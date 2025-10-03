«Беспрецедентный контракт в беспрецедентное время». Капризов изменит будущее НХЛ

Кирилл Капризов и «Миннесота», кажется, сделали то, что и так было неизбежно. Они подписали контракт, который порвал все шаблоны и побил все рекорды. Контракт, который станет ориентиром для звёздных игроков в будущем и изменит НХЛ.

Рано или поздно это всё равно случилось бы. Но теперь будут смотреть именно на Кирилла — иначе говоря, на «кейс Капризова».

Что логично, исторический контракт породил массу споров и обсуждений. А заслуживал ли нападающий «Уайлд» такое рекордное соглашение? Как теперь быть другим звёздам? И как на это отреагируют клубы, которым придётся придумывать новые способы удерживать своих лидеров?

Журналист The Athletic Джеймс Миртл по горячим следам разобрал сделку Капризова и то, как она повлияет на будущее НХЛ. Наш североамериканский коллега задался вопросом: выписывать такие исторические деньги звёздам вроде Кирилла — действительно ли это лучший способ добраться до Кубка Стэнли?

«Чемпионат» приводит перевод статьи Миртла.

Кирилл Капризов Фото: David Becker/AP/ТАСС

«Стоит на мгновение остановиться на том, что произойдёт после того, как Кирилл Капризов подписал рекордный контракт, чтобы оценить новообретённую финансовую щедрость договора в контексте всей лиги.

Восьмилетнее соглашение Капризова с «Миннесотой» на $ 136 млн не только является самой большой суммой, когда-либо выданной игроку НХЛ в рамках одного контракта, но и знаменует собой самый высокий кэпхит ($ 17 млн за сезон) и один из самых высоких процентов, который один хоккеист занимает в платёжке команды (16,3% от прогнозируемого потолка на следующий год).

Только четыре игрока в истории лиги заработали больше $ 136 млн за всю свою карьеру: Алекс Овечкин, Сидни Кросби, Евгений Малкин и Анже Копитар.

28-летний Капризов — выдающийся, энергичный, талантливый хоккеист, занимающий четвёртое место по количеству голов за матч и шестое по количеству очков за встречу за последние четыре сезона. Но ему ещё предстоит выиграть Кубок Стэнли или «Харт Трофи», попасть в сборную всех звёзд по итогам сезона или получить любую другую значимую награду в НХЛ — впервые с тех пор, как пять сезонов назад он был признан лучшим новичком чемпионата.

То, что теперь он является обладателем самого высокого кэпхита в лиге — на невероятные 21% больше, чем предыдущий рекорд Леона Драйзайтля в $ 14 млн, и на 42% больше, чем у других высококлассных крайних нападающих, таких как Микко Рантанен и Митч Марнер — кажется странным событием даже в новых условиях роста потолка зарплат в НХЛ.

Вопрос, который теперь циркулирует по лиге, заключается в следующем: может ли это быть единичным случаем, вызванным необычными обстоятельствами в данном конкретном клубе для данного конкретного игрока? Или это признак новой нормы, когда звёзды начинают получать больший кусок пирога за счёт парней, находящихся ниже по составу?

Можно спорить с аргументами обеих сторон.

Капризов находился в сильной позиции в «Уайлд», поскольку он жизненно важен для успеха, в ожидании которого команда находится уже давно. «Миннесота» наконец-то избавилась от большей части остатков раздутых контрактов Зака Паризе и Райана Сутера, так что в течение следующих четырёх лет они суммарно будут занимать под потолком «всего» $ 1,6 млн. В распоряжении «дикарей» также впечатляющая молодёжь, готовая к прорыву в этом сезоне, и один из лучших наборов проспектов НХЛ, что может обеспечить «Уайлд» борьбу за Кубок Стэнли на долгие годы вперёд.

И это мы говорим о франшизе, которая 10 лет не проходила дальше первого раунда плей-офф и 22 года назад в первый и пока в последний раз вышла в финал Западной конференции. После многих лет, проведённых в… кхм… захолустной глуши размытого среднего класса НХЛ, «Уайлд», похоже, готовы к чему-то большему, наконец-то дав повод для радости одним из самых страстных болельщиков в лиге.

Но это всё по-настоящему работало бы только в том случае, если бы Капризов остался на вершине состава, будучи лицом франшизы и тем парнем, который сможет забивать 50 голов за сезон и вести таких юнцов, как Зив Буйум, Лиам Огрен и Данила Юров, за собой, помогая клубу взбираться вверх по турнирной таблице.

Только Капризов был достоин поднять этот молот, и он вместе со своими представителями использовал сей факт в условиях, когда лишь единицы среди суперзвёзд становятся свободными агентами, несмотря на беспрецедентный рост потолка зарплат из года в год. Стоит также учесть, что «Миннесота» в лучшем случае посредственное местечко для привлечения неограниченно свободных агентов. Потеря единственной суперзвезды в данный момент стала бы сокрушительным ударом.

Генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин и владелец Крэйг Леопольд были твёрдо убеждены, что этого не произойдёт, и заключили сделку, что делает им честь. Несмотря на то что эта сумма совершенно не соответствует тому, что мы видели раньше, клуб может надеяться на славное будущее, если потолок зарплат резко вырастет до $ 140 млн к середине срока действия контракта.

