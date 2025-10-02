Лучший спорт 3 октября: «Авангард» — «Локо», «Спартак» — СКА и ЦСКА против «Магнитки» в хоккее, а также Лига 1 и АПЛ! Не пропустите!

Топ-события пятницы: реванш Нурмагомедова с Хьюзом, жаркий день в КХЛ и футбол

Время в материале указано по Москве.

🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2025, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в битве канадских тренеров?

Серия Омска и Ярославля в двух прошлых розыгрышах плей-офф получалась лучшей на стадии второго раунда — а теперь на мостике Ярославля новое лицо. Замена Игоря Никитина на Боба Хартли делает это противостояние даже более интересным: в битве сойдутся два канадских тренера, у команд которых есть отличные кадровые возможности. Чья системная игра окажется круче?

🏒 19:00: «Торпедо» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в битве разных философий?

В двух последних сезонах противостояние «Торпедо» и «Северстали» рисовалось тренерской битвой. Теперь подоплёки между этими встречами нет, хотя Андрей Козырев забрал в свой клуб множество знакомых по Нижнему Новгороду игроков. Команда Алексея Исакова здорово смотрелась в Санкт-Петербурге и по делу выиграла оба матча, а теперь возвращается на родной лёд. Продолжится ли нижегородская сказка?

В Нижнем спокойны после трёх побед над СКА: Главный тренер «Торпедо» Исаков ответил на вопрос, принципиально ли ему обыграть Ларионова

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: случится ли тренерская отставка в Казани?

Каких только слухов и имён не появляется в последние дни вокруг казанской команды. Появление имён Джона Тортореллы и Майка Бэбкока больше похоже на агентские игры, но кресло под Анваром Гатиятулиным горит, и уже очень давно. В матче с «Автомобилистом» команда не показала никакого желания и временами скорее имитировала игру в обороне. «Амур», несмотря на последние неудачи — сильный и кусачий соперник с куражным вратарём.

🏒 19:00: «Спартак» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК Спартак Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: много ли шайб будет заброшено?

В прошлом году противостояние получалось особенно жарким: футбольные фанаты и их выкрики прибавили лишней драмы и без того ярким матчам. Вряд ли эта игра будет исключением: «Спартак» Алексея Жамнова до сих играет хаотично, но ярко, а у СКА при Игоре Ларионове есть в основном одно оружие — быстрые контратаки с места отбора. С учётом оборонительной игры красно-белых есть все шансы увидеть открытый матч.

🏒 19:30: ЦСКА — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2025, пятница. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: спустятся ли ветераны ЦСКА в раздевалку после матча?

В прошлом году ЦСКА получил от «Магнитки» семь безответных шайб, что спровоцировало разбор полётов и слухи об отставке Ильи Воробьёва. ЦСКА теперь возглавил Игорь Никитин, но проблемы с обороной полноценно не решены, а Спенсер Мартин в воротах пока не спасает. «Металлург» отправляется в Москву пока ещё без Евгения Кузнецова, однако даже так в команде Андрея Разина есть кому забивать.

⚽️🎦 21:45: «Париж» — «Лорьян», Лига 1, 7-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: кто победит в первом матче 7-го тура Лиги 1?

Столичный клуб находится во второй половине таблицы, а именно на 11-й строчке (семь очков). У «Лорьяна» столько же очков, но он пока занимает 13-е место. «Париж» провёл два домашних матча в чемпионате Франции, оба завершились со счётом 3:2. Сначала команда переиграла «Метц», а затем не справилась со «Страсбургом». «Лорьян» в прошлом туре одолел дома одного из топов французского футбола — «Монако» (3:1). А вот в трёх гостевых встречах команда забила всего один мяч и набрала всего лишь одно очко.

⚽️ 22:00: «Борнмут» — «Фулхэм», АПЛ, 7-й тур

Интрига: продлят ли хозяева серию без поражений в АПЛ?

«Борнмут» проиграл «Ливерпулю» (2:4) в 1-м туре АПЛ, после чего выдал серию из пяти матчей без поражений. В результате этого команда оказалась на шестой строчке в таблице. «Борнмут» пока не проигрывает дома — две победы, одна ничья, один пропущенный мяч. «Фулхэм», в свою очередь, пока не побеждает на выезде — одна ничья, два поражения, два забитых мяча. «Борнмут» три раза подряд обыграл соперника на своём стадионе.

🏆 👊 23:10: Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз, PFL Road to Dubai Champions Series 3, титульный бой

Интрига: сложный реванш для брата Хабиба

Усман Нурмагомедов будет защищать чемпионский титул PFL в лёгком весе. Соперник — Пол Хьюз, который зимой дал сложнейший бой россиянину. Теперь ирландец, которого многие называют «новым Конором», получит шанс взять реванш. Нурмагомедов уверяет, что второй бой сложится для него намного проще, нежели первый. Хьюз же убеждён, что сможет одолеть брата Хабиба, к которому он уже подобрал ключи. Кто окажется прав?