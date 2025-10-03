Скидки
Филадельфия – Айлендерс – 3:4, первый гол Шабанова в НХЛ, две передачи Цыплакова, видео

Лучше поздно, чем никогда! Шабанов забил первый гол за «Айлендерс»
Максим Макаров
Максим Шабанов забросил первый гол в НХЛ
Аудио-версия:
А ассистировал ему Максим Цыплаков.

К звезде КХЛ, которая решила попробовать себя за океаном, всегда повышенное внимание. Ожидается, что игрок, который разрывал лигу здесь, там придётся ко двору. Но реальность иногда бывает более чёрствой.

Максим Шабанов провёл три матча на предсезонке и не смог отметиться набранными баллами, чем вызвал небольшую тревогу. Но при этом получил довольно-таки неплохие отзывы, касающиеся техники и чтения игры.

Та же адаптация к иному быту и совершенно другой игре на льду может усложнить процесс – по Шабанову было видно, что он находится в процессе привыкания.

Ответы на многие вопросы должна была дать игра с «Филадельфией», которая весь прошлый год называлась главным претендентом на Максима. Причём происходило это вплоть до момента, когда экс-нападающий «Трактора» подписал контракт с «островитянами».

И в матче с «лётчиками» случилось событие, которое можно сопроводить пословицей «Лучше поздно, чем никогда», — Максим Шабанов забил первый гол за «Айлендерс». Максим Цыплаков прострелил в центр, а Шабанов грамотно подставил клюшку, направив шайбу в ближнюю девятку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А Цыплаков, который помог Шабанову открыть лицевой счёт голов за океаном, уже через восемь минут отдал второй ассист, скинув шайбу под бросок Ли после успешного форчека. Для Максима это тоже стали первые очки на предсезонке – лучшая награда за тяжёлое межсезонье с изнурительными переговорами о новом контракте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Айлендерс» по итогу одержали вторую победу в рамках предсезонной подготовки, забив победный гол на 58-й минуте.

