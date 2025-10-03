Бремя выбирать. Русский талант портит себе карьеру странными решениями

Фраза «выставлен на драфт отказов» звучит куда более громко, чем «отправлен в расположение фарм-клуба». Второе — буднично, обыденно, случается каждую неделю. В первом же варианте чувствуется какая-то трагедия, лишний раз заставляющая многих кликнуть. «Ссылка» Виталия Кравцова никакой трагедией не стала: увы, это был самый ожидаемый вариант с первой же секунды, как стало известно о его решении продолжить карьеру за океаном.

Понятно это было и с игровой точки зрения. «Кэнакс» после Рика Токкета возглавил его бывший ассистент Адам Фут: скорее всего, экс-защитник «Колорадо» продолжит опираться на тот же стиль, в который год назад совсем не вписался Андрей Кузьменко. Подобная преемственность подразумевает под собой, что «Ванкуверу» нужны работоспособные силовые «боевички» типа Кифера Шервуда (462 силовых в прошлом сезоне) и Дрю О’Коннора, ну а в топовых звеньях есть свои звёзды на очень больших контрактах. Впрочем, дело даже не в силовых — ссылка в АХЛ становится лишним поводом переосмыслить карьеру Кравцова с самого начала.

Кажется, чуть ли не впервые Кравцов появился в новостных заголовках по анекдотичному поводу — его отцепили от юниорской сборной в 2017-м, в качестве причины назвав… неуспеваемость. Это с учётом того, что Виталий был одним из двух-трёх самых талантливых форвардов 1999 года рождения и единственным, кто успел поиграть на уровне КХЛ и даже забить — причём в плей-офф, в серии с «Барысом». Тогдашний тренер сборной Сергей Голубович сказал, что «это ни о чем не говорит».

Кажется, ещё вчера Виталий Кравцов был «масочником» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Возможно, дело было не только в школе, но и в том, что игровой стиль той сборной задавали работяги типа Михаила Бицадзе и Алексея Липанова (выше ВХЛ оба так и не поднялись), однако история показательна. Уже потом Кравцов говорил: «Мне сложно сказать, почему меня не взяли на чемпионат мира. Сказали быть злее по характеру. Голубович не увидел у меня того самого огня в глазах. Я выслушал это, понял свои ошибки».

Почти вся карьера Кравцова после этого превратилась в череду неправильных решений. Есть битва между сторонниками двух теорий: «уезжать в НХЛ надо при первом же удобном случае» и «уезжать надо только тогда, когда ты полностью готов». Здесь же каждый раз отъезды и возвращения случались как будто бы невпопад: слишком ранняя попытка уехать в НХЛ и слишком быстрое возвращение в «Трактор» в моменты, когда стоило скорее подождать.

Можно много и по делу обвинять «Рейнджерс», которые провалили развитие Кравцова — и далеко не только одного Виталия, список загубленных за последние 10 лет талантов становится уже очень длинным. Однако ведь и в хоккее Кравцова долгое время мало что менялось: та же слабая адаптация к уровню силовой борьбы даже в КХЛ, в НХЛ приводившая к травмам на ровном месте. Та же игровая нестабильность. После того самого плей-офф весной в 2018-м мы долгое время так и не могли получить от Кравцова и одного цельного сезона на звёздном уровне.

Не видели до прошлого года. 58 очков, лучшая в команде полезность «+31» (и рекордная в карьере). Казалось, наконец-то Бенуа Гру нашёл к таланту подход. Кравцов выдал абсолютно лучший в карьере сезон по всем возможным показателям, стал более универсальным игроком, который выходит и в меньшинстве… после чего Виталий покинул «Трактор».

Летом было много слухов, что Кравцов не хочет работать с Гру, а хочет перейти в «Ак Барс» к Анвару Гатиятулину. Это бы как раз не удивило: Гатиятулин — тренер для Виталия и в принципе человек интеллигентный и мягкий (возможно, сейчас это и мешает ему в Казани), а Гру умеет быть авторитарным и жёстким. Потом появилась другая версия: денежный вопрос. Хорошо, допустим, Кравцову в «Тракторе» не стали повышать зарплату — но он в итоге едет в фарм-клуб на меньшие деньги, которые после канадских налогов и съёма канадского жилья (очень дорогого) станут ещё меньше.

Только вот в текущей ситуации уже не имеет значения, какие деньги кто предлагал и к какому тренеру кто хотел. Важно другое: Кравцов снова сменил клуб в самый неподходящий для этого момент, когда он нашёл себя и казалось, что наконец-то сделал шаг из вечно перспективных. Более того: он уехал из команды, где на него рассчитывали и даже сейчас рассчитывают как на лидера. У «Ванкувера» же теперь своих молодых типа Леккеримяки надо заводить в основу, и права на Кравцова как будто бы остаток после неудачного эксперимента двухлетней давности и просто сохранились по правилам НХЛ.

Виталий Кравцов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Кажется, вся эта история — очень показательная иллюстрация того, как на самом деле работает надоевший термин «зона комфорта» – попытка остаться в ней каждый раз приводит только к ухудшению условий. Не каждый человек может выдержать все испытания, которые ему подкидывает жизнь. Реально большим талантам это делать приходится, а мы ждали, что Виталий будет именно таким.

И это не тот случай, когда «ваши ожидания — ваши проблемы». Каждый неправильный выбор Кравцова бил не по нам, «диванным критикам», а в конечном счёте по нему же самому. Каким Виталий вернётся в Россию после этого сезона? Или предпочтёт остаться в автобусном мире Рочестеров и Бэйкерсфилдов? Любой исход словно возвращает игрока в лучшем случае в ту же точку, где он был год назад.