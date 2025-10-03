Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Трактор» совершил нереальный камбэк! Однако «Динамо» всё равно выиграло. Итоги дня в КХЛ

2 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Лада» прервала серию из девяти поражений, победив в гостях «Нефтехимик»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

За шесть секунд до конца первого периода Данил Башкиров с передачи Артемия Кузнецова открыл счёт в игре. На 16-й минуте второго периода Евгений Митякин с передач Андрея Белозёрова и Луки Профаки восстановил равенство в счёте. На 36-й секунде третьего периода Никита Михайлов с передачи Андрея Алтыбармакяна вновь вывел гостей вперёд. В конце матча Андрей Алтыбармакян и Райли Савчук установили окончательный счёт во встрече.

Подопечные Павла Десяткова смогли прервать девятиматчевую серию поражений, добыв всего вторую победу в нынешнем сезоне КХЛ и первую – после отставки Бориса Миронова. В свою очередь, у нижнекамцев прервалась четырёхматчевая победная серия. В следующей игре «Нефтехимик» встретится с «Автомобилистом» 4 октября. «Лада» проведёт матч с «Адмиралом» 5 октября.

«Трактор» отыгрался с 0:2 в конце третьего периода, но уступил «Динамо» по буллитам

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

В первом периоде команды голов не забили. На 13-й минуте второго периода Девин Броссо открыл счёт во встрече. В начале третьего периода Максим Джиошвили удвоил преимущество бело-голубых.

На 19-й минуте периода Логан Дэй сократил отставание гостей в матче. За 27 секунд до конца третьего периода Михаил Григоренко сделал счёт 2:2. Примечательно, что Дэй отличился при игре в меньшинстве.

В овертайме у гостей был прекрасный шанс завершить камбэк победным голом, однако челябинцы не смогли реализовать большинство. В серии буллитов лучше оказались хозяева, победу которым принёс точный бросок Никиты Гусева.

В следующей игре «Динамо» встретится с «Торпедо» 5 октября. «Трактор» в следующем матче сразится с «Шанхайскими Драконами» 4 октября.

Матчи на 3 октября:

