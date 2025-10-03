Радулова выгнали с матча, «Авангард» не оставил шансов «Локомотиву»! Омск уже лидер сезона

Противостояние «Авангарда» и «Локомотива» в последние годы приобрело особый характер. Два плей-офф подряд ярославцы выбивали омичей из розыгрыша Кубка Гагарина в седьмых матчах серий, а прошедшей весной именно «Авангард» стал самым сложным препятствием для «Локомотива» на пути к долгожданному трофею, хотя клубы встретились только во втором раунде.

В нынешнем сезоне в разборках Омска и Ярославля появился новый интригующий элемент. «Локомотив» летом возглавил Боб Хартли – живая легенда для «ястребов» и единственный пока тренер, приводивший «Авангард» к Кубку Гагарина. В помощниках же у Боба Сергей Звягин и Дмитрий Рябыкин, немало отработавшие в омском клубе, но после неудачного опыта работы главным тренером «Авангарда» испортившие впечатление о себе у основной массы болельщиков «ястребов». Словом, «Авангард» — «Локомотив» — это сейчас чуть больше, чем просто матч двух сильных соперников, и в этом легко было убедиться на предсезонном турнире «Кубок Блинова», где омичи и ярославцы устроили атмосферную и бескомпромиссную сечу уровня плей-офф. Регулярку же обе команды начали прекрасно и к очной встрече подошли в статусе лидеров конференций, а таже самых результативных клубов сезона.

Со старта игры соперники не стали раздавать огня, как это было в летнем матче. Осторожный хоккей, небольшие количественно атаки с обеих сторон, минимум работы вратарей. «Авангард» и «Локомотив» присматривались друг к другу и боролись за инициативу, не спеша раскрываться. Однако в составе команд столько мастеров, что гол всё-таки не заставил себя долго ждать. В одной из атак Прохоркин с Котляревским выиграли у защитников гостей всю борьбу за воротами, а Рашевский с пятачка одним касанием обескуражил Исаева, открыв счёт во встрече на радость домашней публики.

После этого игра ожидаемо приобрела немного другой нерв и окрас. «Локомотив» захотел побыстрее отыграться, став оставлять больше пространства в своей зоне, пошли моменты у обоих ворот, однако до перерыва оппоненты доиграли при прежнем счёте.

Со старта второго отрезка «Локомотив» ринулся в погоню за соперником. Волков, Сурин, Кирьянов – все могли сделать 1:1, но были остановлены Серебряковым или невезением. «Авангард» как будто начал прижиматься к своим воротам, однако своевременно полученное большинство позволило «ястребам» облегчить свою долю. Но ненадолго: Ярославль отбился, а вскоре провёл очередную позиционную атаку и в этот раз довёл её до гола. Защитник Гернат оказался на пятачке и воспользовался гостеприимством омичей, которые позволили словаку сделать аж два добивания. Через пару минут Мартин вновь первым прибежал на пятачок Серебрякова, дождался передачи, бросил, однако на этот раз омский вратарь выиграл дуэль.

И этот сейв запустил удачный отрезок для «Авангарда». Сначала омичи провели свою позиционку, которую шикарным броском с дальнего пятачка завершил Павел Леука. Это был первый гол молодого нападающего в сезоне. Правда, Боб Хартли попытался отнять у Леуки радость момента и взял челлендж на помеху Исаеву, но арбитры быстро разобрались, что всё было по правилам. «Локомотив» остался в меньшинстве, и тут последовало двойное наказание от «Авангарда». Классический розыгрыш лишнего омичам не удался, зато Пономарёв забил в быстрой атаке, подловив Исаева на ошибке при игре на выходе.

А в концовке периода у гостей стали сдавать нервы. Сначала завёлся Александр Радулов, сказавший судьям что-то такое, из-за чего арбитры выписали ему дисциплинарный штраф до конца игры. Радулов под улюлюканье трибун долго не хотел покидать скамейку и продолжал ругаться на судей.

Под самую сирену на перерыв штраф за удар локтем в голову в безобидной ситуации схватил ещё и Паник, «Авангард» начал третий период в большинстве и очень быстро его реализовал. Николай Прохоркин с пятачка занёс шайбу уже в пустые ворота.

Этот гол словно выпустил из «Локомотива» весь оставшийся воздух. Ярославцы поникли и отказались от каких-либо попыток спасти матч, безлико проведя даже своё первое во встрече большинство. «Авангард» мог забить ещё, но и так спокойно довёл игру до победы и как минимум до вечера возглавил общую таблицу сезона КХЛ.