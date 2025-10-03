Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 3 октября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

СКА и ЦСКА — у опасной черты, «Торпедо» даёт шанс 17-летнему таланту. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 3 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Сочи» чуть не отыгрался с 2:5, «Ак Барс» уверенно одолел «Амур» в Казани.

3 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть игр. Коротко подводим итоги матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Рашевский (Котляревский) – 12:56 (5x5)     1:1 Гернат (Черепанов, Паник) – 30:56 (5x5)     2:1 Леука (Игумнов, Гуляев) – 33:14 (5x5)     3:1 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 34:42 (5x4)     4:1 Прохоркин (Лажуа, Шарипзянов) – 40:47 (5x4)    

На 13-й минуте нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский забил первый гол. На 31-й минуте защитник «Локомотива» Мартин Гернат сравнял счёт. На 32-й минуте форвард Павел Леука вывел хозяев вперёд. На 35-й минуте нападающий Василий Пономарёв забросил третью шайбу в ворота железнодорожников. На 41-й минуте форвард Николай Прохоркин укрепил преимущество омской команды и установил окончательный счёт — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Соловьёв) – 01:28 (5x5)     1:1 Сафонов (Лямкин) – 06:41 (4x5)     2:1 Яшкин (Алистров, Марченко) – 13:01 (5x5)     3:1 Яшкин – 40:29 (5x5)     4:1 Биро (Сафонов, Миллер) – 44:58 (5x5)     5:1 Денисенко (Сафонов, Карпухин) – 52:15 (5x5)    

На второй минуте нападающий «Амура» Кирилл Слепец забил первый гол. На седьмой минуте форвард «Ак Барса» Илья Сафонов сравнял счёт. На 14-й минуте нападающий Дмитрий Яшкин вывел казанцев вперёд. На 41-й минуте Яшкин оформил дубль. На 45-й минуте форвард Брэндон Биро забросил четвёртую шайбу в ворота хабаровчан. На 53-й минуте нападающий хозяев Григорий Денисенко установил окончательный счёт — 5:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Чебыкин, Абросимов) – 03:50 (5x5)     1:1 Alexei Kruchinin (Сизов, Нарделла) – 07:12 (5x5)     1:2 Пилипенко (Ильин, Цицюра) – 20:50 (5x5)     1:3 Ващенко (Думбадзе, Камалов) – 28:15 (5x5)     1:4 Ильин (Калдис, Абросимов) – 38:59 (5x4)     2:4 Летунов (Соколов, Alexei Kruchinin) – 44:07 (5x4)     3:4 Гончарук (Нарделла, Alexei Kruchinin) – 58:50 (5x5)     3:5 Подшивалов – 59:55 (en)    

В составе «Торпедо» отличились Алексей Кручинин, Максим Летунов и Сергей Гончарук. За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Александр Скоренов, Кирилл Пилипенко, Григорий Ващенко, Михаил Ильин и Иван Подшивалов.

Отметим, что первый матч в КХЛ провёл 17-летний Виктор Фёдоров, претендент на выбор в первом раунде драфта НХЛ — 2026. Фёдоров был заявлен в первом звене и получил 7:13 игрового времени.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Хайруллин, Воробьёв) – 26:22 (5x5)     1:1 Беляев (Усманов, Королёв) – 37:43 (5x5)     2:1 Порядин (Тодд, Ружичка) – 38:34 (5x5)     3:1 Коростелёв (Орлов, Локхарт) – 45:21 (5x3)    

На 27-й минуте нападающий СКА Валентин Зыков забил первый гол. На 38-й минуте форвард «Спартака» Александр Беляев сравнял счёт. На 39-й минуте форвард Павел Порядин вывел красно-белых вперёд. На 46-й минуте нападающий Никита Коростелёв забросил третью шайбу в ворота армейцев и установил окончательный счёт — 3:1. СКА проиграл четыре из пяти последних встреч и занимает седьмое место в Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Исхаков (Михайлис, Минулин) – 21:48 (4x4)     1:1 Карнаухов (Патрихаев, Бучельников) – 26:17 (5x5)     1:2 Силантьев (Пресс, Ткачёв) – 40:28 (5x4)     1:3 Коротков – 57:50 (en)    

На 22-й минуте нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков забил первый гол. На 27-й минуте форвард ЦСКА Павел Карнаухов сравнял счёт. На 41-й минуте нападающий Дмитрий Силантьев вывел гостей вперёд. На 58-й минуте форвард Никита Коротков забросил третью шайбу в ворота армейцев и установил окончательный счёт во встрече — 3:1. Таким образом, «Металлург» одержал вторую победу над ЦСКА в сезоне. ЦСКА проиграл пять из семи последних матчей и занимает восьмое место в Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Шестаков (Кошелев) – 11:32 (5x5)     0:2 Кошелев (Грман) – 13:37 (5x5)     1:2 Гуськов (Тянулин, Попов) – 15:19 (5x5)     1:3 Гутик (Шэн, Старков) – 21:41 (5x5)     2:3 Венгрыжановский (Сероух, Мачулин) – 33:16 (5x4)     2:4 Олсон (Солянников) – 35:59 (5x5)     2:5 Тертышный (Старков, Гутик) – 43:05 (5x4)     3:5 Попов (Тянулин, Боден) – 45:49 (5x3)     4:5 Гуськов (Попов, Хёфенмайер) – 47:32 (5x5)    

В составе «Сочи» отличились Матвей Гуськов (дважды), Денис Венгрыжановский и Сергей Попов. За «Адмирал» заброшенными шайбами отметились Аркадий Шестаков, Семён Кошелев, Даниил Гутик, Кайл Олсон и Никита Тертышный.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Матчи 4 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android