Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 2 октября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Трактор» совершил нереальный камбэк! Однако «Динамо» всё равно выиграло. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 2 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Лада» прервала кошмарную серию поражений, сумев остановить победную поступь «Нефтехимика».

2 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Лада» прервала серию из девяти поражений, победив в гостях «Нефтехимик»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Блэкер (Бывальцев, Карпович) – 03:27 (5x5)     2:0 Горбунов (Бусыгин, Бывальцев) – 18:40 (5x5)     2:1 Фисенко (Марченко, Кателевский) – 19:09 (5x5)     3:1 Романцев (Хрипунов, Блэкер) – 23:49 (4x5)     4:1 Шашков (Блэкер, Романцев) – 58:20 (en)    

За шесть секунд до конца первого периода Данил Башкиров с передачи Артемия Кузнецова открыл счёт в игре. На 16-й минуте второго периода Евгений Митякин с передач Андрея Белозёрова и Луки Профаки восстановил равенство в счёте. На 36-й секунде третьего периода Никита Михайлов с передачи Андрея Алтыбармакяна вновь вывел гостей вперёд. В конце матча Андрей Алтыбармакян и Райли Савчук установили окончательный счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Подопечные Павла Десяткова смогли прервать девятиматчевую серию поражений, добыв всего вторую победу в нынешнем сезоне КХЛ и первую – после отставки Бориса Миронова. В свою очередь, у нижнекамцев прервалась четырёхматчевая победная серия. В следующей игре «Нефтехимик» встретится с «Автомобилистом» 4 октября. «Лада» проведёт матч с «Адмиралом» 5 октября.

«Трактор» отыгрался с 0:2 в конце третьего периода, но уступил «Динамо» по буллитам

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Броссо (Уил, Сергеев) – 32:17 (5x5)     2:0 Джиошвили (Комтуа, Сикура) – 42:46 (5x4)     2:1 Дэй (Ливо, Кадейкин) – 58:37 (4x5)     2:2 Григоренко (Ливо, Гросс) – 59:33 (5x5)     3:2 Гусев – 65:00    

В первом периоде команды голов не забили. На 13-й минуте второго периода Девин Броссо открыл счёт во встрече. В начале третьего периода Максим Джиошвили удвоил преимущество бело-голубых.

На 19-й минуте периода Логан Дэй сократил отставание гостей в матче. За 27 секунд до конца третьего периода Михаил Григоренко сделал счёт 2:2. Примечательно, что Дэй отличился при игре в меньшинстве.

В овертайме у гостей был прекрасный шанс завершить камбэк победным голом, однако челябинцы не смогли реализовать большинство. В серии буллитов лучше оказались хозяева, победу которым принёс точный бросок Никиты Гусева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре «Динамо» встретится с «Торпедо» 5 октября. «Трактор» в следующем матче сразится с «Шанхайскими Драконами» 4 октября.

Материалы по теме
Кудашов — о ситуации в концовке: очень детская. Не хочу выносить на публичное обсуждение

Матчи на 3 октября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android