В конце концов, звезда, зарабатывающая 12% от потолка зарплат — это совершенно нормально. В прошлом сезоне это было сопоставимо примерно с $ 10,5 млн — планкой, которую при потолке в $ 88 млн преодолели 13 игроков.

Однако в первый год действия контракта Капризов станет настоящим исключением: в НХЛ не было игрока, зарабатывавшего более 16% от потолка зарплат, с тех пор как Овечкин в 2008 году подписал своё эпохальное 13-летнее соглашение на $ 124 млн. Только второй контракт Коннора Макдэвида — на $ 12,5 млн в год при потолке зарплат в $ 79,5 млн — близок к этим показателям и занимал 15,7% от платёжки в сезоне-2018/2019. Но вряд ли Капризов может сравниться с МакИисусом.

Раньше звёзды вроде Кирилла, будучи НСА, подписывались на суммы ближе к 14-14,5% от платёжки, как это сделали Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн 11 лет назад на пике своего доминирования в «Чикаго». Вместо этого новый кэпхит Капризова словно включает премию размером почти $ 2 млн за сезон по сравнению с историческими нормами, что в конечном счёте будет нивелировано за счёт других игроков.

Если рассматривать другие недавние контракты, подписанные в НХЛ, интересно будет отметить, что большинство сделок оказались вполне разумными — даже с учётом нового коллективного соглашения и прогнозируемого потолка зарплат в $ 113,5 млн к 2027 году.

Например, «Торонто», похоже, получил скидку, продлевая своего первого номера Энтони Столарза всего на $ 3,75 млн за сезон. «Анахайм» вышел из патовой ситуации, подписав своего главного ОСА Мэйсона Мактавиша на $ 7 млн в год. Кроме того, Василий Подколзин из «Эдмонтона», а также Микаэль Баклунд и Коннор Зари из «Калгари» заключили новые контракты в районе $ 3 млн, что было бы вполне уместно и в мире с медленно растущим потолком зарплат год-два назад.

Мы работаем со свежими данными, полученными всего несколько месяцев назад, так что Капризов может стать первопроходцем, инициируя эти изменения, но, похоже, наибольшую выгоду от нового мирового порядка получат игроки на ведущих позициях в командах.

Отбросьте Макдэвида, ведь он может рассчитывать на максимальный контракт — независимо от того, сколько получил Капризов, и посмотрите на следующую волну игроков, которые способны стать НСА — Джек Айкел, Кайл Коннор, Артемий Панарин, Адриан Кемпе, Мартин Нечас и Алекс Так. Куда взлетят их суммы в мире, где топ-вингер зарабатывает уже не столько, сколько Вильям Нюландер ($ 11,5 млн), а значительно больше? Неужели все они вдруг стали хоккеистами, заслуживающими получать больше $ 11 млн? И сколько ещё игроков в НХЛ внезапно пересекут ранее исключительный восьмизначный порог?

Кирилл Капризов Фото: Ellen Schmidt/AP/ТАСС

Один известный агент, с которым я общался во вторник, утверждал, что новый коллективный договор, вероятно, ещё больше усилит эту тенденцию, поскольку новые ограничения на структуру контрактов приведут к тому, что генеральные менеджеры будут предлагать более высокие кэпхиты, чтобы удержать своих лучших игроков.

«По мере того как потолок растёт из года в год, топовые игроки продолжат продавливать более высокие зарплаты. Лига знала об этом и именно поэтому (в новом соглашении) пошла на уступки по срокам, бонусам и отклонениям в суммах из года в год», — сказал агент.

Главный вопрос для руководства НХЛ по мере развития событий: сработает ли это? Можно ли выделить такую большую часть потолка зарплат меньшему числу игроков, заставляя ужаться менее высококлассных парней? И какая сумма будет слишком высокой для таких звёзд, как Капризов, замену которым стало слишком трудно найти на открытом рынке?

В конце концов, ни одна команда не выигрывала чемпионат, если один игрок зарабатывал 15% или больше от потолка зарплат. Тэйвз и Кейн получили свои крупные 14,7-процентные контракты после завоевания последнего Кубка. Доход Овечкина от потолка зарплат снизился до разумных 12% к тому времени, когда он выиграл свой трофей в 32 года. Даже «Ойлерз» Макдэвида не начали добиваться реальных успехов в плей-офф, пока его доход не опустился ниже 15% в последние два сезона.

Если общий фонд и будет полон денег, сможете ли вы сместить баланс выплат в сторону топ-игроков и продолжать претендовать на Кубок Стэнли?

В прошлом уже были предостерегающие истории на этот счёт. Например, «Лифс», так и не завоевавшие кубок, в эпоху плоского потолка зарплат посвятили 50% своей платёжки четырём системообразующим игрокам, что является хорошим (или плохим) примером. Изменится ли математика после того, как у клубов появятся дополнительные $ 30 млн, но станет меньше возможностей для креативного подхода к контрактам, покажет время.

Однако если это превратится в тенденцию, «Уайлд» станут командой-первопроходцем, провернувшей серьёзный трюк, чтобы удержать своего лучшего игрока. Это действительно беспрецедентный контракт в беспрецедентное для лиги время, и мы будем говорить о нём ещё долгие годы.

Посмотрим, запомнят ли его как сделку Овечкина — смелый ход конём, который в конечном счёте окупился — или как очередной провал для франшизы, которая уже не раз пыталась сломать шаблоны, но потерпела неудачу».

