В КХЛ уволили уже второго тренера! «Сибирь» нашла крайнего в провальном старте

Не прошло и двух недель с первого увольнения сезона в КХЛ, как грянула и вторая тренерская отставка. 19 сентября, уже спустя пять матчей после старта регулярного чемпионата, «Лада» приняла решение расстаться с Борисом Мироновым и назначила Павла Десяткова.

А пока всё хоккейное сообщество обсуждало шаткие позиции Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе», новости пришли из Новосибирска – 2 октября руководство «Сибири» приняло решение о расторжении контракта с Вадимом Епанчинцевым.

49-летний специалист возглавил команду в мае прошлого года как раз после того, как Гатиятулин предпочёл «Сибири» казанский клуб. При Епанчинцеве новосибирцы вернулись в плей-офф, завершив предыдущую регулярку на седьмом месте Востока, и впервые с 2016 года смогли одержать больше трёх побед в рамках одного постсезона. Но для прохода во второй раунд этого, конечно же, не хватило.

Летом «Сибирь» пережила большие изменения – новые лица в тренерском штабе, абсолютно новая бригада легионеров, да и в целом поменялось ядро лидеров команды. Разве что Сергей Широков, Владимир Бутузов и Владислав Кара остались на месте.

Однако у Широкова за 10 матчей 0+2, у Кары – 2+0, а Бутузов вообще не совершил ни одного результативного действия. Да и в целом у команды мало что получалось: всего четыре победы на этом отрезке, а из шести поражений почти все новосибирцы потерпели в матчах с прямыми конкурентами – «Адмиралом», «Амуром», «Барысом» и немного внезапным конкурентом «Салаватом».

Фиаско в Уфе с командой, которая к очной встрече одержала всего одну победу и шла на серии из шести поражений, стало для Епанчинцева фатальным – на следующий день после 2:5 с подопечными Виктора Козлова «Сибирь» объявила об увольнении главного тренера.

Генеральный менеджер новосибирского клуба Виктор Меркулов в комментарии «Чемпионату» ответил, последуют ли другие изменения: «На данный момент будет смена главного тренера. Человек, который приедет, посмотрит команду, подержит в руках игроков. После этого, может быть, будут ещё какие-то изменения».

Также Меркулов анонсировал новости по замене Епанчинцева, сказав, что завтра, то есть 3 октября, появится информация. Мы же готовы поделиться ей с вами уже сейчас – как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером «Сибири» станет Вячеслав Буцаев.

За плечами у 55-летнего специалиста есть самостоятельный опыт в ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимике» и «Витязе», а также в «Барысе», в котором Буцаев работал с сентября по октябрь 2024 года.

Ситуация, в которой оказался Вячеслав Геннадьевич, далеко не критическая – несмотря на неудачный отрезок, «Сибирь» лишь по дополнительным показателям не входит в восьмёрку сильнейших клубов на Востоке, идя вровень с проведшими на один матч меньше «Амуром» и «Адмиралом» и на одно очко отставая от «Ак Барса».

Времени на то, чтобы спасти сезон для новосибирцев, у Буцаева будет много. Вопрос в том, как он этим временем распорядится.