках будут соглашения. А ведь и сам Макдэвид захочет видеть боеспособный состав вокруг себя, чтобы всё-таки выиграть Кубок Стэнли.

Дальше в дело вступает математика. Сразу вычитаем $ 4-5 млн на Скиннера — это минимальная, даже «скидочная» сумма, если учитывать происходящее на рынке вратарей. Остаётся всего $ 37-38 млн. Согласно правилам НХЛ максимально Коннор способен получить лишь 20% от потолка. В следующем году он составит $ 104 млн, поэтому Макдэвиду могут выписать вплоть до $ 20,8 млн. Такую сумму «Эдмонтон» явно не потянет. Тогда на восемь-девять хоккеистов останется всего $ 17-18 млн — на эту сумму невозможно подписать качественных игроков и побороться за КС.

Даже если мы пойдём по минимуму, необходимому, чтобы обойти Капризова, — $ 17,1 млн, — и тут не всё так гладко. Останется около $ 20 млн под кепкой, и этого всё ещё будет недостаточно, чтобы укрепить состав.

Получается замкнутый круг. Более того, даже если Макдэвид подпишется, например, на $ 15 млн, «Эдмонтон» всё ещё будет в сложной ситуации. Тем не менее каждый сэкономленный миллион поможет команде.

Для Коннора кубок стоит на первом месте, но даже так он вряд ли захочет жертвовать деньгами — именно рыжий канадец помог «нефтяникам» подняться со дна, привёл клуб к двум подряд финалам Кубка Стэнли и абсолютно заслужил каждую копеечку. Даже сумму в $ 20,8 млн. И хоть Макдэвид не эгоист, чтобы выбивать возможный максимум (хотя ему наверняка заплатили бы столько), настало время подумать о себе. Ведь для этой команды он сделал всё.

Будет ли на исход сделки влиять срок? Напрямую — вряд ли, но Коннор наверняка захочет подписаться по максимуму — в январе ему стукнет уже 29, так что время для контрактов-«мостиков» прошло. А в таком случае ему нельзя прогадать с зарплатой — чтобы и на старость лет заработать, и за кубок побороться.

Чтобы получить контракт на восемь лет, ему нужно поставить свою подпись до 30 июня 2026 года. После этого согласно новым правилам НХЛ Макдэвид может подписаться лишь на семь лет со старым клубом либо на шесть лет — с новым.

Конор Макдэвид Фото: Jamie Squire/Getty Images

Автор сего текста склоняется к мысли, что канадец будет принимать решение после плей-офф. В лучшем для «нефтяников» случае розыгрыш КС для них завершится только в конце июня, однако даже так будет некоторое время, чтобы успеть подписать капитана до наступления 1 июля.

Если «Эдмонтон» выиграет Кубок Стэнли в этом сезоне, Макдэвид наверняка получит крупнейший контракт в истории. Коннор добьётся своей цели, поэтому смысла делать скидку уже не будет. Однако если «Ойлерз» вновь не доберутся до кубка — а так, скорее всего, и будет, — то канадец задумается, хочет ли вообще продолжать двигаться дальше с «нефтяниками». Тем не менее совершенно не верится, что Макдэвид покинет Эдмонтон. Как будто это совсем не в его характере.

А поэтому Коннор вновь пойдёт навстречу своему любимому клубу. Насколько сильно — пока неизвестно. Но в таком случае он всё равно не дотянется до Капризова.

