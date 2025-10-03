«Сочи» чуть не отыгрался с 2:5, «Ак Барс» уверенно одолел «Амур» в Казани.

СКА и ЦСКА — у опасной черты, «Торпедо» даёт шанс 17-летнему таланту. Итоги дня в КХЛ

3 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть игр. Коротко подводим итоги матчей.

На 13-й минуте нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский забил первый гол. На 31-й минуте защитник «Локомотива» Мартин Гернат сравнял счёт. На 32-й минуте форвард Павел Леука вывел хозяев вперёд. На 35-й минуте нападающий Василий Пономарёв забросил третью шайбу в ворота железнодорожников. На 41-й минуте форвард Николай Прохоркин укрепил преимущество омской команды и установил окончательный счёт — 4:1.

На второй минуте нападающий «Амура» Кирилл Слепец забил первый гол. На седьмой минуте форвард «Ак Барса» Илья Сафонов сравнял счёт. На 14-й минуте нападающий Дмитрий Яшкин вывел казанцев вперёд. На 41-й минуте Яшкин оформил дубль. На 45-й минуте форвард Брэндон Биро забросил четвёртую шайбу в ворота хабаровчан. На 53-й минуте нападающий хозяев Григорий Денисенко установил окончательный счёт — 5:1.

В составе «Торпедо» отличились Алексей Кручинин, Максим Летунов и Сергей Гончарук. За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Александр Скоренов, Кирилл Пилипенко, Григорий Ващенко, Михаил Ильин и Иван Подшивалов.

Отметим, что первый матч в КХЛ провёл 17-летний Виктор Фёдоров, претендент на выбор в первом раунде драфта НХЛ — 2026. Фёдоров был заявлен в первом звене и получил 7:13 игрового времени.

На 27-й минуте нападающий СКА Валентин Зыков забил первый гол. На 38-й минуте форвард «Спартака» Александр Беляев сравнял счёт. На 39-й минуте форвард Павел Порядин вывел красно-белых вперёд. На 46-й минуте нападающий Никита Коростелёв забросил третью шайбу в ворота армейцев и установил окончательный счёт — 3:1. СКА проиграл четыре из пяти последних встреч и занимает седьмое место в Западной конференции.

На 22-й минуте нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков забил первый гол. На 27-й минуте форвард ЦСКА Павел Карнаухов сравнял счёт. На 41-й минуте нападающий Дмитрий Силантьев вывел гостей вперёд. На 58-й минуте форвард Никита Коротков забросил третью шайбу в ворота армейцев и установил окончательный счёт во встрече — 3:1. Таким образом, «Металлург» одержал вторую победу над ЦСКА в сезоне. ЦСКА проиграл пять из семи последних матчей и занимает восьмое место в Западной конференции.

В составе «Сочи» отличились Матвей Гуськов (дважды), Денис Венгрыжановский и Сергей Попов. За «Адмирал» заброшенными шайбами отметились Аркадий Шестаков, Семён Кошелев, Даниил Гутик, Кайл Олсон и Никита Тертышный.

Матчи 4 октября

